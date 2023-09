Nữ sinh lớp 8 ở Bình Dương tử vong thương tâm dưới bánh xe đầu kéo

Chiều 6-9, Công an TP Dĩ An tỉnh Bình Dương đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe đạp điện khiến nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 40 phút trưa cùng ngày, xe đầu kéo biển số 51C-950.21 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An. Khi tài xế cho xe rẽ phải vào cây xăng thì va chạm với xe đạp điện do em N.T.T. (học sinh lớp 8 trường THCS Tân Bình, TP Dĩ An) điều khiển chạy cùng chiều.

Sau cú va chạm, N.T.T. bị bánh xe đè lên, tử vong tại chỗ.

Được biết, nạn nhân đang trên đường đi học.

