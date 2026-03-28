Nữ hành khách ở TPHCM hốt hoảng nhờ công an tìm tài sản 3 tỉ đồng

Ngày 28-3, Công an phường Vĩnh Hội (TPHCM) cho biết đã thực hiện trao trả số tiền lớn cho người dân để quên trên taxi.

Trước đó, khuya 27-3, Công an phường Vĩnh Hội tiếp nhận tin báo của bà Đào Khánh Hồng (SN 1960) về việc để quên túi xách trên taxi công nghệ tại khu vực chung cư số 01 Tôn Thất Thuyết, TPHCM.

Công an phường Vĩnh Hội (TPHCM) trao trả lại tiền cho người dân

Bà Hồng trình báo trong túi xách có 20 triệu tiền mặt, 9 chỉ vàng, đôi bông tai kim cương 9 ly, 1 sổ tiết kiệm 300 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Tổng giá trị tài sản ước tính trên 3 tỉ đồng.

Tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an phường Vĩnh Hội triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm tài xế. Đến 8 giờ sáng 28-3, công an xác định tài xế là anh Nguyễn Văn T. (SN 1990) nên liên lạc mời về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, anh T. đã giao nộp lại toàn bộ tài sản của khách để quên. Bà Hồng kiểm tra tài sản hoàn toàn đúng với trình báo ban đầu.

Công an phường Vĩnh Hội đã trao trả đầy đủ tài sản cho bà Đào Khánh Hồng theo đúng quy định. Nhận lại tài sản, bà Hồng đã cảm ơn Công an phường Vĩnh Hội và tài xế xe công nghệ.

Công an phường Vĩnh Hội khuyến cao người dân luôn kiểm tra kỹ tài sản cá nhân khi di chuyển; cẩn trọng khi sử dụng phương tiện công cộng; khi mất tài sản, bình tĩnh liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất.