Xúc động nhận lại dây chuyền vàng, điện thoại vùi lấp trong bùn đất sau mưa lũ lịch sử

Ngày 30/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bàn giao tài sản cho người dân tại khối 4, xã Mường Xén.

Trước đó, quá trình hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Mường Xén, Tổ công tác số 03 Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 1 dây chuyền vàng và 1 điện thoại Samsung được bọc kỹ trong túi nilông (trị giá khoảng gần 100 triệu đồng) bị vùi lấp dưới lớp bùn dày sau lũ.

Tổ công tác đã tiến hành xác minh và trao trả tài sản cho bà Nguyễn Thị Tân (SN 1956, trú tại khối 4, xã Mường Xén).

Bà Tân xúc động nhận lại tài sản bị vùi lấp trong bùn đất

Nhận được tài sản sau trận lũ lịch sử, bà Tân không giấu được niềm vui, xúc động. Bà Tân bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

“Lũ về nhanh quá, gia đình chúng tôi chỉ kịp chạy lấy người, không mang theo được gì. May mắn trong những ngày qua, gia đình được các lực lượng không quản ngại khó khăn giúp dọn dẹp sạch sẽ. Đặc biệt, trong quá trình dọn bùn đất, các chú Công an đã tìm được và trao trả số tài sản cho gia đình. Thật không biết nói gì hơn, cảm ơn các cán bộ Công an tỉnh Nghệ An”, bà Tân xúc động.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua khiến nhiều địa phương miền Tây Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Trước tình hình đó, Công an Nghệ An đã nhanh chóng triển khai hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Không chỉ dừng lại ở việc nạo vét bùn đất, sửa chữa nhà cửa, đảm bảo an ninh trật tự, cán bộ, chiến sĩ còn thăm hỏi, tặng quà các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tặng quà hỗ trợ, động viên gia đình anh Thắng khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước đó, Tổ công tác số 01 Công an tỉnh Nghệ An đã đến hỗ trợ gia đình anh Vi Văn Thắng (Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự ở cơ sở xã Chiêu Lưu). Trong cơn lũ lịch sử vừa qua, toàn bộ tài sản của gia đình anh Thắng đã bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi nước rút, bùn đất cùng với cây cối đổ sập khiến ngôi nhà anh Thắng càng tan hoang.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Tổ công tác số 01 Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt, giúp gia đình anh Thắng dọn dẹp, nạo vét bùn đất sạch sẽ. Đồng thời, Tổ công tác đã thắp hương tri ân liệt sĩ Vi Văn Tình (nguyên Phó Trưởng Công an xã Chiêu Lưu, là bố đẻ của anh Thắng, hi sinh năm 2001, khi đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự) và tặng quà hỗ trợ, động viên gia đình anh Thắng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Hình ảnh Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra

Hiện, các tổ công tác của Công an Nghệ An vẫn đang tiếp tục hành trình đến với các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ như xã Mỹ Lý, Mường Xén, Mường Típ; Nhôn Mai, Tương Dương, Tam Thái,… để hỗ trợ người dân. Cán bộ, chiến sĩ vẫn căng mình ngày đêm lội bùn, dọn đường, dựng lại nhà cửa, dọn trường học, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn, phòng ngừa dịch bệnh sau thiên tai.

Báo cáo từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai -Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến ngày 29/7, mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn đã làm 4 người thiệt mạng; gần 7.500 nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn, bị hư hỏng… Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại lên tới 3.450 tỷ đồng.