Nóng trong tuần: Thót tim khoảnh khắc cứu 2 cháu bé trước khi lửa bốc lớn tại cửa hàng gas

Chủ Nhật, ngày 15/08/2021 20:02 PM (GMT+7)

Thót tim khoảnh khắc cứu 2 cháu bé trước khi lửa bốc lớn tại cửa hàng gas; Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục dịp Quốc khánh 2/9... là những tin nóng nhất tuần qua.

Ngày 12/8, theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, khoảng 10h30 ngày 11/8, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng gas trên đường Thạch Sơn (phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, Lào Cai).

Xe chuyên dụng sửa chữa điện của Điện Lực Sa Pa đang trên đường di chuyển thiết bị thực hiện gọn hóa cáp quang trên địa bàn, được đưa về đơn vị lắp gầu và tham gia ứng cứu đám cháy.

Lúc này hai lộ đường dây 0,4kV sau Trạm biến áp Kim Đồng 2 đã được cắt điện. Trong tầng một của tòa nhà xuất hiện lửa cháy to, các bình gas phát nổ cùng khói bốc ra rất lớn, trên tầng hai đang có 2 cháu bé đang kêu cứu, mặc dù người dân đã chạy ra ứng cứu nhưng không thành công.

Anh Mai Đức Cảnh (SN 1988, nhân viên kỹ thuật ngoại vi, thuộc Trung tâm Viễn thông SaPa, VNPT Lào Cai), trèo thang lên phá biển quảng cáo và cửa kính trước khi xe cẩu đưa gầu vào.

Xe cẩu kịp thời đưa các nạn nhân thoát khỏi đám cháy trước khi lửa bốc lên. Ảnh chụp màn hình.

Rất nhanh chóng, tài xế Nguyễn Trung Thành đã dùng cần cẩu vươn gầu nâng lên ban công tầng 2 và cùng người dân hô hoán cho 2 bé gái (độ tuổi 5 - 7 tuổi) biết nhảy vào gầu nâng. Khi hai cháu bé đã vào gầu, các bình gas bắt đầu phát nổ, anh Thành lập tức điều khiển xe đưa hai cháu bé thoát khỏi đám cháy an toàn.

Ngày 12/8, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã gửi thư khen ngợi, biểu dương nhóm công tác của Điện lực Sa Pa vì đã hành động khẩn trương, bình tĩnh, dũng cảm cứu người bị nạn. Đồng thời, Công ty Điện lực Lào Cai đã thưởng 40.000.000 triệu đồng cho tập thể và cá nhân có thành tích ứng cứu cháy nổ trong vụ cháy này. Số tiền được trích từ nguồn quỹ khen thưởng của Công ty Điện lực Lào Cai.

Chiều 13/8, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Trung Thành, nhân viên Điện lực Sa Pa (Công ty Điện lực Lào Cai) và anh Mai Đức Cảnh, nhân viên kỹ thuật Trung tâm Viễn thông Sa Pa (VNPT Lào Cai); tập thể Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an thị xã Sa Pa.

Bên cạnh đó, sáng 13/8, ông Phan Đăng Toàn - Bí thư Thị ủy Thị xã Sa Pa đã trao thưởng đột xuất số tiền 20 triệu đồng cho các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời tặng giấy khen cho 27 cá nhân , trong đó có 2 cán bộ của VNPT Lào Cai và Điện lực Sa Pa vì đã dũng cảm, tích cực tham gia vào công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, vụ cháy.

Người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục dịp Quốc khánh 2/9

Theo quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021 người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ vào dịp Quốc khánh (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Trước đó, theo thông báo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2021 người lao động sẽ nghỉ Quốc khánh theo phương án nghỉ ngày liền kề sau ngày 2/9.

Do ngày Quốc khánh 2021 rơi vào thứ năm (2/9/2021), nên cán bộ công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày, tức từ thứ năm ngày 2/9 đến chủ nhật ngày 5/9. Trong đó, 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh và 2 ngày là ngày nghỉ hằng tuần.

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Đối với người lao động làm việc tại các đơn vị doanh nghiệp khác, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày (ngày 2/9/2021 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau).

Bắt tạm giam người nuôi 14 con hổ trái phép trong nhà ở Nghệ An

Liên quan đến vụ nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành (Nghệ An), cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, ngụ xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Lực lượng công an thu giữ nhiều con hổ lớn còn sống ở xã Đô Thành

Bị can Hiền bị cáo buộc liên quan đến việc nuôi nhốt trái phép 14 con hổ bị lực lượng chức năng Nghệ An phát hiện, thu giữ hôm 4/8 vừa qua.

Riêng 3 con hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà bà Nguyễn Thị Định (50 tuổi, ngụ xã Đô Thành, huyện Yên Thành) là do Công an huyện Yên Thành điều tra, bắt giữ. Hiện Công an huyện đang gia hạn thời gian tạm giữ bà Định để tiếp tục điều tra.

Trước đó, chiều 9/8, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết theo Bộ luật Hình sự, đây là tội phạm rất nghiêm trọng. Để phá chuyên án, lực lượng công an đã quyết tâm cao trong việc đấu tranh với loại tội phạm này… Việc một số con hổ bị chết xảy ra là ngoài ý muốn của tất cả các lực lượng chức năng tham gia.

Nhóm 3 tài khoản Facebook liên quan vụ "Bác sĩ Khoa" được mời làm việc

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền Thông TP.HCM đã mời các chủ thể đăng ký sử dụng tài khoản “JK”, “HMAĐ” và “NHT” làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ “Bác sĩ Trần Khoa” chia sẻ thông tin "rút ống thở của mẹ để nhường cho sản phụ".

Tuy nhiên, các chủ tài khoản này hiện không ở TP.HCM, đang ở tỉnh khác từ tháng 6-2021, nên không thể đến làm việc được và đề nghị được dời buổi làm việc sang sau thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ảnh chụp màn hình bài viết được đăng trên tài khoản có tên Trần Khoa, trang này sau đó đã bị xóa.

Được biết, các chủ tài khoản này đã có bản giải trình cho Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM.

Đây là động thái mới nhất về tiếp tục làm rõ việc tài khoản “Bác sĩ Trần Khoa” là giả mạo, nhưng vẫn tương tác, trao đổi thật trong một nhóm trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, có dấu hiệu vụ lợi.

Trước đó, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, nhận định nhóm “Bác sĩ Trần Khoa” được thành lập với sự tham gia của một số tài khoản giả nhưng hoàn toàn có sự tương tác thật. Nhóm này có hệ thống và “sống thực” trên mạng.

TPHCM giãn cách xã hội thêm 1 tháng

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 9/8 đến 15/8) tăng 55.299 ca nhiễm. Trong đó, ngày 12/8 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 9.667 ca.

Ngày 10/8, theo thông tin từ căn cứ Không quân Andersen (Mỹ), họ đã hợp tác với chính phủ Việt Nam để hỗ trợ phòng chống COVID-19 bằng cách mua và gửi 77 tủ đông nhiệt độ thấp bảo quản vắc xin. Số tủ đông âm sâu này sẽ cung cấp cho 63 tỉnh thành ở Việt Nam và 14 tủ đông lớn hơn cấp cho Bộ Y tế nhằm bảo quản 31 triệu liều vắc xin COVID-19 của Pfizer về Việt Nam vào ngày 30/8 này.

Tại TPHCM, ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi đã cho biết, TPHCM sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng để từng bước đưa TP.HCM trở về trạng thái bình thường mới.

Tại Hà Nội, theo chỉ đạo mới của Hà Nội, người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu kèm theo Giấy đi đường.

Tại Đà Nẵng, từ 8 giờ sáng 16/8, TP Đà Nẵng thực hiệm nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó” trong 7 ngày, người dân không được ra khỏi nhà để chống dịch.

Tại Đồng Nai, ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, sẽ kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến hết ngày 31/8.

