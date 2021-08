Nóng trong tuần: Kẻ giết người trốn nã lén lút hẹn hò rồi chém người tình trong nhà nghỉ

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

Một phụ nữ bị chém kinh hoàng trong nhà nghỉ; Nữ lao công ở Hà Nội bị nhóm thanh niên cướp xe máy giữa đêm;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Một phụ nữ bị chém kinh hoàng trong nhà nghỉ

Camera an ninh ghi lại cảnh Đồng dùng dao chém chị Đào trọng thương

Khoảng 18h ngày 6/8, tại nhà nghỉ Chiều Tín, phố Năm Dân, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Ninh Bình), xảy ra vụ chém người gây thương tích nặng. Nạn nhân là nữ giới, người chém là nam giới, cả hai đều đến thuê phòng nghỉ tại đây. Đối tượng gây án đã trốn khỏi hiện trường.

Sau gần 8 giờ xác minh, truy bắt, đến rạng sáng 7/8, Tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt được đối tượng gây án Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, trú tỉnh Thanh Hoá), khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ đê sông Vạc, cách hiện trường vụ án khoảng 5km.

Tại cơ quan điều tra, Đồng khai nhận, có mối quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Anh Đào (SN 1990, trú tại TP.Cần Thơ) - là người bị hại. Cả hai khi đến nhà nghỉ đều dùng tên giả.

Đồng là đối tượng đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá truy nã về tội Giết người.

Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đồng để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Nữ lao công ở Hà Nội bị nhóm thanh niên cướp xe máy giữa đêm

4 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại trụ sở công an

Liên quan đến vụ nữ lao công bị cướp xe máy ở Hà Nội, ngày 6/8, Công an quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 6 đối tượng.

Trong đó, 4 đối tượng gồm Lê Minh Khánh (SN 2002), Bùi Quý Dương (SN 2003), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002) và Trương Thiên Bình (SN 2003) bị tạm giữ để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) và Lê Thùy Trang (SN 2004) có hành vi Không tố giác tội phạm liên quan đến 4 đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tối 2/8, Dương, Hiếu đã cùng Khánh và Bình rủ nhau đi cướp để lấy tiền tiêu sài cá nhân. Các đối tượng về nhà Khánh lấy 1 kiếm bọc vào áo, sau đó bàn nhau chọn khu vực tối, vắng người để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi đến khu vực trước cửa số nhà 223 đường Đại Mỗ, phát hiện chị lao công đang dọn vệ sinh môi trường, quan sát thấy vắng người, các đối tượng đã tiếp cận, cướp tài sản của chị lao công.

Bị hại trong vụ việc là chị Lê Thị Trâm (SN 1982) - công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội. Chị Trâm đã đến cơ quan công an trình báo ngay sau đó.

Lời khai của cha dượng bạo hành dã man bé trai ở Bình Dương

Đối tượng Lê Hoài Nam (ảnh nhỏ) bạo hành dã man con riêng của vợ

Ngày 5/8, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Lê Hoài Nam (29 tuổi, tạm trú tại phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Trước đó, vào tối 4/8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục dùng tay, chân đấm, đá vào người một bé trai trong tình trạng cháu bé không mặc quần áo.

Mặc dù bé trai khóc thảm thiết van xin nhưng người đàn ông này không hề dừng tay mà còn liên tục tát, dùng chân đạp, thậm chí còn nhấc bổng bé lên cao và đập xuống đất. Chỉ khi thấy cháu bé bị người đàn ông đập xuống nền nhà, một người phụ nữ mới chạy ra ôm đứa trẻ và xin dừng đánh.

Vào cuộc điều tra, Công an phường Bình Chuẩn xác định đối tượng Lê Hoài Nam chính là người đàn ông trong clip trên, và đứa bé bị đánh là con riêng của người sống với Nam như vợ chồng.

Tại cơ quan Công an, Nam khai nhận, chung sống như vợ chồng với chị N.H.T từ năm 2020 đến nay. Trong thời gian cùng chung sống, Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé P.A - con riêng của chị T.

Nổ súng khống chế nghi phạm giết bạn, cầm dao thách thức cảnh sát

Lê Đăng Tuấn (ngồi giữa) bị khống chế đưa về trụ sở cơ quan công an

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ Lê Đăng Tuấn (SN 1971; trú huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, vào chiều 1/8, anh Trần Văn C. (SN 1990, trú huyện Nghĩa Đàn) cùng Lê Đăng Tuấn đến nhà ông S. (trú phường Quang Phong, thị xã Thái Hoà, Nghệ An) chơi. Tại đây, do mâu thuẫn, Tuấn đã dùng kiếm chém nhiều nhát vào cổ anh C. khiến anh này tử vong tại chỗ. Sau khi chém chết người, Tuấn đã bỏ trốn vào rừng

Chiều tối cùng ngày, phát hiện Tuấn đang ẩn nấp tại một căn nhà cách hiện trường khoảng 500m các trinh sát đã bao vây, nổ súng trấn áp. Khi các trinh sát nổ súng, Tuấn vẫn cầm dao đứng trên bờ tường thánh thức "các anh bắn đi". Tuy nhiên, sau đó đối tượng bất ngờ vứt dao, các trinh sát đã tiếp cận, khống chế, bắt giữ thành công.

Nam sinh lớp 12 chém hai mẹ con bạn gái cùng lớp nguy kịch

Lang Kim Thế Vinh tại trụ sở công an

Rạng sáng 8/8, một nam nghi phạm đã dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người chị A.T.Đ (SN 1985, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) và con gái là cháu V.A.N (SN 2004) khiến cả 2 nguy kịch. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, đến chiều cùng ngày, mẹ con chị Đ. đã qua cơn nguy kịch.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng gây án là Lang Kim Thế Vinh (SN 2004, trú thị trấn Kim Sơn).

Quá trình điều tra, truy bắt, đến khoảng 14h20 ngày 8/8, công an đã bắt được Vinh khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu (Nghệ An).

Theo UBND thị trấn Kim Sơn,Vinh và nạn nhân N. cùng học chung một lớp 12 tại trường THPT nội trú số 2 Nghệ An.

