Giãn cách xã hội thêm 1 tháng, TP HCM chống dịch thế nào?

Việc thực hiện Chỉ thị 16 ở TP HCM có kết quả khá tích cực Đánh giá việc TP HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết có những kết quả khá tích cực. TP đã không xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới và số ca nhiễm đang đi ngang, có xu hướng giảm. Bình quân trong 13 ngày gần đây (2-8 đến 14-8), ghi nhận 3.830 ca nhiễm/ngày, nếu so với 13 ngày liền kề (20-7 đến 1-8 là 4.615 ca nhiễm/ngày), số ca nhiễm đã giảm 18%. Hiệu quả điều trị được nâng cao, bình quân mỗi ngày có 2.500 ca được xuất viện và lũy kế đến nay TP đã xuất viện cho 70.727 trường hợp. Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đã cơ bản thực hiện hiệu quả, nhất là tại các khu phong tỏa. Đến nay, các phương tiện tham gia giao thông đã giảm 75% so với trước khi thực hiện Chỉ thị 16. Tỷ lệ ca nhiễm tại khu phong tỏa chỉ còn 57% (thời điểm đầu tháng 8 tỷ lệ ca nhiễm ở khu phong tỏa là 80%). Cũng theo ông Nguyễn Thành Phong, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là oxy đã được tập trung triển khai thực hiện tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh. "Chỉ trong thời gian ngắn, TP HCM đã thực hiện thần tốc, hình thành được các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, các trung tâm hồi sức, bồn oxy với quy mô lớn nhất từ trước đến nay" - Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh. Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong tặng quà cho hộ dân khó khăn trên địa bàn quận Phú Nhuận Ngoài ra, TP HCM xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo trong phòng, chống dịch như: ATM oxy, biệt đội taxi cấp cứu F0, mô hình Tổ y tế lưu động,... Đặc biệt, là các mô hình tự quản "vùng xanh" của nhân dân ngày càng được nhân rộng. Đến nay, TP HCM đã có 10.248 "vùng xanh", đây là mô hình vừa góp phần nâng cao ý thức của nhân dân vừa ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chủ tịch UBND TP HCM đặc biệt nhấn mạnh công tác chăm lo cho người nghèo, lao động tự do, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, mức độ bao phủ đã tốt hơn. TP HCM đã hoàn thành gói hỗ trợ thứ nhất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với kinh phí hơn 700 tỉ đồng. Các địa phương đã tổ chức hỗ trợ từ nguồn vận động với kinh phí hơn 500 tỉ đồng. Hiện nay, TP HCM đang triển khai gói hỗ trợ thứ hai cho người nghèo, cận nghèo, lao động tự do với kinh phí hơn 900 tỉ đồng.