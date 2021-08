Nóng trong tuần: Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nữ chuyên viên cấp 1.000 hồ sơ “luồng xanh” trái phép bị khởi tố... là những tin nóng nhất tuần qua.

Ông Phan Văn Mãi làm Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Sáng 24/8, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề).

Theo đó, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ đã đọc tờ trình, giới thiệu ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM để các đại biểu bầu làm tân Chủ tịch UBND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Văn Mãi đọc chương trình hành động trước đại biểu HĐND TP HCM

Ngày 1/6/2021, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện nay, ông Phan Văn Mãi còn đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP HCM.

Kết quả bầu Chủ tịch UBND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026, ông Phan Văn Mãi đạt tỉ lệ phiếu bầu 97,75% đại biểu có mặt.

Nữ chuyên viên cấp 1.000 hồ sơ “luồng xanh” trái phép bị khởi tố

Ngày 27/8, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú tại Tổ dân phố 10 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nga là chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, được Tổng cục Đường bộ tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội duyệt cấp thẻ “luồng xanh”.

Hoàng Thị Thanh Nga tại trụ sở công an

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định lợi dụng được giao duyệt, cấp thẻ “luồng xanh” cho các đơn vị vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Nga đã móc nối, duyệt, cấp trái phép cho khoảng hơn 1.000 hồ sơ xe ô tô và thu tiền hưởng lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Bổ nhiệm ông Lê Hải Bình làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày 23/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đã công bố Quyết định số 305-QĐNS/TW ngày 20/8/2021 của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư chúc mừng ông Lê Hải Bình

Ông Lê Hải Bình, SN 1977; Quê quán: Hải Phòng. Ông là người có nhiều năm công tác trong ngành ngoại giao. Năm 2012 ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao.

Từ 2013 ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao; Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Đến năm 2017, ông được điều động giữ chức Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; kiêm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao (đến 3/2019).

Đến tháng 10/2019, ông được điều động, phân công giữ chức Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác quốc tế, Ban Tuyên giáo T.Ư; rồi giữ chức Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại T.Ư, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Tháng 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

TP.HCM đưa thuốc kháng virus Molnupiravir điều trị cho F0 cộng đồng

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 23/8 đến 29/8) tăng 76.584 ca nhiễm. Trong đó, ngày 21/8 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 17.409 ca.

Tại TPHCM, từ 0 giờ 25/8, người dân khi ra đường phải có giấy đi đường mẫu mới do PC08 hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức; phường, xã, thị trấn cấp.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TP.HCM sẽ đưa thuốc kháng vi rút Molnupiravir vào cộng đồng để điều trị cho F0 từ 27/8.

Tại Hà Nội, Lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào TP, kiểm tra các phương tiện, gồm cả xe công vụ, xe cứu thương, xe luồng xanh để xử lý các trường hợp vi phạm quy định giãn cách.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng vận động đến từng hộ gia đình ký cam kết không ra ngoài khi không có lý do chính đáng.

Bên cạnh đó đến 6/9, thành phố tiếp tục xét nghiệm diện rộng với khoảng 200.000 mẫu. Dựa vào kết quả của đợt xét nghiệm này, sẽ tiếp tục có kịch bản, kế hoạch xét nghiệm để bóc tách triệt để F0 khỏi cộng đồng.

