Tin tức 24h qua: Nữ chuyên viên cấp 1.000 hồ sơ “luồng xanh” trái phép bị khởi tố

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 20:15 PM (GMT+7)

Nữ chuyên viên cấp 1.000 hồ sơ “luồng xanh” trái phép bị khởi tố; Hội đồng đạo đức thông qua kết quả giữa kỳ 3a vắc - xin Nanocovax... là những tin nóng nhất 24h qua.

Nữ chuyên viên cấp 1.000 hồ sơ “luồng xanh” trái phép bị khởi tố

Ngày 27/8, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú tại Tổ dân phố 10 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nga là chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, được Tổng cục Đường bộ tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội duyệt cấp thẻ “luồng xanh”.

Hoàng Thị Thanh Nga tại trụ sở công an

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định lợi dụng được giao duyệt, cấp thẻ “luồng xanh” cho các đơn vị vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Nga đã móc nối, duyệt, cấp trái phép cho khoảng hơn 1.000 hồ sơ xe ô tô và thu tiền hưởng lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Chưa có nơi nào nhận nuôi 9 con hổ ở Nghệ An, nuôi tốn 20 triệu/ngày

Chiều 26/8, 9/17 con hổ Đông Dương nuôi nhốt trái phép tại hai hộ gia đình ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An được công an tỉnh giải cứu ngày 4/8 vẫn đang được gửi chăm sóc, nuôi dưỡng tại Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Đối với tám con hổ đã chết, cơ quan chức năng đã quyết định bảo quản xác của chúng bằng cách cấp đông.

Các con hổ khi được giải cứu.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Mỗi ngày chi phí ăn uống, chăm sóc chín con hổ còn sống khoảng 20 triệu đồng, vị chi mỗi tháng ngốn gần 600 triệu đồng. Các cá thể sống hiện chưa có đơn vị nào nhận nuôi.

Ông Trần Văn Hải, Phó Giám đốc Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, cho biết hiện chín con hổ đang có xu hướng phát triển tốt và thích nghi môi trường mới. Tiền đầu tư vào cơ sở vật chất vườn thú rất lớn và tiền thức ăn cũng rất nhiều. Ngoài chín con hổ vật chứng vụ án công an đang gửi nuôi thì hiện Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cũng đang nuôi 35 con hổ.

TS Phan Anh Tuấn, Trưởng bộ môn Luật Hình sự - Trường ĐH Luật TP.HCM, nhận định Vì chín con hổ là chứng cứ của vụ án nên chi phí tạm thời nuôi chúng sẽ do ngân sách nhà nước chi trả. Khi cơ quan tố tụng chuyển giao cho cơ quan kiểm lâm thì cơ quan kiểm lâm sẽ chi trả việc xử lý theo pháp luật các con hổ.

Cha đi bộ từ Bình Định vào Bình Dương thăm con ốm nặng

Vào khoảng 7 giờ sáng 27/8, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở cầu Đồng Nai, tổ công tác đã phát hiện một người đàn ông tên NVV (42 tuổi, quê Bình Định) đang đi bộ từ hướng cầu Đồng Nai về TP.HCM.

Thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn nhường suất cơm và cho tiền người cha đi bộ về thăm con.

Anh V. cho biết vợ con anh đang ở trọ tại Bình Dương nhưng anh đi làm thuê ngoài TP Quy Nhơn, Bình Định. Mấy hôm trước, vợ gọi điện ra thông báo con bị bệnh nặng, anh V. tức tốc đi bộ từ TP Quy Nhơn về thăm con.

Khi nghe anh V. trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, không còn tiền sinh hoạt trong người, Thiếu tá Trịnh Nguyễn Thanh Tuấn không khỏi xúc động, đã lấy trong ví ra 1 triệu đồng gửi anh V. về nhà lo thuốc thang cho con.

Bên cạnh đó tổ công tác đã liên hệ với UBND phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương tiếp nhận, hỗ trợ anh NVV về tận nhà.

Hội đồng đạo đức thông qua kết quả giữa kỳ 3a vắc - xin Nanocovax

Ngày 27/8, Bộ Y tế công bố 17.409 ca mắc COVID-19 trong nước. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 406.223 ca, trong đó có 195.840 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã chấp thuận kết quả giữa kỳ giai đoạn 3a vắc-xin ngừa COVID-19 Nano Covax của Công ty Nanogen. Hiện hồ sơ được chuyển sang Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đánh giá.

Tại TPHCM, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, lực lượng Công an đã tiến hành xét nghiệp sàng lọc cho hơn 800 người sống lang thang tại TPHCM và phát hiện có 69 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Hải Phòng, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án nhà xe không đăng ký chạy tuyến Vĩnh Bảo - TP.HCM làm lây lan dịch bệnh COVID-19 về địa phương.

