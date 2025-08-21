Bà Paetongtarn đến Tòa án Hiến pháp điều trần vụ rò rỉ điện đàm với ông Hun Sen

Ngày 21-8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã triệu tập Thủ tướng bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra và Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Chatchai Bangchuad đến dự phiên điều trần liên quan đoạn ghi âm giữa bà Paetongtarn và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hồi tháng 6, theo tờ The Nation.

Lúc 9 giờ 30 phút sáng 21-8 (giờ địa phương), bà Paetongtarn đã đến Tòa án Hiến pháp cùng chồng là ông Pitak Suksawat và chị gái là bà Pintongta Shinawatra. Tổng Thư ký Thủ tướng - ông Prommin Lertsuridej cũng dự phiên điều trần với tư cách quan sát viên.

Thủ tướng bị đình chỉ của Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại Tòa án Hiến pháp Thái Lan ở thủ đô Bangkok sáng 21-8. Ảnh: KHAOSOD

Bà Paetongtarn mặc bộ vest màu đen, vẻ mặt tươi tắn, luôn mỉm cười, chắp tay chào giới truyền thông và trò chuyện thân mật với những người thân cận trước khi ký tên với tư cách nhân chứng. Sau đó, bà Paetongtarn làm thủ tục kiểm tra hành lý, gửi lại túi xách, điện thoại, iPad cho thư ký riêng, chỉ mang theo bút vào phòng xử án.

Thủ tướng bị đình chỉ của Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tại Tòa án Hiến pháp Thái Lan ở thủ đô Bangkok sáng 21-8. Ảnh: NATION

Đến 10 giờ sáng, ông Chatchai có mặt tại tòa với tư cách nhân chứng, ký tên và làm thủ tục an ninh trước khi bước vào phòng xét xử.

Đúng 10 giờ 30, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Hiến pháp bắt đầu phiên điều trần. Đây là vụ việc phát sinh từ đơn kiến nghị của 36 thượng nghị sĩ, được Chủ tịch Thượng viện Thái Lan chuyển lên tòa.

Thủ tướng Thái Lan bị đình chỉ Paetongtarn Shinawatra bên trong phiên điều trần tại Tòa án Hiến pháp Thái Lan. Ảnh: KHAOSOD

Bà Paetongtarn bị cáo buộc thiếu trung thực và vi phạm nghiêm trọng các chuẩn mực đạo đức, bắt nguồn từ đoạn ghi âm cuộc trò chuyện với ông Hun Sen hồi tháng 6.

Tòa án Hiến pháp đã dựng hàng rào sắt trước phiên điều trần nhằm xác định khu vực cấm và ngăn người không có nhiệm vụ đi vào bên trong.

An ninh bên ngoài Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 21-8. Ảnh: KHAOSOD

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ấn định ngày 29-8 sẽ tiến hành thảo luận, tham khảo ý kiến và bỏ phiếu. Phán quyết chính thức sẽ được tuyên từ 15 giờ cùng ngày.