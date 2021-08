Nóng trong tuần: Án mạng kinh hoàng, 3 công nhân bị sát hại trong khu công nghiệp

Chủ Nhật, ngày 22/08/2021 19:00 PM (GMT+7)

3 công nhân bị sát hại trong khu công nghiệp ở Khánh Hòa; Người đàn ông ở Hà Nội chết trong tư thế treo cổ, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

3 công nhân bị sát hại trong khu công nghiệp ở Khánh Hòa

Đinh Điền Trung (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án mạng

Sáng 16/8, một công nhân ở thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè (Tiền Giang) phát hiện 3 đồng nghiệp nằm bất động trên võng và giường xếp. Tất cả đều bị trọng thương ở vùng đầu.

Các nạn nhân là Nguyễn Văn Quốc (SN 1977), Phan Văn Tuấn (SN 1968) cùng trú ở thị trấn Cái Bè và Đỗ Ngọc Thơ (SN 1976; trú huyện Cai Lậy, Tiền Giang). Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng ông Thơ và Tuấn đã tử vong tại bệnh viện, nạn nhân còn lại đang hôn mê.

Trước đó, đêm 15/8, nhóm công nhân làm cùng công ty rủ nhau nhậu tại khu vực lán trại của một doanh nghiệp sản xuất “3 tại chỗ” trong Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm (Tiền Giang). Sau chầu nhậu, một nhóm công nhân tổ chức đánh bài ăn tiền, trong đó có Đinh Điền Trung (54 tuổi, ngụ huyện Cái Bè) cùng 3 nạn nhân kể trên.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa xác định Trung có nhiều nghi vấn nên đã truy tìm. Đến chiều 16/8, nghi phạm bị bắt khi đang lẩn trốn trong Khu công nghiệp Suối Dầu.

Tại cơ quan công an Trung khai nhận, sau khi nhậu và đánh bài, do cay cú vì thua hơn 17 triệu đồng, nên nửa đêm đã dùng tuýp sắt đánh vào đầu và mặt 3 nạn nhân khi họ đang ngủ. Sau khi gây án, đối tượng thay áo dính máu rồi vượt tường rào bỏ trốn.

Người đàn ông ở Hà Nội chết trong tư thế treo cổ, xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Hà Nội

Theo báo cáo ban đầu từ UBND quân Ba Đình, ngày 18/8, sau khi phát hiện anh T.V.H (SN 1982; cư trú tại số 45 ngách 58 ngõ 126 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) chết trong tư thế treo cổ tại Công viên Thành Công (quận Ba Đình), Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an quận Ba Đình đã đưa thi thể xuống để công an thành phố thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Qua điều tra xác định, từ ngày 16/8, anh H. đi khỏi nhà và không rõ đi đâu. Công an quận Ba Đình đã trích xuất camera khu vực công viên Thành Công và xung quanh, không phát hiện có người tiếp xúc gần với anh H.

Trưa 20/8, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trường hợp này khi đơn vị tiếp nhận đã tử vong, sau đó lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng quận Đống Đa đã điều tra dịch tễ thông qua người nhà nạn nhân để xác định các trường hợp liên quan.

Bị bắt vì bị tố lừa đảo, Ngân “gốm” khai gì?

Ngân “gốm” thường xuyên livestream bán đồ gốm giá rẻ

Ngày 18/8, Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội đã tiếp nhận đối tượng Đỗ Thị Kim Ngân (thường được gọi là Ngân "gốm", SN 1985, trú Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm) từ phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội.

Ngân “gốm” bị bắt giữ khi đang ở Thanh Hoá.

Cơ quan điều tra đã nhận được hơn 10 đơn thư tố cáo từ các bị hại của Ngân với tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng. Ngân “gốm” cũng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình đối với những bị hại trên.

Trước đó, ngày 13/8, Công an huyện Gia Lâm phát đi thông báo truy tìm đối tượng Ngân “gốm”. Theo thông báo, từ tháng 8/2020, Ngân đã sử dụng tài khoản Facebook có tên Đỗ Thị Kim Ngân Paula, Ngân gốm; tài khoản Zalo Ngân gốm. Ngân thường livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội, lợi dụng sự cả tin của mọi người để bán sản phẩm gốm và các mặt hàng khác với giá rẻ hơn so với thị trường.

Ngân “gốm” còn dùng việc bán hàng để kêu gọi cứu trợ thiên tai, vùng kinh tế khó khăn. Mục đích của Ngân nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua hàng. Khi những “con mồi” cắn câu và chuyển tiền cho Ngân thì lập tức bị chặn số liên lạc, chặn liên kết trên nền tảng mạng xã hội Zalo, Facebook. Sau đó, Ngân còn chửi bới, nhục mạ những người mua hàng.

Nhận đơn tố giác, Công an huyện Gia Lâm đã nhiều triệu tập Đỗ Thị Kim Ngân đến làm việc nhưng Ngân không có mặt tại địa phương, không đến làm việc theo yêu cầu.

Đưa “tình một đêm” về nhà, thanh niên mất 168 triệu

Ngọc hiện bị công an tạm giữ để điều tra

Ngày 20/8, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đã lập hồ sơ, lấy lời khai của Lã Thị Ngọc (28 tuổi, quê Bắc Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 15/8, anh Đ.H.N (29 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) đưa Ngọc về nhà của mình ở phường 3, quận Phú Nhuận để “tâm sự”. Sáng hôm sau, cả hai gọi thêm một cô gái khác đến nhà để hít “bóng cười”. Sau đó, N. chuyển cho Ngọc 20 triệu đồng. Tuy nhiên, Ngọc vòi vĩnh, mượn thêm 20 triệu nữa và được anh N. đồng ý.

Lợi dụng anh N. đang thao tác, Ngọc đã nhớ được mật khẩu tài khoản. Đối tượng sau đó trộm điện thoại của nạn nhân rồi chuyển 168 triệu đồng về số tài khoản của mình và một người bạn ở Hà Nội.

Phát hiện tài khoản bị mất tiền, anh N. đã trình báo công an. Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Phú Nhuận sau 2 ngày truy xét đã bắt được Ngọc khi người này đang lẩn trốn ở quận 3.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tài xế taxi bị sát hại giữa đường quốc lộ

Nguyễn Văn Hùng tại thời điểm bị bắt giữ

Chiều 19/8, người dân xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) phát hiện 1 nam giới ngã gục trên đường quốc lộ 7B. Thời điểm được phát hiện, trên thi thể người đàn ông có vết thương ở cổ, gần vị trị nạn nhân là chiếc taxi hãng Lạc Hồng biển kiểm soát 37A-506.XX.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh Đ.Đ.T (SN 1985, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) - là lái xe hãng taxi Lạc Hồng.

Đến 11h ngày 20/8, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Anh Sơn và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, trú huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, do túng quẫn vì nợ nần nên đã chuẩn bị phương tiện để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 14h53 ngày 20/8, đối tượng theo dõi và điều tài xế T. lái xe đến khu vực đường vắng trên Quốc lộ 7B để uy hiếp cướp tài sản. Lúc này, Hùng bị nạn nhân chống cự nên đã đã ra tay sát hại. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

