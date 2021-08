Khởi tố nữ chuyên viên Tổng cục Đường bộ cấp hơn 1.000 hồ sơ “luồng xanh” trái phép

Thứ Sáu, ngày 27/08/2021 14:49 PM (GMT+7)

Cơ quan công an xác định Hoàng Thị Thanh Nga đã cấp trái phép hơn 1.000 hồ sơ xe ô tô nhận diện “luồng xanh” và thu lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Ngày 27/8, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1976, trú tại Tổ dân phố 10 Nhân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nga là chuyên viên công tác tại Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, được Tổng cục Đường bộ tăng cường hỗ trợ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội duyệt cấp thẻ “luồng xanh”.

Hoàng Thị Thanh Nga tại trụ sở công an

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định lợi dụng được giao duyệt, cấp thẻ “luồng xanh” cho các đơn vị vận tải trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Nga đã móc nối, duyệt, cấp trái phép cho khoảng hơn 1.000 hồ sơ xe ô tô và thu tiền hưởng lợi bất chính hơn 200 triệu đồng.

Hành vi của Nga đã ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải, gây bức xúc trong dư luận, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

