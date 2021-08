Nóng trong tuần: Ông chủ Nhật Cường hối lộ Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội hàng trăm triệu

Chủ Nhật, ngày 01/08/2021 20:00 PM (GMT+7)

Ông chủ Nhật Cường hối lộ Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội hàng trăm triệu; Hà Nội dự kiến thu hồi xe máy cũ nát từ tháng 9/2021... là những tin nóng nhất trong tuần qua.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 26/7, tại Nhà Quốc hội, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước khóa XIV, giữ chức Chủ tịch nước khóa XV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Pháp luật TPHCM

483/483 đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng trong ngày hôm nay, với 479/479 đại biểu có mặt bấm nút tán thành, Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Quốc hội đã tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông chủ Nhật Cường hối lộ Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội hàng trăm triệu

Trong vụ án xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội, ngoài ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, CQĐT còn đề nghị truy tố 6 bị can liên quan về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Tứ - nguyên Giám đốc, Nguyễn Tiến Học, nguyên Phó giám đốc, Phạm Thị Kim Tuyến – nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Phạm Thị Thu Hường, nguyên Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

CQĐT thi hành lệnh khám xét nhà riêng ông Nguyễn Văn Tứ vào tháng 12/2019.

Theo kết luận điều tra, trong quá trình thực hiện gói thầu, dịp Tết năm 2017, Bùi Quang Huy có đến phòng làm việc của bị can Nguyễn Văn Tứ chúc Tết và biếu 1 chai rượu ngoại và 300 triệu đồng. Ông Tứ nhận thức đây là số tiền hưởng lợi bất chính, Huy biếu vì có liên quan đến việc ông Tứ tham gia chỉ đạo gói thầu nên đã phối hợp với gia đình nộp lại số tiền này vào tài

Hà Nội dự kiến thu hồi xe máy cũ nát từ tháng 9/2021

TP Hà Nội dự kiến từ tháng 9/2021 đến tháng 6/2022 sẽ thực hiện kế hoạch kiểm tra khí thải đối với 3.000-5.000 xe máy của các hãng Honda, Yamaha, Suzuki, Piaggio, SYM.

Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn tám đại lý của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) để lắp đặt bộ thiết bị kiểm định khí thải hoàn chỉnh (thiết bị phân tích khí thải, máy tính, camera...) phục vụ việc kiểm tra khí thải.

Hà Nội sẽ thí điểm thu hồi và xử lý xe máy thải bỏ từ người tiêu dùng và thực hiện hỗ trợ chuyển đổi xe máy mới.

Cạnh đó, Hà Nội cũng sẽ khảo sát ý kiến người dân để đánh giá việc kiểm soát khí thải xe máy có gây tác động tích cực hay tiêu cực lên người dân như thế nào và ở mức độ thế nào.

Điểm đáng chú ý của kế hoạch trên là việc Hà Nội sẽ thí điểm thu hồi, xử lý xe máy thải bỏ từ người tiêu dùng và thực hiện hỗ trợ chuyển đổi xe máy mới. Theo đó, người dân có xe máy cũ đăng ký tham gia chương trình kiểm tra khí thải, nếu xe quá cũ nát có thể tự nguyện nộp xe lại cho đại lý. Sau đó, đại lý có nhiệm vụ xử lý không tái sử dụng đối với xe này, đồng thời hỗ trợ người dân tiền mua xe mới, tối đa không quá 4 triệu đồng, tùy từng loại xe và hãng xe.

Bắt giám đốc và kế toán trưởng công ty thiết bị y tế trong vụ Bệnh viện Tim Hà Nội

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, đối với Phạm Huy Lập - Giám đốc và Phạm Thị Kim Oanh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga liên quan tới vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Cả hai bị can bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Phạm Huy Lập và Phạm Thị Kim Oanh tại trụ sở công an.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt đối với 2 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

19 tỉnh thành phía Nam giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 26/7 đến 1/8) tăng 47.959 ca nhiễm. Trong đó, ngày 30/7 có số ca nhiễm cao nhất tuần là 8.649 ca nhiễm trong nước.

Ngày 31/7, Thủ tướng đồng ý để các tỉnh phía Nam tiếp tục giãn cách xã hội thêm 14 ngày, đồng thời yêu cầu không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7 tới khi hết giãn cách, trừ những người được chính quyền cho phép.

Tại TPHCM, ngày 26/7, các hệ thống siêu thị ở TPHCM đã điều chỉnh giờ mở cửa buổi sáng sớm hơn bình thường - phổ biến từ 7 giờ, và ngừng phục vụ khách từ sau 16 hoặc 17 giờ 30 mỗi ngày.

Ngày 29/7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Phan Văn Mãi cho biết để đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19, TP HCM sẽ triển khai tiêm cho người dân sau 18 giờ, đơn giản hóa quy trình cũng như lực lượng tham gia đội hình tiêm vắc xin.

Tại Hà Nội, ngày 27/7 bắt đầu triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân Thủ đô tại các trung tâm y tế quận, huyện, thị xã với cả ba loại vaccine gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna.

