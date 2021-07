Bắt một Giám đốc doanh nghiệp cùng thuộc cấp liên quan vụ án Bệnh viện Tim Hà Nội

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 07:14 AM (GMT+7)

Bộ Công an đã bắt giữ 1 giám đốc cùng kế toán trưởng Công ty cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga liên quan đến vụ án xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Phạm Huy Lập và Phạm Thị Kim Oanh tại trụ sở công an.

Tối 29/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án, ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, đối với Phạm Huy Lập - Giám đốc và Phạm Thị Kim Oanh - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thiết bị y tế Hoàng Nga về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt đối với 2 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

