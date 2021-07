Tin tức 24h qua: Người đàn ông đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường được ủng hộ tiền xây nhà mới

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 20:29 PM (GMT+7)

Người đàn ông đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường được ủng hộ tiền xây nhà mới; Xưởng chứa vật liệu cháy dữ dội, chủ kho hàng khóc nức nở... là những tin nóng nhất 24h qua.

Người đàn ông đỡ bé gái rơi từ tầng 2 xuống đường được ủng hộ tiền xây nhà mới

Vào lúc 9h15 ngày 29/6, anh Lương Thanh Hà (làm nghề thợ xây) trên đường đi làm về bằng xe đạp thì phát hiện một cháu bé đang bám lơ lửng ở lan can tầng 2 của ngôi nhà số 50 trên đường Trần Quang Khải (TP.Nam Định). Ngay sau đó, anh Hà xuống xe, đi sang đường đứng dưới vị trí cháu bé chuẩn bị rơi và kịp thời đỡ được khi cháu bé rơi xuống đất.

Được biết, anh Hà làm thợ xây, vợ làm phục vụ thuê tại quán ăn, công việc của cả hai vợ chồng đều không ổn định, anh Hà thường xuyên ốm đau, kinh tế gia đình rất khó khăn.

Ngôi nhà cũ của anh Hà được dỡ bỏ để xây lại.

Sáng 24/7, ông Đỗ Mạnh An Chủ tịch UBND phường Văn Miếu, TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết, chính quyền địa phương đã đề nghị UBND TP.Nam Định quan tâm, đã trích số tiền 40 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo – từ thiện của thành phố để hỗ trợ cho gia đình anh Hà một phần nhỏ để xây lại nhà ở.

Bên cạnh số tiền hỗ trợ của thành phố, gia đình anh Hà cũng được các mạnh thường quân đến hỗ trợ sửa sang, xây dựng ngôi nhà mới. Hiện tại, gia đình anh Hà đã phá nhà cũ và đang xây lại nhà mới.

Xưởng chứa vật liệu cháy dữ dội, chủ kho hàng khóc nức nở

Vào khoảng 13h30, ngày 24/7 một đám cháy lớn xảy ra tại ngôi nhà (dùng làm xưởng chứa vật liệu) trên địa bàn phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội khiến nhiều người hoảng sợ.

Ngọn lửa bùng lên rất mạnh, người dân hô hoán nhau dập lửa nhưng bất thành. Người dân nhanh chóng di chuyển được 6 chiếc ô tô đậu trong bãi ra ngoài, 1 chiếc bị mắc lại vì quá nóng nên không thể đưa ra.

Kho hàng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sau 1 tiếng, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước phòng cháy lan. Nhà xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 chiếc ô tô bị cháy xém. Rất may không có thương vong về người.

Ngồi thẫn thờ bên ngoài kho hàng bị cháy rụi, đôi vợ chồng trẻ (chủ kho hàng) khóc nức nở, người vợ cho biết, đám cháy xuất phát từ chập điện, trước đó nhà hàng xóm có đốt vàng mã cạnh kho hàng.

Ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố do can thiệp trái luật vào hoạt động đấu thầu

Ngày 24/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội và một số đơn vị liên quan, được tách ra từ vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan theo Quyết định tách vụ án hình sự ngày 07/01/2021, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án và Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Chung - nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu gói thầu số hoá hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hà Nội tạm dừng hoạt động giao hàng của các app công nghệ

Ngày 24/7, Bộ Y tế công bố 9.225 ca nhiễm COVID-19 trong nước, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên đến 90.934.

Tại Hà Nội, ngày 24/7, ngày đầu tiên Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong 15 ngày theo nguyên tắc Chỉ thị 16 của Chính phủ, các tuyến đường vào trung tâm thành phố khá thông thoáng. Đây cũng là lần thứ 2 Hà Nội giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16.

Cũng trong ngày hôm nay, thành phố tạm thời cấm đội ngũ giao hàng (shipper) của các app công nghệ, các nhân viên giao hàng của doanh nghiệp bưu chính, siêu thị vẫn được hoạt động.

Bên cạnh đó, UBND thành phố, Sở Y tế đã xây dựng phương án, kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn. Hiện nay, đang là phương án, kịch bản 1.000 giường đã được thực hiện. Sắp tới, Sở xây dựng kịch bản cho 5.000, 10.000, 20.000 giường và 50.000 giường... và chia 4 tầng điều trị.

Tại Đắk Nông, nhằm hỗ trợ cho người dân về quê an toàn, Công an tỉnh Đắk Nông đã điều nhiều xe dẫn đường cho những người đi xe máy về các tỉnh Tây Nguyên.

