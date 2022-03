Nóng trong tuần: Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM nhận 4,6 triệu từ quỹ COVID-19

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM nhận 4,6 triệu từ quỹ COVID-19; 2 sỹ quan cấp tá thuộc Học viện Quân y liên quan vụ kit test Việt Á bị bắt... là những tin nóng nhất tuần qua.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM nhận 4,6 triệu từ quỹ COVID-19

Tính đến ngày 10/8/2021, có 30 đơn vị của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đóng góp kinh phí hỗ trợ chống dịch COVID-19 với tổng số tiền hơn 461 triệu đồng.

Từ số tiền huy động trên, được sự chấp thuận của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM là ông Lê Minh Tấn, Văn phòng Sở đã chi hỗ trợ kinh phí qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản cá nhân với số tiền là hơn 262 triệu đồng.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM Lê Minh Tấn phát biểu tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khoá X.

Trong đó chi cho cho lực lượng tuyến đầu là 125 triệu đồng, chi cho 21 thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM là 97,6 triệu đồng, chi hỗ trợ tổ công tác đi các quận huyện (gồm 51 công chức, viên chức của Sở) là hơn 25 triệu đồng.

Riêng đối với việc chi 97,6 triệu đồng hỗ trợ cho 21 thành viên Ban Chỉ đạo thì ông Lê Minh Tấn nhận 4,6 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều người là phó giám đốc, chánh và phó chánh văn phòng, trưởng phòng, chuyên viên Văn phòng Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cũng nhận được hỗ trợ với số tiền là 4,6 triệu đồng.

Ngày7/3, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã ký văn bản chỉ đạo giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM khẩn trương công khai chủ trương, kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền trên. Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng đề nghị ông Lê Minh Tấn tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ.

Bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh để cơ quan chức năng xử lý các đơn thư tố cáo

Quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Công an TP.HCM đối với bà Nguyễn Phương Hằng là động thái mới nhất của cơ quan chức năng liên quan đến việc thời gian qua nhiều cá nhân đã có đơn tố giác bà Hằng. Nhiều cá nhân tố bà Hằng đã thực hiện các hành vi như: “Làm nhục người khác”, “vu khống” và “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Những người có đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng gồm: Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển và bà Đinh Thị Lan.

Trước đó, ngày 9/3, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vụ việc liên quan đến các đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xác minh. Do vụ việc này có tính chất phức tạp nên phía cơ quan điều tra đã gia hạn thêm hai tháng để tiếp tục xác minh làm rõ, khi nào có thông tin chính thức sẽ thông báo cụ thể cho các bên liên quan và cơ quan báo chí.

2 sỹ quan cấp tá thuộc Học viện Quân y liên quan vụ kit test Việt Á bị bắt

Cơ quan điều tra đã bắt giữ hai quân nhân thuộc Học viện Quân y để điều tra về những sai phạm trong việc nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kit xét nghiệm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

Theo đó, đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Trang bị, Vật tư (Học viện Quân y) đã bị bắt giữ vào ngày 7/3.

Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và thượng tá Hồ Anh Sơn tại buổi họp báo công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 do Học viện Quân y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp thực hiện.

Ngoài ông Hiệu, trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 là thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự (Học viện Quân y). Trước khi bị bắt, ông Sơn còn là Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu 2 bộ kit test SARS-CoV-2 là realtime RT-PCR và RT-PCR. Ông từng chia sẻ rất nhiều với báo chí về đề tài nghiên cứu do mình phụ trách.

Ông Sơn từng chia sẻ rằng, thành công của việc nghiên cứu chế tạo kit test COVID -19 là nhờ sự hợp tác nhiều năm với các đơn vị nghiên cứu ở nước ngoài, với Công ty Việt Á và sai phạm của Công ty Việt Á không liên quan đến việc nghiên cứu kit xét nghiệm.

Gia hạn tạm giam 3 bị can vụ “Tịnh thất Bồng Lai”

Chiều 12/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa ra lệnh gia hạn tạm giam đối với 3 bị can tại “Tịnh thất Bồng Lai”.

Các bị can bị gia hạn tạm giam gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990); Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991); Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995, cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ông Lê Tùng Vân và những người tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Trước đó, ngày 5/1, cơ quan CSĐT công an huyện Đức Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Tùng Dương thời hạn 2 tháng phục vụ công tác điều tra và tập trung làm rõ một số hành vi khác theo đơn tố giác của công dân.

Riêng bị can Lê Tùng Vân 91 tuổi được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về tội danh trên, trước đó cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa tạm giam các bị can thời hạn 2 tháng, công an tỉnh Long An gia hạn lần 1 thụ lý theo thẩm quyền 2 tháng.

Người dân TPHCM không cần đến trạm y tế để khai báo là F0

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 6.105.041 ca, trong đó có 3.160.754 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua 162.819 ca/ngày.

Không yêu cầu thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, không yêu cầu có xác nhận đã tiêm chủng vắc-xin phòng chống COVID-19 và không yêu cầu có giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 đối với bà con từ Ukraine trước khi lên các phương tiện vận chuyển về Việt Nam.

Tại TPHCM, UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Y tế cùng Sở TT&TT sớm đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào sử dụng cho việc khai báo y tế và cấp giấy hoàn thành cách ly cho F0.

Bên cạnh đó, để chủ động ứng phó tình huống số trẻ em mắc COVID-19 tăng cao, Sở Y tế TP HCM yêu cầu 3 bệnh viện nhi tăng số giường điều trị tại khoa COVID-19 lên tối thiểu 300, trong đó có 50 giường hồi sức.

Tại Bình Dương, nhằm đảm bảo mục tiêu chậm nhất cuối tháng 3 phải tiêm xong mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân, các địa phương trong tỉnh Bình Dương tổ chức lực lượng tới các khu nhà trọ để tiêm vắc-xin công nhân. Việc tiêm được tiến hành các ngày trong tuần, kể cả ban đêm.

