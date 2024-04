Nóng trong tuần: Khách massage quỵt tiền, sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Khách massage quỵt tiền, sát hại nữ chủ quán cà phê ở Vũng Tàu

Đối tượng Phạm Minh Út tại cơ quan điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Minh Út (SN 1996; quê tỉnh Cà Mau; tạm trú phường 11, TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi “giết người”.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Phạm Minh Út khai nhận: Khoảng 8h ngày 19/4, đối tượng đến quán cà phê của chị L (38 tuổi) là chủ quán cà phê Nhàn (đường Bùi Thiện Ngộ, phường 10, TP Vũng Tàu) để massage.

Sau khi massage xong, Út không có tiền trả cho chị L và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Út dùng tay bóp cổ chị L cho đến khi thấy nạn nhân không còn thở và không còn phản ứng lại mới buông ra.

Xác định nạn nhân đã chết, Út đưa chị L lên ghế sofa nằm và mở ngăn kéo tủ lấy điện thoại Iphone 11, số tiền khoảng 1,4 triệu đồng và rời khỏi hiện trường.

Thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái, giấu thi thể trong vườn chuối

Khu vực nơi xảy ra sự việc

Ngày 20/4, Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 13/4, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc N.T.D (15 tuổi, ở thôn Ngô Hùng, xã An Hồng, huyện An Dương) bị mất tích.

Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định ngày 12/4, D đi chơi cùng Lê Văn Toàn (15 tuổi, ở thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng).

Ngày 19/4, Công an huyện An Dương đã triệu tập Lê Văn Toàn lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Toàn khai nhận, ngày 12/4, tại nhà Toàn đã xảy ra tranh cãi với D, Toàn đã đánh ngất nạn nhân, sau đó siết cổ rồi kéo ra vườn nhà chôn.

Phát tán clip khiêu dâm, 24 người trong nhóm "Hóng Clip Hot" bị khởi tố

6 bị can bị bắt tạm giam Ảnh: Công an Tam Kỳ

Ngày 16/4, Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố 24 bị can để điều tra về hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Trong số đó, 6 bị can đã bị bắt tạm giam, 18 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, ngày 30/3/2022, 2 đối tượng B.V.T và H.N.D tạo nhóm trên ứng dụng Zalo có tên "Hóng Clip Hot" nhằm mục đích chia sẻ, đăng tải, phổ biến các video chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy để những người trong nhóm xem, bình luận.

Sau đó, T và D thêm nhiều thành viên là người thân, bạn bè vào nhóm để chia sẻ nhiều video, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy có nguồn gốc trên mạng.

Kiểm tra, trích xuất dữ liệu, cơ quan chức năng xác định tính đến thời điểm bị phát hiện, nhóm Zalo "Hóng Clip Hot" có hơn 100 thành viên tham gia, đã đăng tải tổng cộng 247 video. Trong đó, 239 video chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy để phổ biến, truyền bá cho các thành viên trong nhóm xem, bình luận.

Bắt Tổng giám đốc tập đoàn Tâm Lộc Phát

Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn. Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an Hà Nội khởi tố vụ án, khám xét trụ sở làm việc của tập đoàn Tâm Lộc Phát ở quận Hà Đông để điều tra cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn cùng một người lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đổi thành tập đoàn), kinh doanh siêu thị tiện ích, sản xuất quần áo thời trang, đầu tư bất động sản.

Các bị can sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.

Theo kết quả điều tra, để thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên trả tiền môi giới cao cho người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức khoảng 2,93%/tháng.

Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2019 đến nay, Khuyên và Toàn đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lãi như cam kết và mất khả năng chi trả trên 1.000 tỷ đồng.

Hiện, 18 nhà đầu tư đã trình báo bị chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]