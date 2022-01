Nóng trong tuần: Khởi tố Lê Tùng Vân, bắt tạm giam 3 bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai”

Nóng trong tuần: Khởi tố Lê Tùng Vân, bắt tạm giam 3 bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai”

Chủ Nhật, ngày 09/01/2022 20:18 PM (GMT+7) Chia sẻ

Khởi tố Lê Tùng Vân, bắt tạm giam 3 bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai”; Xác định nội dung viết trên "vật thể lạ" dài 15m rơi xuống cánh đồng ở Phú Thọ... là những tin nóng nhất tuần qua.

Khởi tố Lê Tùng Vân, bắt tạm giam 3 bị can ở “Tịnh thất Bồng Lai”

Sáng ngày 7/1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương - cùng địa chỉ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai".

Ngày 4/1, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền đóng góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để xác định sai phạm của các đối tượng có liên quan.

Xác định nội dung viết trên "vật thể lạ" dài 15m rơi xuống cánh đồng ở Phú Thọ

Khoảng 19h tối 2/1, người dân phát hiện một vật thể bay là là gần mặt đất tại xã Đông Thành, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Tại hiện trường có một túi nilông dài khoảng 15m, miệng rộng khoảng 4m được kết thành hình bởi nẹp tre. Bên ngoài túi được in hình nhân vật Triển Chiêu (trong phim Bao Thanh Thiên), kèm theo đó có những miếng vải nhiều màu sắc nối vào nhau giống như đuôi diều và có một tờ tiền 10.000 Myanmar.

Bên trong vật thể có tiền và tấm hình in nhân vật Triển Chiêu. Ảnh Facebook

Bà Vi Thị Lan - Chủ tịch UBND xã Đông Thành cho biết, bên quân sự huyện nhận định ban đầu, đây là một dạng khinh khí cầu, có thể người ta thả ở một nơi nào đó để làm lễ hay có phong tục như vậy.

Tất cả những thông tin liên quan đến việc tuyên truyền nội dung xấu hay bùa chú… đều không chính xác.

Ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch UBND huyện thông tin trong “vật thể lạ" này, lực lượng chức năng còn phát hiện tờ giấy viết chữ giống nước ngoài, cụ thể tiếng Myanmar và một vài tờ tiền Myanmar.

Nội dung của tờ giấy được dịch đại loại như sau: “Chiếc khí cầu đến từ Kayin, bang Karen, Myanmar nhân kỷ niệm ngày Tết Karen (ngày 2/1/2022). Vì quả khí cầu sẽ hạ ở đâu là không xác định và họ muốn biết nơi nó hạ cánh, người nhận có thể liên hệ với bằng số điện thoại được ghi trong các tờ giấy để được mọi người gửi lời chúc may mắn”.

Đình chỉ Vụ phó "vung tay" thẳng vào mặt hàng xóm

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản tạm định chỉ công tác 15 ngày đối với ông Vũ Văn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chính từ ngày 6/1/2022 để tiếp tục xác minh, làm rõ việc xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh ông Vũ Văn Thắng đến bấm chuông nhà hàng xóm ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Ông Thắng xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô

Sau đó một người phụ nữ đi ra và giữa hai người đã có "lời qua tiếng lại" liên quan đến chỗ đỗ ô tô. Không kìm chế được, ông Thắng đã "vung tay" vào mặt người phụ nữ hàng xóm khiến chị này ôm mặt kêu la. Sau đó, chồng người phụ nữ từ trong nhà chạy ra chống trả, đánh lại ông Thắng.

Đến chiều 4/1, ông Thắng Thắng đã sang gặp nói chuyện, xin lỗi gia đình hàng xóm để hòa giải có sự chứng kiến của công an phường sở tại.

Ông Tất Thành Cang bị tuyên phạt 10 năm tù

Chiều 8/1, TAND TP.HCM tuyên án vụ sai phạm tại Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) sau gần 2 tuần xét xử.

Dựa vào kết quả giám định, HĐXX xác định sai phạm của ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM), Tề Trí Dũng (nguyên tổng giám đốc, thành viên HĐTV IPC, chủ tịch HĐQT Công ty SADECO) và đồng phạm đã gây thiệt hại cho SADECO hơn 1.103 tỉ đồng. Trong đó thất thoát tài sản Nhà nước là hơn 669 tỉ đồng.

Bị cáo Tất Thành Cang đang nghe toà tuyên án.

HĐXX nhận định bị cáo Cang có vai trò chỉ đạo trong vụ án gây thất thoát tài sản Nhà nước. Khi lượng hình, toà có xem xét một số tình tiết giảm nhẹ, quá trình công tác có nhiều đóng, gia đình có công với cách mạng. Đáng chú ý, toà ghi nhận quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo đã khai báo toàn bộ diễn biến hành vi và lời nói sau cùng cựu Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng xin chịu một phần trách nhiệm. Vì vậy, HĐXX ghi nhận thái độ thành khẩn của bị cáo Cang.

Về bị cáo Dũng, HĐXX cho rằng ba hành vi phạm tội của bị cáo này có tính xuyên suốt và giữ vai trò chính. Tuy nhiên, toà có cân nhắc nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Dũng...

Tòa tuyên phạt bị cáo Tất Thành Cang mười năm tù, Tề Trí Dũng 20 năm tù.

TP.HCM: Vũ trường, quán bar, karaoke, massage hoạt động trở lại từ 10/1

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.893.570 ca, trong đó có 1.497.431 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 16.097 ca/ngày.

Bộ Y tế sửa đổi mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin COVID-19, nội dung ghi rõ 7 mũi bao gồm mũi tiêm cơ bản, mũi tiêm nhắc lại và mũi tiêm bổ sung.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế chính thức cấp phép cho 3 công ty dược trong nước gồm: Boston pharma, Stella và Mekophar sản xuất thuốc điều trị COVID-19 theo hình thức nhượng quyền từ Mỹ.

Tại TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức ký văn bản khẩn, cho phép các cơ sở kinh doanh

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuankhoi-to-le-tung-van-bat-tam-giam-3-bi-can-o-tinh-that-bong-lai-...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuankhoi-to-le-tung-van-bat-tam-giam-3-bi-can-o-tinh-that-bong-lai-502022912018613.htm