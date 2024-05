Nóng trong tuần: Thẩm định bộ trang phục gắn huy hiệu “lạ” của Đàm Vĩnh Hưng

UBKT Trung ương kỷ luật và đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao

Tại Kỳ họp thứ 41, diễn ra trong hai ngày 6 và 7/5, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, tại một sự kiện ở TP Thủ Đức, ngày 29/10/2022. Ảnh: Quỳnh Trần

Căn cứ quy định của Đảng, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông: Chu Quốc Hải (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc), Hoàng Văn Nhiệm (Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc).

UBKT Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Mai Tiến Dũng (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Phạm Thái Hà (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội), Dương Văn Thái (Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang), Hồ Văn Điềm (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai), Lê Tuấn Hồng (nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Văn Khước (Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Ngày 8/5, các ông Lê Thanh Hải (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM); Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố) và một số tổ chức đảng, đảng viên khác cũng bị UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật.

Khởi tố giám đốc công ty có lò hơi phát nổ làm 6 người tử vong

Ngày 10/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Feng Yong (quốc tịch Trung Quốc, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh) để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Công ty gỗ Bình Minh có địa chỉ ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Cơ quan chức năng xác định, với vai trò là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty gỗ Bình Minh nhưng trong quá trình vận hành lò hơi, ông Feng Yong đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý bình hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi làm nhiều người chết.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty gỗ Bình Minh đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022, còn bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ ngày 5/1/2024.

Nguyên nhân dẫn đến vụ nổ thảm khốc là do nồi hơi và bình nén khí đã hết thời hạn kiểm định an toàn nhưng Công ty gỗ Bình Minh không tiến hành kiểm định lại theo đúng quy định mà vẫn đưa vào hoạt động, sản xuất.

Thẩm định bộ trang phục gắn huy hiệu “lạ” của Đàm Vĩnh Hưng

Chiều 9/5, tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội định kỳ TP.HCM, ông Lâm Ngô Hoàng Anh (Chánh Văn phòng Sở VH-TT TP.HCM) cho biết Sở đã mời các tổ chức, cá nhân, đơn vị có liên quan đến để làm việc, làm rõ nội dung phản ánh về trang phục biểu diễn có huy hiệu gây tranh cãi của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong liveshow Ngày em thắp sao trời (diễn ra ngày 4/5).

Trang phục ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc tại đêm diễn. Ảnh: FBNV

“Hiện Sở VH-TT cũng đề ra giải pháp xử lý là sẽ mời các cơ quan chức năng, chuyên gia có liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành để có ý kiến thẩm định đối với trang phục, phụ kiện và sẽ có kết luận và tiến hành các bước tiếp theo” - Chánh Văn phòng Sở VH-TT cho biết.

Theo tường trình của Công ty TNHH Tiếng Hát Việt (đơn vị tổ chức chương trình), bộ trang phục và các phụ kiện chỉ mang tính chất trang trí, tạo hiệu ứng về mỹ thuật chứ không phục vụ mục đích gì khác. Đồng thời, đại diện của Công ty TNHH Tiếng Hát Việt, ông Huỳnh Minh Hưng, nhà thiết kế đã tiếp thu ý kiến phản ánh của báo chí, ý kiến đại diện các cơ quan liên quan trong cuộc họp và sẽ rút kinh nghiệm trong các show diễn tiếp theo.

Phía Sở VH-TT đã có văn bản ghi nhận và đã nhắc nhở các cá nhân, đơn vị tổ chức thực hiện, các cá nhân tham gia biểu diễn nghệ thuật cần cân nhắc nâng cao ý thức, trách nhiệm, chú ý đến vấn đề trang phục, hình thức trình bày, tránh gây phản cảm có tác động tiêu cực đến xã hội.

Nữ du khách bị đánh đến thủng màng nhĩ ở Ninh Thuận

Ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận - cho biết, Sở đã báo cáo UBND tỉnh về kết quả xác minh, nội dung phản ánh việc nữ du khách tố bị hành hung tại khu vực bãi Kinh.

Nhóm người lái mô tô nước bị "tố" hành hung nữ du khách (ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin từ chị Nguyễn Diệu Linh (Hà Nội), chiều 2/5, chị cùng hai người bạn tới biển bãi Kinh để tắm biển và chèo sup. Sau đó thuyền sup bị lật, bạn chị bị sóng kéo ra xa. Chị kêu cứu anh Dương là nhân viên mô tô nước gần đó. Anh Dương yêu cầu chị Linh thuê với giá 200.000 đồng và chị đồng ý.

Anh Dương sau đó ra, thấy bạn của chị Linh có mặc áo phao, cách bờ khoảng 10m, đang bơi vào bờ nên anh Dương đã kéo thuyền sup mà không cứu người.

Bức xúc vì không cứu bạn mình, chị Linh tranh cãi với anh Dương và cầm điện thoại lên quay. Thấy vậy, anh Dương xông đến đánh trúng vào tai chị Linh, không cho chị ghi hình. Chị Linh sau đó được xác định thủng màng nhĩ.

Ngày 7/5, Công an huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị Linh tại Công an phường Vĩnh Tuy (TP Hà Nội). Lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Ninh Thuận cho biết đơn vị đã gửi lời xin lỗi đến người đại diện của chị Linh và chỉ đạo gửi thư xin lỗi trực tiếp đến chị Linh.

Vụ việc hiện đã được cơ quan chức năng thụ lý theo thủ tục tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, đã làm thủ tục trưng cầu giám định thương tích để có căn cứ xử lý theo quy định.

Nữ bác sĩ bị kính rơi vào người tại The Coffee House khó hồi phục

Sau 3 tuần kể từ khi gặp tai nạn tại The Coffee House Thái Hà (Hà Nội), hiện bác sĩ Hoàng Minh Lý (29 tuổi, quê Nghệ An) vẫn đang được điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sức khỏe chị có chuyển biến tích cực, có thể trò chuyện dù còn khó khăn.

Nữ bác sĩ bị kính rơi vào người tại cửa hàng The Coffee House Thái Hà

Bác sĩ Trần Quang Trung cho biết chị Lý được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng rất nặng, đa chấn thương, chấn thương cột sống, ngực và bụng. Theo bác sĩ Trung, do tuỷ ngực bị đụng dập nặng nên bệnh nhân mất cảm giác và khả năng vận động 2 chân, đại tiểu tiện không tự chủ. Khả năng phục hồi rất khó, nhưng 2 ca phẫu thuật giúp bệnh nhân sau này có thể ngồi và đi xe lăn.

Theo các bác sĩ, đến nay các cuộc mổ cần thiết đã xong, chỉ còn theo dõi để rút sonde dẫn lưu màng phổi. Sau đó, bệnh nhân được tập ngồi, tập phục hồi chức năng. Khoảng 2-3 tuần nữa nếu không có biến chứng khác, bệnh nhân có thể ra viện.

Trước đó, tối 20/4, giông lốc đã gây vỡ kính ở tầng 2 toà nhà Việt Tower ở Thái Hà (Hà Nội), nơi The Coffee House thuê mở địa điểm kinh doanh. Sự cố này khiến nữ bác sĩ nội trú Hoàng Minh Lý, cũng là khách hàng của quán bị thương nặng.

Theo đại diện The Coffee House, ngay khi sự cố xảy ra, đơn vị đã đưa những người bị thương vào bệnh viện, đồng thời chi trả trước viện phí phát sinh đợt đầu; cùng với đó đã gửi công văn xác nhận các thiệt hại với ban quản lý tòa nhà Việt Tower và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên.

