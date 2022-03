Lý do cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang bị bắt

Cựu thứ trưởng Cao Minh Quang cùng hai cựu vụ trưởng của Bộ Y tế vừa bị Bộ Công an khởi tố.

Ngày 11-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đang điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan.

Cựu thứ trưởng gây hậu quả nghiêm trọng

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Cao Minh Quang, cựu thứ trưởng Bộ Y tế, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, cơ quan điều tra còn khởi tố hai bị can khác gồm ông Dương Huy Liệu và Nguyễn Nam Liên, cùng là cựu vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Y tế).

Ba bị can Cao Minh Quang, Dương Huy Liệu và Nguyễn Nam Liên (từ trái qua). Ảnh: TP

Liên quan đến vụ án này, hồi tháng 11-2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Lương Văn Hóa (cựu tổng giám đốc) và Nguyễn Văn Thanh Hải (cựu kế toán trưởng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long).

Ngoài ra, công an còn quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Tòng (cựu phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long) về cùng tội danh trên.

Trong số ba bị can vừa bị khởi tố, ông Nguyễn Nam Liên trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án liên quan đến kit test COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.

Về phía ông Cao Minh Quang, bị can này từng được nhắc đến trong cáo trạng vụ án VN Pharma. VKS cho rằng ông Quang có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng cần tiếp tục làm rõ.

Cụ thể, trong quá trình điều tra, ông Quang thừa nhận có trách nhiệm là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất trong việc cấp số đăng ký thuốc nhưng để xảy ra sai phạm trong lĩnh vực mình quản lý. Cựu thứ trưởng cũng thừa nhận việc ký ban hành Công văn 2970 có nội dung “các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ thuốc không bắt buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự” là trái quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo VKS, do thời hạn điều tra đã hết nên trách nhiệm của cựu thứ trưởng Cao Minh Quang cần tiếp tục làm rõ để xem xét xử lý theo quy định.

Trụ sở Công ty Dược Cửu Long. Ảnh: TL

Về số tiền hơn 3,8 triệu USD

Năm 2014, Thanh tra Chính phủ từng có kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều vi phạm của Bộ Y tế trong việc mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm A/H5N1.

Theo đó, Bộ Y tế đã không báo cáo và xin phép Thủ tướng trước khi đặt hàng sản xuất và cung cấp thuốc với bốn công ty (trong đó có Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long), thực tế giá mua nguyên liệu của các công ty cao hơn nhiều so với giá Bộ Y tế đề xuất…

Riêng Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long mua 520 kg nguyên liệu từ Công ty Mambo Overseas Limited Singapore với giá 17.500 USD/kg, thành tiền là 9,1 triệu USD. Công ty đã thanh toán 5,252 triệu USD, số còn lại 3,848 triệu USD công ty giữ lại.

Tuy nhiên, Bộ Y tế sau đó thanh toán đủ cho công ty số tiền theo hợp đồng. Toàn bộ số tiền giữ lại này không được phản ánh trong báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long từ năm 2006 đến thời điểm thanh tra năm 2010.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định số tiền hơn 3,8 triệu USD nêu trên là tiền giảm giá mua nguyên liệu. Thế nhưng, các bị can tại Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý không báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện, quyết toán hợp đồng đặt hàng, giữ lại số tiền này, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước.

Ban đầu, cơ quan điều tra khởi tố tội vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau khi xác định được hành vi sai phạm cụ thể, cơ quan điều tra đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án sang tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ như đã nêu.

Các bị can tại Bộ Y tế bị cáo buộc đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc ký kết, thực hiện hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long.

Các bị can cũng không kiểm tra, làm rõ việc công ty chưa trả cho nhà cung cấp nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu USD (có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước), để công ty giữ lại, sử dụng hết, không trả lại Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản công.

Cách chức tất cả chức vụ đối với cựu thứ trưởng Tháng 12-2022, Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Minh Quang. Ban bí thư nhận định khi còn giữ các chức vụ, ông Quang đã vi phạm các nguyên tắc của Đảng, quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Quy định những điều đảng viên không được làm. Ông Quang cũng thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lưu hành thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ; để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước và xã hội; ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, ngành y tế và cá nhân ông.

