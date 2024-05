Tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng 10 bị cáo

Theo bản án sơ thẩm, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Việt Nam, Phan Quốc Việt thực hiện nhiều cách thức khác nhau để Công ty Việt Á được thực hiện đề tài nghiên cứu, sản xuất kit test cùng Học viện Quân y. Sau đó, Phan Quốc Việt đã cùng đồng phạm biến sản phẩm nghiên cứu do Nhà nước sở hữu thành của Việt Á trái quy định. Phan Quốc Việt sau đó đề nghị Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ), Nguyễn Thanh Long can thiệp, tác động, chỉ đạo để Việt Á được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời, đăng ký lưu hành chính thức kit test COVID-19. Khi Việt Á sản xuất thương mại, bán 200.000 kit xét nghiệm cho Bộ Y tế, Việt Á đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được Bộ Y tế hiệp thương, xác định giá 470.000 đồng/ kit test không có căn cứ. Trong quá trình phạm tội, Phan Quốc Việt đã đưa hối lộ Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) 2,25 triệu USD; Nguyễn Huỳnh (thư ký của bị can Long) 4 tỷ đồng; Nguyễn Minh Tuấn (cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế) 300.000 USD; Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó Vụ KH-CN) 350.000 USD; Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế) 100.000 USD.