Nóng trong tuần: "Cô giáo Bọ Cạp phiên bản 2.0" chửi học viên “mặt người, óc lợn”

Chủ Nhật, ngày 13/05/2018 21:20 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Ông Đinh La Thăng mong được “chuyển tội danh”; Cuộc gặp lịch sử về Dự án Thủ Thiêm; "Cô giáo Bọ Cạp phiên bản 2.0" chửi học viên “mặt người, óc lợn”… là những tin đáng chú ý nhất trong tuần.

Hội nghị Trung ương 7 thành công tốt đẹp

Tuần qua, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội nghị lần này, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn, các Ủy viên Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo.

Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất thông qua 3 nghị quyết quan trọng: Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, về cải cách chính sách tiền lương; về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP

Cũng tại Hội nghị này, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Trung ương đã kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bầu bổ sung 2 đồng chí vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã thành công tốt đẹp.

Dự án Thủ Thiêm và cuộc gặp lịch sử

Ngày 9/5 vừa qua đã diễn ra buổi làm việc của Tổ đại biểu Quốc hội TP HCM với cử tri quận 2. Đây là cuộc gặp gỡ lịch sử của người dân Thủ Thiêm với lãnh đạo thành phố với hơn 50 ý kiến của người dân ở các phường bị thu hồi đất làm dự án Khu đô thị Thủ Thiêm.

Đây là cuộc gặp gỡ lịch sử của người dân Thủ Thiêm với lãnh đạo thành phố

Buổi làm việc kéo dài đến gần 21h tối với nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều cử tri bật khóc ngay trong lúc phát biểu.

Sau khi lắng nghe, tổ đại biểu Quốc hội đã ghi nhận 4 vấn đề người dân bức xúc Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP HCM cho biết, bà đã vi hành đến những khu tái định cư của dân, thấy được những khó khăn của người dân. Chủ tịch HĐND TP cũng xin lỗi cử tri nếu vấn đề nào còn chậm giải quyết.

Ông Đinh La Thăng mong được “chuyển tội danh”

Cuối phiên làm việc chiều 11/5, HĐXX phiên phúc thẩm vụ án Cố ý làm trái xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án.

Ông Đinh La Thăng tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: TTXVN

Bị cáo Đinh La Thăng cảm ơn VKS đã đề nghị giảm án cho các bị cáo trong vụ án này, đồng thời đã ghi nhận cho ông tình tiết “thành khẩn khai báo”.

“Tôi tha thiết mong HĐXX trên cơ sở các chứng cứ, trên cơ sở bào chữa của các luật sư, mong HĐXX xem xét công tâm, khách quan, công bằng đối với tôi. Tôi xin nhận tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Thăng nói.

Trước đó, trong vụ án này, ngày 22/1, ông Đinh La Thăng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi đó, tại Hội nghị Trung ương 7, ông Đinh La Thăng đã chính thức bị khai trừ khỏi Đảng.

Bé gái 13 tuổi bị còng tay đưa về phường

Tuần qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái 13 tuổi đang bị còng tay tại trụ sở công an.

Cháu bé được xác định là cháu N.Đ.Q.H (13 tuổi, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), cháubị còng tay sau khi lực lượng chức năng cưỡng chế nhà.

Hình ảnh cháu H. bị còng tay được chia sẻ trên mạng xã hội

Nói về sự việc trên, ông Bùi Anh Quang, Chủ tịch UBND phường cho biết khi đoàn đến nhà ông Nguyễn Văn Đằng, bà Lê Thị Loan (cha mẹ cháu H.) cưỡng chế, phá cổng để vào trong, vợ chồng ông Đằng và hai con đã dùng gạch, đá ném liên tiếp khiến một số người trong đoàn công tác bị thương.

Khi khống chế được ông Đằng và hai con, công an có còng tay lại để đưa về phường. Ông Quang cho biết đây là biện pháp để đảm bảo an toàn cho đoàn cưỡng chế, đưa hai cháu nhỏ ra khỏi nơi nguy hiểm khi người mẹ sẵn sàng châm lửa đốt người, đốt nhà.Sau đó, công an đã tháo còng tay và đưa cháu H. trở về nhà vì cháu nói chiều phải đi thi.

Sau vụ việc, ông Quang đã cùng đoàn cán bộ, công chức của phường trong đó có công an phường và một số đơn vị khác đã tới nhà ông Đằng để xin lỗi về việc còng tay cháu Q.H.

Tuy nhiên, mẹ cháu bé cho rằng hành vi còng tay với một cháu bé như vậy là không đúng. Gia đình sẽ gửi đơn đến các cơ quan cấp cao hơn để xem xét, xử lý.

Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ chưa hề “giảm nhiệt”

Mặc dù đã bị cơ quan chức năng nhiều địa phương “sờ gáy”, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục truyền bá về Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ.

Cụ thể, tại Quảng Nam, Công an TP Tam Kỳ phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lôi kéo, dụ dỗ người dân gia nhập Hội thánh của Đức Chúa Trời.

Chai nước màu đỏ, con dấu và một số tài liệu công an thu giữ

Tại một phòng trọ, lực lượng chức năngthu giữ 1 chai nước có màu đỏ (còn gọi là “máu của cha”), một con dấu của "Hội thánh của Đức Chúa Trời", 57 quyển sách, 21 quyển vở, 95 tờ tài liệu bao gồm các bài hát, bài viết, bài giảng về kinh thánh nhằm lôi kéo người dân tham gia.

Tương tự, tại Huế, công an cũng phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi tuyên truyền, lôi kéo một số người tham gia sinh hoạt trái pháp luật tại một căn hộ chung cư.

Các đối tượng có biểu hiện cưỡng ép người theo đạo, mê tín dị đoan, lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân… gây dư luận bức xúc trong xã hội, làm xáo trộn đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận người dân...

"Cô giáo Bọ Cạp phiên bản 2.0" chửi học viên “mặt người, óc lợn”

Tuần qua, đoạn clip bà Nguyễn Kim Tuyến (người sáng lập Trung tâm ngoại ngữ MST English tại Hà Nội) chửi rủa học viên là “đầu người, óc lợn” gây xôn xao dư luận.

"Cô giáo Bọ Cạp phiên bản 2.0" chửi học viên “mặt người, óc lợn”

Theo clip, bà Tuyến yêu cầu nam học viên nộp phạt 100 nghìn vì phạm lỗi. Mặc dù nam học viên này đã xin lỗi và mong thông cảm nhưng bà này vẫn lăng mạ, mạt sát học viên với những lời lẽ vô cùng tục tĩu.

Không những thế, bà Tuyến còn xưng mày – tao, chửi học viên là “thằng mặt người, óc lợn”.

Trước sự việc này, Thanh tra Sở GD-ĐT Hà Nội đã làm việc với Công ty MST và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Thanh tra cho thấy, bà Tuyến đã có nhiều sai phạm trong hoạt động giảng dạy, điều hành Trung tâm ngoại ngữ MST.

Đoàn công tác yêu cầu công ty dừng toàn bộ các lớp học đang giảng dạy; cung cấp hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của bà Tuyến và các cộng tác viên hỗ trợ lớp học.