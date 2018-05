Bé gái 13 tuổi bị còng tay liên quan đến việc cưỡng chế đất đai

Thứ Năm, ngày 10/05/2018 21:05 PM (GMT+7)

Một bé gái 13 tuổi bị lực lượng công an còng tay đưa về trụ sở do liên quan đến việc cưỡng chế đất đai xảy ra tại dự án xây dựng công viên TP Bà Rịa.

Ngày 10-5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé gái 13 tuổi đang bị còng tay tại trụ sở công an. Sự việc được cho rằng xảy ra tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Bé gái trong hình ảnh được xác định là em N.Đ.Q.H (13 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa). Ông Nguyễn Văn Đằng (60 tuổi, bố của em H.) kể sáng 9-5, đoàn cưỡng chế của UBND TP Bà Rịa đã tiến hành cưỡng chế căn nhà của ông. Ông có biết trước kế hoạch cưỡng chế nhưng gia đình không đồng ý với quyết định trên. Lý do là bởi ông thấy chưa thỏa đáng về vấn đề đền bù khi thu hồi đất làm dự án công viên TP Bà Rịa.

Hình ảnh em H. bị còng tay được chia sẻ trên mạng xã hội

"Sau khi công an đọc quyết định cưỡng chế thì các chiến sĩ công an tiến tới đè sát tôi xuống, 2 con của tôi dùng điện thoại quay hình cũng bị đoàn cưỡng chế lao tới còng tay và đưa về trụ sở"- ông Đằng thuật lại.

Thấy chồng và con bị còng tay, vợ ông là bà Lê Thị Loan (49 tuổi), khóa cửa bên trong, dùng xăng đổ lên người và dọa sẽ châm lửa đốt.

Do ông nói rằng con gái ông chiều còn phải thi học kỳ và cháu không liên quan đến vụ việc nên yêu cầu phải thả em ra. Sau đó, em H. được mở còng tay, ông Đằng và con cũng được về nhà.

Căn nhà nằm trong dự án xây dựng công viên Bà Rịa

Cùng ngày, Công an TP Bà Rịa cũng đã có báo cáo liên quan đến nội dung vụ việc. Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 9-5, Công an TP Bà Rịa triển khai lực lượng đảm bảo ANTT cưỡng chế theo kế hoạch, khi đến hiện trường thì nhà ông Đằng đã đóng cổng, cố thủ trong nhà và chuẩn bị các công cụ để chống đối.

Công an TP Bà Rịa xét thấy chưa đủ lực lượng, công cụ, phương tiện chuyên dụng để đảm bảo an ninh trật tự cho đoàn cưỡng chế nên đã đề xuất Ban giám đốc công an tỉnh cử 20 chiến sĩ cùng các công cụ chuyên dùng xuống.

Đến 9 giờ 30, đoàn cưỡng chế tiến hành cưỡng chế thu hồi đất. Trong lúc đó, gia đình của ông Đằng đã dùng gạch, đá ném chủ tịch phường Phước Nguyên. Lực lượng công an đã khống chế các thành viên trong gia đình. Có một chiến sĩ đã bị miếng kiếng cửa rơi xuống trúng vào đùi bị thương đứt gân, phải vào bệnh viện điều trị.

Bà Loan kể lại vụ việc xảy ra vào sáng 9-5

Sau khi khống chế được ông Đằng và 2 người con, vợ ông chạy vào trong nhà khóa trái cửa và dùng xăng cố thủ trong nhà. Đoàn cưỡng chế thuyết phục nhưng không thành. Nhận thấy tình hình không đảm bảo an toàn cho bà Loan và không có lợi về an ninh trật tự nên đoàn cưỡng chế đã tạm hoãn cưỡng chế, rút lực lượng về.

Một lãnh đạo công an TP Bà Rịa thông tin, do trong quá trình đoàn cưỡng chế làm việc, các thành viên trong gia đình ông Đằng, bao gồm cả em H., có ném đá ngăn cản, việc còng tay em không phải mục đích để bắt bớ mà là hành động để ngăn chặn cháu không ném đá vào đoàn cưỡng chế. Sau khi đưa về trụ sở công an, cháu H. cũng được tháo còng tay và về nhà.

Trong chiều 10-5, một lãnh đạo của UBND TP Bà Rịa xác nhận có vụ việc còng tay cháu bé, phía ủy ban cũng đã có báo cáo ban đầu gửi UBND và thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đồng thời sẽ có báo cáo chi tiết về toàn bộ diễn biến liên quan đến việc cưỡng chế đất của hộ ông Đằng.