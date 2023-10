Nóng trong tuần: 6 con cá sấu sổng chuồng từ công viên ở Kiêng Giang

6 con cá sấu sổng chuồng từ công viên ở Kiêng Giang

Chiều 14/10, ông Đoàn Văn Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, cho biết 6 con cá sấu xổng chuồng hôm 10/10 từ Công viên Văn hóa An Hòa vẫn chưa bắt lại được.

2 trong tổng số 6 con cá sấu đã bắt được.

Trước đó, ngày 10/10, nhận được thông tin nhiều cá sấu trong hồ nuôi của Công viên Văn hóa An Hòa sổng chuồng, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp cùng lãnh đạo công viên bơm rút cạn nước trong hồ. Lực lượng chức năng xác định có đến 8 con cá sấu sổng chuồng.

Đến ngày 13/10, bảo vệ Công viên Văn hóa An Hòa bắt lại được 1 con trong công viên. Người dân đi tập thể dục ở đây phát hiện thêm 1 con nên báo cho bảo vệ bắt lại.

Đến 12/10, người dân phát hiện 2 con cá sấu nằm sát mép nước khu vực dẫn ra hồ nước lớn Công viên Văn hóa An Hòa. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến thì 2 con cá sấu đã lặn mất.

Đến sáng 14/10, Chi cục Kiểm lâm Kiên Giang đã huy động nhiều người chia nhau tìm những con cá sấu sổng chuồng còn lại nhưng chưa có kết quả.

Mưa như trút nước ở Huế và Đà Nẵng

Tuần qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, nhiều nơi ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng, Quảng Nam... ngập sâu, hàng ngàn hộ dân phải sơ tán trong đêm.

Lực lượng công an sơ tán các em nhỏ ở vùng ngập lụt tại Đà Nẵng đến nơi an toàn. Ảnh: CA

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết đợt mưa lớn này ở miền Trung kéo dài nhiều ngày. Trong khi đó, một vùng áp thấp trên Biển Đông đã hình thành và có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Mưa lớn tập trung vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, cục bộ có những điểm mưa to trên 1.000mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã đưa ra cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4, cấp độ cảnh báo rủi ro lớn nhất của mưa lớn, ở Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế.

Người mẫu Ngọc Trinh "làm xiếc" trên xe phân khối lớn

Ngày 8/10, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một diễn viên, người mẫu nổi tiếng điều khiển xe mô tô phân khối lớn buông cả hai tay khi lưu thông trên đường.

Kết quả xác minh, người phụ nữ có hành vi trên là Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, quê ở Trà Vinh, tên thường gọi là Ngọc Trinh – người mẫu nổi tiếng). Ngọc Trinh là chủ phương tiện mô tô 59AA – 001.51 trên 175cm3.

Hình ảnh Ngọc Trinh "biểu diễn" các động tác quỳ, nằm trên yên khi mô tô đang di chuyển dẫn đến tai nạn

Đoạn đường người vi phạm điều khiển phương tiện là khu vực cầu Ba Son, phường Bến Nghé (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Đoạn đường Ngọc Trinh buông cả hai tay là đoạn đường nội bộ trên đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Đoạn đường Ngọc Trinh biểu diễn ngồi trên yên xe và bị ngã xe là đoạn đường Võ Chí Công (Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức) hiện nay do Công an TP Thủ Đức đảm trách công tác đảm bảo an toàn giao thông và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Phòng PC08 và Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh về lỗi “nằm trên yên xe điều khiển xe, không có giấy phép lái xe” và đã tạm giữ phương tiện 59AA-001.51.

Chê tài xế taxi chạy chậm, hành khách giật vô-lăng tự lái gây tai nạn

Ngày 8/10, ông N.V.D. (SN 1971, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chạy taxi đến 1 quán nhậu trước cổng nghĩa trang TP Buôn Ma Thuột để chở khách.

Lúc này, ông H. lên taxi, yêu cầu ông D. chở về Khu công nghiệp Tân An (cách khoảng 1km). Trong quá trình lưu thông, H. liên tục chửi tài xế taxi và yêu cầu chạy nhanh. Bất ngờ, ông H. nhoài người lên chụp lấy vô-lăng, bẻ lái qua bên phải đường với mục đích tấp xe vào lề để lên chạy.

Người dân khống chế ông N.V.H. bàn giao cho công an xử lý

Cùng lúc, chiếc xe máy do chị N.T.T. (SN 1997, ngụ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đang đi song song bên phải nên va chạm với xe taxi. Rất may, chị T. cùng 2 cháu nhỏ ngồi trên xe chỉ bị thương nhẹ.

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán thận ở TP.HCM

Ngày 10/10, Công an TP.HCM đã bắt giữ Bùi Tiến Lực, Trần Văn Phong và 1 người tên Hải để điều tra hành vi mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người.

3 người bị bắt là những thành viên trong đường dây mua bán thận mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh trong tuyến bài điều tra.

"Cò" Hải đưa người mua bán thận gặp mặt. Ảnh: Tự Sang

Theo điều tra của PV, Lực, Phong là 2 người điều hành đường dây mua, bán thận, Hải là người giúp sức, trực tiếp đưa người có nhu cầu bán thận đi xét nghiệm, bố trí chỗ ăn, ở để chờ ngày cắt thận.

Trước đó, tối 8/10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh kiểm tra các căn hộ ở chung cư HQ Plaza - nơi nhiều người chờ bán thận đang ở - và mời nhiều người liên quan về trụ sở công an làm việc.

