Tin tức 24h qua: Tạm giữ thêm 1 người vụ cô gái bị đâm hơn 90 nhát dao

Thân thế bất ngờ của mẹ bé sơ sinh tử vong

Nơi công an tìm thấy túi ni-lon màu đen có chứa bé sơ sinh bên trong.

Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan của Công an TP.HCM lấy lời khai N.T.B.T (21 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận) để rõ làm rõ vụ bé gái sơ sinh tử vong trong túi ni-lon màu đen. Công an cũng đã làm việc với người em họ đang ở cùng phòng với T.

Trước đó, khoảng trưa 2/10, Công an phường 24, quận Bình Thạnh nhận được tin báo từ bệnh viện quận Bình Thạnh về việc N.T.B.T. có dấu hiệu mới sinh con nhưng không rõ đứa con đang ở đâu.

Cùng đó, công an nhận tin báo phát hiện một túi nilon đen khả nghi tại ngôi nhà N.T.B.T. sinh sống. Qua khám nghiệm, công an xác định bên trong túi nilon là thi thể bé gái sơ sinh. Trên người bé có 2 vết thương nghi do vật cứng, sắc nhọn gây ra.

Theo thông tin, chị T. đang là sinh viên năm 4 một trường đại học ở TP.HCM.

Tìm ra nguyên nhân vụ ngộ độc hàng loạt trong tiệc trung thu

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại tiệc trung thu ở chung cư Palm Heights, trưa 4/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã tổ chức cuộc họp khẩn.

Tại buổi họp, các chuyên gia nhận định khả năng cao loại thực phẩm gây ngộ độc là bánh su kem đã bị nhiễm khuẩn. Bởi tất cả trường hợp ngộ độc đều có có triệu chứng giống nhau liên quan đến nhiễm khuẩn thức ăn như sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, bạch cầu máu tăng cao, CRP tăng cao (xét nghiệm máu giúp nhận biết cơ thể bị nhiễm vi khuẩn).

Đáng lưu ý, có trường hợp không dự tiệc trung thu tại chung cư trên nhưng vẫn bị ngộ độc và có cùng triệu chứng sau khi ăn bánh su kem có cùng nhãn hiệu, cùng địa chỉ nơi mua bánh. Như vậy, loại trừ khả năng bánh su kem mới bị nhiễm khuẩn tại nơi tổ chức tiệc trung thu, mà đã bị nhiễm khuẩn trước đó.

Về tác nhân gây ra nhiễm khuẩn, các chuyên gia khẳng định cần chờ kết quả phân lập vi khuẩn.

Theo Sở Y tế TP.HCM, còn 17 trẻ đang điều trị tại các bệnh viện. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đều ổn định.

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn, sau vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights.

“Giang hồ mạng” Phú Lê mặc phản cảm trong tiệc trung thu là do sơ suất

Ngày 4-10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái cho biết Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì đã báo cáo về việc để "giang hồ mạng" Phú Lê tổ chức trung thu trong trường.

"Giang hồ mạng" Phú Lê trong buổi tiệc trung thu. Ảnh: Facebook

Theo đó, ngày 25-9, ông Sùng A Nu (cư trú huyện Trạm Tấu) liên lạc với Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì, giới thiệu đoàn thiện nguyện mong muốn tổ chức một đêm trung thu cho học sinh tại đây. Nhà trường sau đó đã báo cáo lên xã.

Khi 39 người trong đoàn từ thiện tới, hai bên đã thống nhất nội dung chương trình mang tính lành mạnh và đúng ý nghĩa.

Trong chương trình trung thu, Phú Lê đại diện đoàn thiện nguyện lên phát biểu, trao quà và hát tặng các cháu học sinh 2 bài hát. Nội dung phát biểu và 2 bài hát của ông Phú Lê không tuyên truyền nội dung xấu. Tuy nhiên, ông Phú Lê có mặc bộ quần áo dài màu vàng in hoa văn, đầu đội mũ đỏ. Những hình ảnh này đã nhận những ý kiến trái chiều.

Để xảy ra sự việc trên là do sơ suất của Ban Giám hiệu nhà trường. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo và yêu cầu Trường PTDTBT TH&THCS Làng Nhì nghiêm túc rút kinh nghiệm và có ý kiến với đoàn thiện nguyện để gỡ bài và không đăng tải các hình ảnh trên lên mạng xã hội.

Được mệnh danh là "giang hồ mạng", Phú Lê thường xuyên đăng tải những hình ảnh và video clip đeo đầy trang sức vàng trên người thể hiện sự giàu có, cũng như liên tục rao giảng về "tình nghĩa anh em", "nghĩa khí giang hồ" trên mạng xã hội.

Tạm giữ thêm 1 người vụ cô gái bị đâm hơn 90 nhát dao

Ngày 4/10, các cơ quan tố tụng TP Thủ Đức vẫn đang gia hạn giữ Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) do có hành vi giết người và cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, công an cũng đang tạm giữ chồng Dung vì không tố giác tội phạm.

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Dung khai thường xuyên mua rau củ quả của gia đình chị H.T.T.T. (SN 1996, chủ sạp rau củ quả trong chợ đầu mối). Quá trình mua bán rau củ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Dung lên kế hoạch giết chị T.

Thực hiện kế hoạch dã man này, ngày 30-9, Dung thủ sẵn dao rồi đến sạp của chị T. Hai người đưa nhau ra bãi xe nói chuyện. Thấy không ổn, chị T. định lên xe chở Dung về lại sạp thì bất ngờ bị Dung tấn công hơn 90 nhát dao khiến chị gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Sau đó, Dung lấy nữ trang và giỏ xách của chị T. rồi lên xe bỏ về nhà.

Do người Dung dính máu và sình lầy khi vật lộn với chị T. ở bãi xe nên Dung tắm gội sạch. Chồng Dung biết Dung dùng dao tấn công người khác nhưng không báo công an mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt.

Gia đình nạn nhân bác bỏ thông tin cả hai nợ nần nhau và khẳng định Dung cũng không nợ tiền rau củ quả, như thông tin trên mạng xã hội. Chiếc xe tay ga mà camera ghi lại khi Dung rời đi cũng là xe của Dung.

