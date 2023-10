Vụ “làm xiếc” trên xe phân khối lớn: Người mẫu Ngọc Trinh thừa nhận hành vi vi phạm

Mô tô biển số 59AA-001.51 là phương tiện mà Ngọc Trinh điều khiển.

Liên quan đến vụ người mẫu Ngọc Trinh "làm xiếc" trên đường, tối 9/10, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) – Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng đã có báo cáo kết quả ban đầu.

Theo Cục CSGT, qua nguồn tin phản ánh trên báo chí, ngày 8/10, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một diễn viên, người mẫu nổi tiếng điều khiển xe mô tô phân khối lớn buông cả hai tay khi lưu thông trên đường.

Kết quả xác minh, người phụ nữ có hành vi trên là Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, ở phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, quê ở Trà Vinh, tên thường gọi là Ngọc Trinh – người mẫu nổi tiếng). Ngọc Trinh là chủ phương tiện mô tô 59AA – 001.51 trên 133cm3.

Ngọc Trinh là chủ chiếc mô tô này

Đoạn đường người vi phạm điều khiển phương tiện là khu vực cầu Ba Son, phường Bến Nghé (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Đoạn đường Ngọc Trinh buông cả hai tay là đoạn đường nội bộ trên đường Trần Bạch Đằng, phường Thủ Thiêm (TP Thủ Đức).

Đoạn đường này hiện nay do Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh quản lý, đầu tư và xây dựng trong dự khu đô thị Thủ Thiêm chưa đưa vào sử dụng và chưa bàn giao cho cơ quan nhà nước quản lý.

Đoạn đường Ngọc Trinh biểu diễn ngồi trên yên xe và bị ngã xe là đoạn đường Võ Chí Công (Khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức) hiện nay do Công an TP Thủ Đức đảm trách công tác đảm bảo an toàn giao thông và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Phòng CSGT – Công an TP Hồ Chí Minh (PC08) và Đội CSGT – trật tự Công an TP Thủ Đức đã cử cán bộ trực tiếp trao đổi với Công an phường Phú Hữu (TP Thủ Đức) liên lạc với Ngọc Trinh.

Sau đó, Công an đã làm việc tại nhà của Ngọc Trinh vì người này bị ngã xe hiện đang bị thương ở chân, không đi lại được. Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh đã thừa nhận các hành vi vi phạm.

Cảnh sát tạm giữ phương tiện của Ngọc Trinh.

Phòng PC08 và Công an TP Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh về lỗi “nằm trên yên xe điều khiển xe, không có giấy phép lái xe” và đã tạm giữ phương tiện 59AA-001.51.

Ngoài ra, Công an TP Thủ Đức cũng đã lập biên bản vi phạm với các hành vi vi phạm “nằm trên yên xe điều khiển xe, không có giấy phép lái xe” và tạm giữ phương tiện 59AA-000.74.

