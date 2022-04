Nóng: Ninh Thuận điều tra mua sắm thiết bị y tế với Công ty Việt Á

Lãnh đạo CDC Nam Định nhận hơn 3,1 tỷ đồng Ngày 26/4, Công an tỉnh Nam Định đã công bố thông tin về vụ bắt giữ 5 cán bộ lãnh đạo của CDC Nam Định do liên quan đến mua bán sinh phẩm y tế của Công ty Việt Á. Trước đó, chiều 25/4, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định . Cụ thể các ông bà gồm: Đỗ Đức Lưu (60 tuổi, Giám đốc CDC Nam Định); Vũ Ngọc Tuyên (58 tuổi, Kế toán trưởng); Vũ Khánh Vân (43 tuổi, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ) và Phạm Thị Nga (49 tuổi, Trưởng khoa Dược, Vật tư y tế ) bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Riêng bà Vũ Thị Ngọc Thanh (43 tuổi, Phó trưởng Khoa xét nghiệm của CDC Nam Định) bị khởi tố về tội “Tham ô tài sản”. Kết quả điều tra của Công an Nam Định đã xác định trong hai năm 2020 và 2021, CDC Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á và đã thanh toán cho doanh nghiệp này hơn 23 tỷ đồng. Số tiền phần trăm hoa hồng mà CDC Nam Định nhận từ Việt Á từ 5 hợp đồng mua bán kit xét nghiệm và sinh phẩm y tế trong 2 năm 2020, 2021 là 3,135 tỷ đồng. Hoàng Long