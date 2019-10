Nóng 24h qua: Xác định đối tượng khủng bố gây nổ ở Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Thứ Bảy, ngày 26/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Thăng quân hàm cho 2 tướng quân đội; Xác định đối tượng gây nổ khủng bố ở Cục thuế tỉnh Bình Dương…. là những tin nóng 24 giờ qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Thăng quân hàm cho 2 tướng quân đội

Theo tin từ TTX, sáng 26/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, và ông Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định thăng quân hàm cho 2 tướng lĩnh quân đội. Ảnh: QĐND

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng hai đồng chí được thăng quân hàm, coi đây là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn và tin tưởng các đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Xác định đối tượng gây nổ khủng bố ở Cục thuế tỉnh Bình Dương

Liên quan tới vụ nổ tại trụ sở Cục thuế tỉnh Bình Dương ngày 30/9 vừa qua, Bộ Công an thông tin, ngày 1/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” xảy ra tại Cục thuế tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ nổ tại Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Quá trình điều tra vụ án xác định, đối tượng Trương Dương (sinh năm 1980, trú tại 9/11 khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã thực hiện gây nổ theo chỉ đạo của Lisa Phạm – là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, hiện đang định cư tại Mỹ.

Ngày 10/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can Trương Dương để điều tra về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 113 Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào hồi 9 giờ ngày 30/9/2019 đã xảy ra vụ nổ tại Trụ sở Cục thuế tỉnh Bình Dương, địa chỉ 328 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Địa phương xác minh thông tin nghi có người Việt tử vong trong vụ phát hiện 39 thi thể ở Anh

Sáng 26/10, ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi nhận được thông tin liên quan đến thông tin nghi có người Việt Nam là nạn nhân vụ phát hiện 39 thi thể chết cóng trong container ở Anh, sáng cùng ngày 26/10, đoàn công tác của huyện và công an đã tới gia đình chị P.T.Tr.M. ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, để xác minh lại thông tin, thăm hỏi gia đình.

Nhiều người thân có mặt tại nhà ông T. trú thị trấn Nghèn để hỏi thăm thông tin về chị M.

Qua xác minh ban đầu, theo ông Cường, trường hợp này có thể là nạn nhân. Ngoài ra cũng theo ông Cường, hiện tại huyện Can Lộc đang tiến hành xác minh một số trường hợp khác nghi là nạn nhân của vụ 39 người tử vong trong container ở Anh.

Sáng cùng ngày, ông Phan Văn Tuyên, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cho hay đang yêu cầu công an xác minh thông tin cho rằng có một số người ở địa phương này là nạn nhân trong vụ 39 người tử vong trong thùng container ở Anh.

Trước đó, khuya ngày 25/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo báo chí về vụ phát hiện 39 thi thể người nhập cư ở Anh đang gây rúng động dư luận.

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát Anh xác minh thông tin về quốc tịch của các nạn nhân.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh cho biết sáng 25/10 (giờ địa phương), đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán đã nhận được cuộc gọi của 3 gia đình từ Hà Tĩnh đề nghị giúp tìm hiểu thông tin, do người thân của họ mất tích trùng với thời gian xảy ra vụ 39 người chết tại Anh.

Đại sứ quán Việt Nam tại London đã gửi các thông tin do các gia đình cung cấp đến cảnh sát Essex, đồng thời liên hệ với các cơ quan chức năng của nước chủ nhà như Cơ quan Phòng chống Tội phạm, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Ngoại giao đoàn, đề nghị phối hợp, giúp đỡ và đề xuất có buổi làm việc trực tiếp với cảnh sát Essex.

Tính đến cuối giờ làm việc chiều 25/10, Đại sứ quán chưa nhận được thông tin chính thức nào từ phía Anh xác nhận việc có người Việt Nam trong số 39 nạn nhân nói trên hay không. Phía cảnh sát Anh đã tiếp nhận các thông tin này và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam nếu có thông tin xác thực liên quan.

Xe khách đâm ô tô, 4 người thương vong

Khoảng 3h10 sáng 26/10, chiếc xe con mang BKS: 37A-051… do tài xế Võ Thanh Minh (SN 1982, trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc) điều khiển thở theo 3 người trên xe.

Khi đang đi từ quốc lộ 1A rẽ qua ngã tư thị trấn Quán Hành để về nhà, chiếc xe con bất ngờ bị xe khách mang BKS: 43B-038… (chưa rõ danh tính tài xế) chạy theo hướng Vinh - Hà Nội đã đâm thẳng vào hông bên phải xe con.

Chiếc xe ô tô bị đâm nát bét, 4 người trên xe thương vong

Cú đâm cực mạnh hất văng chiếc xe con văng vào lề đường. Tại hiện trường, xe con nát bét hoàn toàn. Chiếc xe khách cũng hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe con tử vong tại chỗ gồm: Võ Văn Hải (SN 1969, trú xã Nghi Trung); anh Võ Văn Tiến (SN 1960); chị Lâm Thị Thanh (SN 1971; vợ anh Tiến; trú tại Vũng Tàu). Vụ tai nạn cũng khiến tài xế Minh bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.