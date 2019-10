Nóng 24h qua: Cá chết dạt vào khu vực thí điểm nuôi cá Koi trên sông Tô Lịch, Hồ Tây

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 20:00 PM (GMT+7)

Xuất hiện nhiều cá chết ngoài khu thí điểm thả cá Koi ở Hồ Tây, sông Tô Lịch; Ông Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban tổ chức lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An;... là những tin nóng nhất 24h qua.

Xuất hiện nhiều cá chết ngoài khu thí điểm thả cá Koi ở Hồ Tây, sông Tô Lịch

Người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, cá chết dạt vào bờ xuất hiện mấy ngày hôm nay, số lượng ngày càng nhiều.

Theo ghi nhận, sau hơn 1 tháng thả cá Koi, khu vực thí điểm công nghệ Nhật tại sông Tô Lịch và Hồ Tây vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt, camera theo dõi suốt 24h và chưa có trường hợp xấu nào xảy ra.

Tuy nhiên, theo ghi nhận vào chiều 19/10, xuất hiện nhiều cá chết dạt vào rìa ngoài khu thí điểm công nghệ Nhật ở Hồ Tây. Người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, cá chết dạt vào bờ xuất hiện mấy ngày hôm nay, số lượng ngày càng nhiều.

Trái ngược, bên trong khu thí điểm công nghệ Nhật, đàn cá Koi khỏe mạnh, tung tăng bơi lội.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty JVE cho biết, sau sự cố 3-4 con chết ban đầu tại khu thí điểm trên sông Tô Lịch thì đến nay không chết thêm con nào.

Ông Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban tổ chức lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An từ trần hồi 7 giờ 10 phút, ngày 17/10/2019 (tức ngày 19/9 năm Kỷ Hợi), hưởng dương 48 tuổi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định thành lập Ban tổ chức lễ tang Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Hải An, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban tổ chức lễ tang gồm 15 người, trong đó Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm trưởng ban.

Lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ 5 phút, thứ Hai ngày 21/10/2019 (tức ngày 23/9 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Lễ hỏa táng vào hồi 17 giờ 5 phút cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, TP Hà Nội. An táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa Trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Tàu chở hàng gặp nạn ở Cần Giờ, gần 300 container chìm xuống sông

Hiện trường tàu chở hàng bị chìm ở sông Lòng Tàu

Vào lúc 21h15 ngày 18/10, tàu VIETSUN INTEGRITY chở theo 17 thuyền viên cùng 285 container hành trình từ cảng VICT – TP.HCM đi Hải Phòng.

Lúc 23h45, khi tàu hành trình đến khu vực phao 32 luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, hoa tiêu dẫn tàu thông báo cho trung tâm VTS tàu bị sự cố máy, bị nghiêng và rớt 1 container bên mạn phải của tàu.

Khoảng 23h54, hoa tiêu thông báo cho trung tâm VTS là tàu nghiêng rất nhanh, khoảng 70 độ, tàu mất khả năng điều động, xoay ngang ra luồng hàng hải. Đến khoảng 1h50, ngày 19/10, hoa tiêu thông báo tàu bị chìm trên luồng ở khu vực phao 28 (thượng lưu mũi An Thạnh).

Ngay sau khi nhận được thông tin sự cố, Cảng vụ Hàng hải TP.HCM đã thông báo cho các cơ quan liên quan như Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP.HCM, Tổng công ty Bảo đảm ATHHMN, doanh nghiệp cảng biển, doanh nghiệp tàu lai, doanh nghiệp đại lý,... để phối hợp xử lý…

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Truy tố cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD

Ông Nguyễn Bắc Son (trái) và Trương Minh Tuấn - Ảnh: Bộ Công an

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa và nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng công ty MobiFone và một số đơn vị liên quan.

Theo đó, VKSND Tối cao truy tố 14 bị can liên quan đến vụ án về các tội danh nêu trên, trong đó 2 bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn (đều là nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh: "Vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ". Bị can Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Thả cá phóng sinh, bệnh viện chợ Rẫy bị hiểu nhầm đổ rác thải y tế xuống kênh

Nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy thả cá phóng sinh xuống kênh Tàu Hủ (ảnh cắt từ clip)

Ngày 18/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một số người trên xe cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) khiêng nhiều thùng nước đổ xuống kênh. Nội dung clip thể hiện xe cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy đậu trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 5), sát bờ kênh Tàu Hủ. Sau đó, 5 người mặc áo xanh đen khiêng nhiều thùng nước trên xe đổ xuống kênh Tàu Hủ.

Chiều 19/10, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết thông tin lan truyền trên mạng nói xe cấp cứu của bệnh viện đổ chất thải y tế xuống kênh là không chính xác.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khuôn viên bệnh viện có hồ chứa nước lớn. Nhiều người bệnh, thân nhân người bệnh thường có thói quen mua cá thả vào hồ để cầu nguyện. Do để lâu ngày nên lượng cá trong hồ dày đặc, bệnh viện phải mang đi phóng sinh về môi trường tự nhiên.

Theo bệnh viện, 2 tháng trước nhân viên bệnh viện đã phải vớt và mang khoảng 300kg cá rô phi, cá tra thả xuống sông .Còn đợt thả cá lần này là khoảng 200kg cá trê.