Nóng 24h qua: Thứ trưởng Lê Hải An qua đời khi rơi từ tầng 8 trụ sở Bộ GD-ĐT

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời tại trụ sở; Khởi tố hình sự vụ án gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà… là những tin tức đáng chú ý ngày 17/10.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An đột ngột qua đời tại trụ sở

Theo thông tin từ Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An, sinh năm 1971, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, đã tử vong “do tai nạn”. Ông từ trần vào lúc 7 giờ 10 phút ngày 17 tháng 10 năm 2019.

Một nguồn tin khác cho biết, Thứ trưởng Lê Hải An đã qua đời sau khi ngã từ tầng 8 của tòa nhà tại trụ sở Bộ GD&ĐT.

Ông Lê Hải An là con trai út của Nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây.

Ông Lê Hải An nhiều năm giữ vai trò trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên. Ông là kỹ sư địa vật lý tại Đại học Thăm dò địa chất Matxcơva, CHLB Nga, Thạc sĩ dầu khí tại Đại học Tổng hợp Brunei, Tiến sĩ dầu khí tại Đại học Heriot - Watt, Vương quốc Anh...

Ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại Trường đại học Mỏ-Địa chất, bắt đầu từ tháng 12/1995 với vai trò trợ giảng bộ môn địa vật lý, khoa Dầu khí.

Tháng 11/2018, khi đang là hiệu trưởng Trường đại học Mỏ - Địa chất thì ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phụ trách bậc giáo dục Đại học. Đến tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư đảng bộ Bộ GD&ĐT.

Khởi tố hình sự vụ án gây ô nhiễm nguồn nước sạch sông Đà

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc Nhà máy nước sạch sông Đà

Chiều 17/10, trong buổi họp báo thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho người dân TP. Hà Nội tại trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình, ông Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, ngày 16/10/2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cũng tại buổi họp báo, trước câu hỏi của PV “Công ty Nước sạch sông Đà có đền bù người dân?”, ông Nguyễn Đăng Khoa, Phó Giám đốc công ty Cổ phần nước sạch sông Đà (Viwasupco) nói: "Chúng tôi là đơn vị thiệt hại nhất" và mong Công an tỉnh Hòa Bình sớm tìm ra thủ phạm. Lãnh đạo Công ty Cổ phần Nước sạch sông Đà không hề nhắc tới việc có hay không đền bù thiệt hại cho người dân theo câu hỏi của PV.

Khi phóng viên tiếp tục chất vấn "chẳng lẽ, hàng triệu người dân Hà Nội không thiệt hại bằng nhà máy và chưa hề thấy đơn vị có một lời xin lỗi nào đối với người dân", ông Khoa sau đó, cho rằng, những vấn đề này, tại cuộc họp báo của Thành ủy Hà Nội đã trả lời và không nêu lại.

Trả lời câu hỏi “Bao giờ có thể dùng nước sạch sông Đà để ăn uống?”, Phó Giám đốc Nhà máy nước sạch sông Đà cho hay, về kết quả xét nghiệm nước ngày 16/10, đơn vị chưa nhận được nên chưa thể trả lời cụ thể.

Trước đó, ngày 8/10, một xe tải chở dầu nhớt thải đổ trộm vào khe núi xã Phú Minh, Kỳ Sơn (Hòa Bình), sau đó dầu lan vào kênh dẫn của Nhà máy nước sạch sông Đà, khiến nước sau xử lý có mùi lạ. Việc nước có mùi lạ khiến hàng ngàn hộ dân không dám dùng để nấu ăn, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn.

Ngày 15/10, tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ, đại diện Sở xây dựng Hà Nội cho hay kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ liên quan đến chất Styren, chất này có tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường.

Thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo mọi người dân sử dụng nước thuộc vùng do Công ty cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống".

Sáng mai, trao quyết định nghỉ việc cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải

Người dân bày tỏ tình cảm sau khi nghe tin anh Hải nghỉ việc

Sáng nay, cán bộ Công an phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) trực tiếp đến nhà anh Nguyễn Thanh Hải gửi giấy mời đến UBND phường vào sáng mai.

Giấy mời do bà Nguyễn Thị Kim Thúy – Chủ tịch UBND phường Phú Hòa ký với nội dung: “Mời ông Nguyễn Thanh Hải có mặt vào lúc 9h ngày 18/10 để dự công bố quyết định cho thôi không tham gia Đội xung kích chống tội phạm trong CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa”.

Thư mời với nội dung trên được thực hiện sau khi Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có buổi làm việc với các đơn vị liên quan và chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thống nhất: Việc anh Nguyễn Thanh Hải có đơn xin thôi tham gia Câu lạc bộ là quyền cá nhân của anh. Công an thành phố Thủ Dầu Một, Cấp ủy, Chính quyền và Công an phường Phú Hòa có trách nhiệm giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải, đúng theo quy định của pháp luật và quy chế đã đề ra.

Trước đó, anh Nguyễn Thanh Hải nộp đơn xin nghỉ tại CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa với lý do quy chế không phù hợp. Trước thông tin trên, dư luận địa phương rất bất ngờ. Người dân địa phương bày tỏ quan điểm cho rằng nên tạo điều kiện để “hiệp sĩ” Hải tiếp tục công tác. Thế nhưng, sự kỳ vọng của người dân đã không còn khi UBND phường Phú Hòa đã có quyết định chính thức để anh Hải nghỉ việc.

Người dân ùn ùn kéo đến nhà, "dạy bảo" người cha bạo hành con 3 trai tuổi

Nam thanh niên bạo hành con ruột bị nhiều người kéo tới nhà đánh

Chiều 17/10, nhiều tài khoản Facebook đã phát trực tiếp hình ảnh nam thanh niên bạo hành con ruột bị nhiều người tìm đến đánh. Nhiều người đã tát vào mặt của nam thanh niên như cách mà người này đã bạo hành con ruột trước đó. Khi được hỏi, nam thanh niên này cho biết do đêm hôm trước có nhậu nên mới có hành vi bạo lực với con ruột.

Trước đó, rạng sáng 17/10, trên trang Facebook cá nhân một tài khoản tên L. Q. T (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đăng tải clip hơn 2 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên dùng tay đánh tới tấp vào mặt bé trai khoảng 3 tuổi. Vụ việc được ghi lại xảy ra ở 1 nhà trọ thuộc xã Trung An, TP. Mỹ Tho.

Theo nội dung clip thể hiện, nam thanh niên liên tiếp tát bé trai chính là cha ruột của đứa bé. Mặc cho người vợ gào khóc, nhưng nam thanh niên vẫn đánh bé trai và nói: “Mày có tin tao giết nó luôn không”.

Cũng theo trang cá nhân này chia sẻ, nam thanh niên đánh con tên Đoàn Tí (ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đang làm việc ở một công ty trong KCN Mỹ Tho.

Đoạn clip sau đó nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và nhiều lượt bình luận thể hiện sự phẫn nộ, lên án trước hành vi bạo lực của người cha.