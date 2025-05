Xe tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đi qua các tuyến phố Hà Nội

Linh xa chở di hài ông sẽ đi qua hàng loạt tuyến phố Hà Nội để ra sân bay Nội Bài di chuyển đến sân bay Chu Lai (Quảng Nam), sau đó về đến quê nhà xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Lễ an táng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương diễn ra lúc 15h. Lễ truy điệu và an táng được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Quê nhà sẵn sàng đón nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương về nơi an nghỉ. Ảnh: Thủy Yến Ông Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, sinh ngày 5/5/1937; quê quán: xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ (nay là thị xã Đức Phổ), tỉnh Quảng Ngãi. Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều huân chương, huy chương, phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.