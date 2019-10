NÓNG: Khởi tố vụ án đổ dầu thải vào nguồn nước sông Đà

Thứ Năm, ngày 17/10/2019 15:52 PM (GMT+7)

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235 Bộ luật Hình sự.

Nước sông Đà có mùi lạ Sự kiện:

Hoà Bình họp báo thông tin về nguồn nước sạch sông Đà

Tại buổi họp báo thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho người dân TP. Hà Nội chiều 17/10, ông Nguyễn Hoàng Thư, Giám đốc Sở thông tin và truyền thông tỉnh Hoà Bình cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, ngày 16/10/2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều 235 Bộ luật Hình sự.

Theo ông Thư, sáng 9/10, công ty Cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco) đã kiểm tra, phát hiện có váng dầu tại suối Bằng. Sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra ngược theo dòng suối và phát hiện trên đường liên xã của xã Hợp Thịnh và xã Phúc Tiến có đổ dầu thải. Dầu thải này chảy tràn xuống suối Trầm (hay còn gọi là suối Khại).

Từ đỉnh dốc (điểm có dầu) đến điểm chảy xuống suối khoảng 150m. Do trời mưa nên có hiện tượng dầu chảy lan xuống suối Trầm và khu vực xung quanh. Công ty nước sạch sông Đà đã thông báo tới công an xã Phúc Tiến, công an huyện Kỳ Sơn ngay trong chiều 9/10

Công ty nước sạch sông Đà rải cát trên toàn bộ bề mặt đường có dính dầu, khoanh vùng dầu chảy tràn trên bề mặt suối và thu gom khoảng 100 lít dầu, nước dính dầu, 7 bao tải có dính dầu khoảng 60kg được lưu giữ trong kho chứa chất thải nguy hại của nhà máy. Khoảng 3-4m3 cát dính dầu được chôn lấp tạm thời trong khuôn viên nhà máy, thành và đáy hố được lót bạt dứa, trên mặt phủ đất.

Hình ảnh nguồn nước tại con suối Khại, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình nhiễm bẩn. Ảnh chụp sáng 14/10.

Trước đó, ngày 8/10, một xe tải chở dầu nhớt thải đổ trộm vào khe núi xã Phú Minh, Kỳ Sơn (Hòa Bình), sau đó dầu lan vào kênh dẫn của Nhà máy nước sạch sông Đà, khiến nước sau xử lý có mùi lạ. Việc nước có mùi lạ khiến hàng ngàn hộ dân không dám dùng để nấu ăn, cuộc sống sinh hoạt đảo lộn.

Ngày 15/10, tại buổi giao ban báo chí Thành uỷ, đại diện Sở xây dựng Hà Nội cho hay kết quả xét nghiệm xác định mùi lạ liên quan đến chất Styren, chất này có tỷ lệ cao hơn 1,3 - 3,6 lần so với mức bình thường.

Thành phố Hà Nội đưa ra khuyến cáo mọi người dân sử dụng nước thuộc vùng do Công ty cổ phần Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, "chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống".