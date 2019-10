Nóng 24h qua: ĐT Việt Nam nhận thưởng “nóng” sau khi đánh bại ĐT Indonesia

Thứ Tư, ngày 16/10/2019 20:02 PM (GMT+7)

Thắng Indonesia, đội tuyển Việt Nam nhận được thưởng nóng; Vụ "hiệp sĩ" xin nghỉ: Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói gì? là những tin nóng nhất 24h qua.

Sự kiện:

Thắng Indonesia, đội tuyển Việt Nam nhận được thưởng nóng

ĐT Việt Nam giành chiến thắng tưng bừng ngay trên sân của Indonesia

Tối 15/10 thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã thi đấu áp đảo đội tuyển Indonesia và giành chiến thắng cách biệt với tỉ số 3-1. 3 cầu thủ ghi bàn cho ĐT Việt Nam là Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Tiến Linh.

Sau trận đấu, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo sẽ thưởng nóng 800 triệu đồng cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Đây là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần cho các cầu thủ và đội ngũ ban huấn luyện.

Trước đó, ở trận thắng Malaysia trên sân Mỹ Đình ngày 10/10, ĐT Việt Nam cũng đã được hứa thưởng khoảng 3,8 tỉ đồng từ các nhà tài trợ, doanh nghiệp…

Giành chiến thắng 3-1 trước ĐT Indonesia, ĐT Việt Nam có 7 điểm sau 3 trận (2 thắng, 1 hòa), xếp thứ 2 bảng G. Đội tuyển của chúng ta bằng điểm với Thái Lan nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại.

Trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 14/11 trên sân vận động Mỹ Đình. Đối thủ là ĐT UAE, đội để thua ĐT Thái Lan với tỉ số 1-2 ở lượt trận vừa rồi.

Vụ "hiệp sĩ" xin nghỉ: Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói gì?

Ngày 16/10, Website Công an tỉnh Bình Dương đã chính thức thông báo ý kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh này về việc anh Nguyễn Thanh Hải thôi tham gia CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.

Anh Hải không hoạt động riêng lẻ mà luôn có một nhóm thanh niên theo

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thống nhất: "Việc anh Nguyễn Thanh Hải có đơn xin thôi tham gia Câu lạc bộ là quyền cá nhân của anh, Công an TP Thủ Dầu Một, Cấp ủy, Chính quyền và Công an phường Phú Hòa có trách nhiệm giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải, đúng theo quy định của pháp luật và quy chế đã đề ra. Việc anh Hải thôi tham gia CLB phòng chống tội phạm không có ảnh hưởng gì đến phong trào chung của tỉnh Bình Dương vốn được Cấp ủy, Chính quyền, lãnh đạo ngành Công an đặc biệt quan tâm, xây dựng và người dân đồng tình ủng hộ".

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương mong rằng Cấp ủy, Chính quyền, Công an phường Phú Hòa sẵn sàng tạo điều kiện để anh Hải tiếp tục tham gia Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trong khuôn khổ pháp luật cho phép đóng góp sức mình để bảo đảm an ninh trật tư ở địa phương.

Vụ bệnh nhân tử vong sau khi căng da mặt ở BV Kangnam: Bộ Y tế có báo cáo khẩn

Bệnh viện nơi bà L. phẫu thuật căng da mặt sau đó tử vong

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế vừa có công văn khẩn đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc nữ bệnh nhân tử vong sau khi căng da mặt tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam TP.HCM.

Phó cục trưởng Nguyễn Trọng Khoa yêu cầu Sở Y tế TP.HCM xử lý vi phạm đối với người hành nghề và Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam theo quy định.

Sau khi kiểm tra, xác minh, Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 25/10.

Trước đó, thông tin ban đầu, ngày 11/10, bà C.T.L. đến Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam ở quận 3 để phẫu thuật căng da mặt. Khám ban đầu, bà L. khỏe mạnh nhưng từng được bơm silicone hai bên má. Đến chiều cùng ngày, bệnh viện thực hiện phẫu thuật căng da mặt cho bà L. Sau phẫu thuật, sức khỏe bà L. bình thường, tuy nhiên đến khuya cùng ngày, bệnh nhân tím tái, khó thở. Đến tối 14/10, bệnh nhân tử vong.

Ngừng cấp nước sông Đà có "mùi lạ" cho dân

Người dân ở Thủ đô xếp hàng lấy nước sạch khu đô thị HH Linh Đàm

Ngày 16/10, Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco) có văn bản gửi khách hàng về việc tiếp tục tạm ngừng cấp nước để súc xả tuyến ống truyền tải. Công ty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà đề nghị người dân sử dụng nước tiết kiệm và mong được cảm thông.

Tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 15/10, ông Lê Văn Dục Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy, các mẫu xét nghiệm đều có hàm lượng Styren, thuộc nhóm các chỉ tiêu giám sát mức độ C, cao hơn giới hạn cho phép (20 microgam/ lít) theo QCVN 01:2009/BYT từ 1,3 đến 3,65 lần (tại các vòi hộ gia đình, hàm lượng Styren thấp hơn tại nhà máy và các điểm chứa trung gian).

Hiện tại, nhà máy nước sạch sông Đà hiện đang cung cấp nước sạch cho người dân ở các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, một phần quận Hoàng Mai, Cầu Giấy, Thanh Trì (phía Tây Quốc lộ 1A), huyện Hoài Đức, Thanh Oai, Đan Phượng, Ứng Hòa... với khoảng 70.000 hộ dân.

Người đi siêu xe Maybach tự xưng lái xe cho Bộ trưởng Công an là ai?

Hiện trường nơi anh T. bị Nam Anh hành hung

Ngày 15/10, Công an phường Láng Hạ nhận được trình báo của anh T. (SN 1977, trú phường Láng Hạ) về việc mình bị một người đàn ông điều khiển chiếc xe Maybach, tự nhận là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an hành hung.

Quá trình xác minh, mời những người có liên quan lên làm việc, anh T. xác định Phạm Quốc Nam Anh (SN 1985, trú tại 42 ngõ 26 Kim Hoa, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội; nghề nghiệp tự do) là người đánh mình.

Tại trụ sở công an, Nam Anh khai nhận do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đã dùng tay, chân đánh gây thương tích cho anh T. tại ngõ 47 Nguyên Hồng. Bản thân Nam Anh không có bất kỳ quan hệ và không phải là lái xe của Bộ trưởng Bộ Công an.