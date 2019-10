Nóng 24h: Hạ Malaysia ở Vòng loại World Cup, tuyển Việt Nam được thưởng bao nhiêu?

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019 20:30 PM (GMT+7)

Siêu phẩm của Quang Hải giúp ĐT Việt Nam hạ gục Malaysia; Khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Tối 10/10, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, trước những “chú hổ” Malaysia, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này là Quang Hải. Siêu phẩm tuyệt đẹp này đã khiến hàng triệu người hâm mộ nước nhà sung sướng.

Ngay sau trận đấu, hàng nghìn người hâm mộ đội bóng áo đỏ đã tràn ra đường ăn mừng chiến thắng.

Cầu thủ Quang Hải – người ghi siêu phẩm hạ gục Malaysia

Với chiến thắng trước đội tuyển Malaysia, rất nhiều đơn vị tài trợ, các tập đoàn, doanh nghiệp đã hứa “thưởng nóng” cho đội tuyển Việt Nam và cá nhân cầu thủ Quảng Hải – người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1 tỉ đồng, CT Group 1 tỉ đồng, Tập đoàn Hưng Thịnh 1 tỉ đồng cho đội tuyển và thưởng riêng Quang Hải 200 triệu đồng, Công ty Danko 500 triệu, Be Group thưởng 100 triệu cho Quang Hải.

Ngoài ra, trước trận đấu, Bigbuy24h cũng cho biết sẽ tài trợ 300 triệu đồng nếu thầy trò HLV Park Hang-seo giành chiến thắng. Cụ thể, trang thương mại điện tử này dành 200 triệu đồng thưởng đội tuyển và 100 triệu đồng cho cầu thủ hay nhất trận.

Trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 15/10 tại Indonesia.

Bé gái ngủ trên vỉa hè giữa đêm ĐT Việt Nam chiến thắng khiến nhiều người xót xa

Tối 10/10, khi đang tác nghiệp trên đường phố Hà Nội sau khi ĐT Việt Nam giành chiến thắng trước Malaysia, phóng viên Hồng Phú đã tình cờ chụp lại bức ảnh một bé gái xinh xắn, đang cố gắng đi vào giấc ngủ ngay trên vỉa hè.

Bé Hoàng Anh thao thức trên hè phố trong khi mẹ bé là chị Thanh đang bận rộn bán hàng (Ảnh: Hồng Phú)

“Lúc đó đã khuya, tôi không nhớ chính xác khoảng mấy giờ. Khi đi qua nơi cô bé nằm được khoảng 1km để tác nghiệp, tôi cứ suy nghĩ miên man nên quyết định quay lại, lấy điện thoại ra chụp vì nghĩ cô bé đã ngủ. Tôi không đành lòng đánh thức cô bé dậy”, anh chia sẻ.

“Khi đã hoàn thành công việc, tôi vào một quán ăn đêm, mở điện thoại ra, zoom kĩ vào bức ảnh mới giật mình phát hiện ra bé gái vẫn đang mở mắt, chưa đi vào giấc ngủ như tôi đã nghĩ. Ánh mắt của bé khiến tôi trăn trở cả đêm qua, không tài nào ngủ nổi. Có những cảnh đời quá khổ cực”, phóng viên Hồng Phú xúc động chia sẻ.

Theo anh Hồng Phú, bé gái trong bức ảnh là Nguyễn Hoàng Anh (SN 2013), từng nổi tiếng trên khắp các mặt báo cũng như MXH vì tự phối quần áo sành điệu như một tín đồ thời trang. Bản thân anh Phú đã 2 lần viết bài về mẹ con bé Hoàng Anh trong những mùa đông trước đó.

Bé Hoàng Anh cùng bộ trang phục tự phối “chất phát ngất” nổi tiếng nửa năm trước

“Cháu vẫn thích thời trang lắm, hằng ngày vẫn tự phối đồ mỗi khi đi học hay theo mẹ đi làm. Nhưng không có điều kiện mua quần áo mới nên đa số là mặc đồ cũ mọi người cho”, chị Thanh – mẹ Hoàng Anh cho hay.

Hiện tại, để mưu sinh, chị Thanh vẫn cùng con đi bán hàng rong trên khắp các đường phố Hà Nội. Mong muốn lớn nhất của người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi này là có thể chăm sóc, nuôi dạy các con nên người, học hành thành tài để bước ra khỏi cuộc sống cực khổ.

Nhận ô tô sang 3,7 tỷ đồng, cựu Giám đốc Công an Cao Bằng bị kỷ luật

Ngày 11/10, thông tin từ UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, theo ông Lê Hải Hòa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng, năm 2016 một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tặng chiếc ôtô Toyota land cruiser 7 chỗ cho Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh lúc đó là người đứng ra nhận, chiếc xe được gắn biển xanh rồi chuyển cho một Phó Giám đốc Công an tỉnh sử dụng. Việc Phó giám đốc Công an tỉnh sử dụng xe biếu tặng không báo cáo cấp trên tại địa phương và lãnh đạo Bộ Công an là không đúng quy định; giá trị xe này cũng vượt quá thẩm quyền sử dụng đối với vị trí Phó giám đốc công an tỉnh.

Từ năm 2018, tỉnh đã niêm phong chiếc xe, bàn giao cho Bộ Công an chờ xử lý theo quy định. Bộ Công an sau đó phát hiện sự việc và "tuýt còi" việc sử dụng xe biếu tặng của lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng. Sau vụ này, đại tá Nguyễn Văn Hồng cùng cấp phó và một số cán bộ bị kỷ luật, trong đó ông Hồng về hưu trước tuổi.

Nước sinh hoạt nồng nặc mùi lạ, người dân Thủ đô phát hoảng

Nhiều hộ dân sống ở chung cư HH Linh Đàm phản ánh nước sinh hoạt có mùi lạ

Bắt đầu từ ngày hôm qua đến sáng nay (11/10), hàng ngàn hộ dân ở các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm… của Hà Nội đã vô cùng lo lắng khi nước máy sinh hoạt chảy ra từ các vòi nước tại các gia đình có mùi lạ, rất nồng nặc, khó chịu, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của họ.

“Khi xả vòi nước thì chúng tôi thấy nước vẫn trong nhưng có mùi hôi nồng nặc, rất khó ngửi, vừa quyện mùi hóa chất vừa có mùi khét nồng. Nếu đưa nước lên mũi ngửi sẽ thấy rất rõ. Hiện tại, gia đình tôi cũng như nhiều người dân khác đang bất an, lo lắng không rõ vì sao nước lại như vậy”, bà Vũ Thu Hồng (58 tuổi, sống tại cụm Giáp Nhất, phường Nhân Chính) chia sẻ.

Trưa cùng ngày, ông Cao Hải Tháp – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nước sạch (Viwaco), đơn vị cung cấp nước sạch tới người dân xác nhận thông tin nguồn nước có mùi lạ. Ông Tháp cho biết Viwaco đã lấy mẫu nước gửi lên cho nhà máy và các cơ quan có liên quan để xem nguyên nhân do đâu, có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Theo vị này, hiện tại đơn vị đang cung cấp nước cho người dân ở các quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Trì (sử dụng nước Sông Đà) với khoảng gần 70.000 hộ dân.

Để làm rõ sự việc trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco), đơn vị vận hành và cung cấp nguồn nước sạch sông Đà, tuy nhiên lãnh đạo không nghe máy.