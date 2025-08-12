Ông Trump họp báo chi tiết những gì sẽ nói trong thượng đỉnh với ông Putin

Tại cuộc họp báo ngày 11-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky không được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15-8 tới tại bang Alaska (Mỹ), theo tờ The Kyiv Independent.

“Ông [Zelensky] không nằm trong kế hoạch. Tôi sẽ nói là ông ấy có thể đi (nếu muốn), nhưng ông ấy đã dự nhiều cuộc họp rồi. Ba năm rưỡi qua chẳng có gì thay đổi” - ông Trump nói.

Tổng thống Trump nói rằng cả Kiev và Moscow sẽ phải nhượng một phần lãnh thổ để chấm dứt chiến tranh Ukraine, đồng thời khẳng định cuộc gặp với ông Putin trong tuần này sẽ cho thấy ngay lập tức liệu nhà lãnh đạo Kremlin có sẵn sàng đạt thỏa thuận hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ngày 11-8. Ảnh chụp màn hình video Nhà Trắng

Theo hãng tin Reuters, chủ nhân Nhà Trắng mô tả thượng đỉnh Trump-Putin là “cuộc thăm dò” và cho biết ông sẽ biết “có lẽ chỉ trong hai phút đầu” liệu có thể đạt tiến triển hay không.

“Tôi sẽ nói với ông ấy: ‘Ông phải chấm dứt cuộc chiến này. Tôi sẽ xem xét các giới hạn thỏa thuận. Có thể tôi sẽ rời đi và nói ‘Chúc may mắn’, và thế là kết thúc. Hoặc tôi có thể nói ‘Chuyện này sẽ không thể giải quyết được” - ông Trump nói.

Ông Trump dự định sẽ trao đổi với lãnh đạo châu Âu ngay sau hội đàm với ông Putin.

Bên cạnh đó, ông Trump cho biết đang lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán cấp cao tiếp theo về xung đột Ukraine, với mục tiêu đưa ông Putin và ông Zelensky cùng tham dự.

“Cuộc gặp tiếp theo sẽ là giữa ông Zelensky và ông Putin, hoặc Zelensky-Putin-và tôi. Tôi sẽ có mặt nếu họ cần” - ông Trump nói.

Thượng đỉnh Trump-Putin ngày 15-8 sẽ bàn về khả năng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và nhiều vấn đề song phương. Đây sẽ là chuyến thăm Mỹ đầu tiên của ông Putin trong gần 10 năm.

Phần mình, trước thềm thượng đỉnh Trump-Putin, ông Zelensky hôm 11-8 cũng có các cuộc điện đàm với lãnh đạo Ấn Độ và Saudi Arabia trong nỗ lực vận động sự ủng hộ cho Kiev ngoài phạm vi châu Âu.

Ngay sau các cuộc điện đàm, ông Zelensky cho biết Nga đang chuẩn bị lực lượng cho các đợt tấn công mới, thay vì sẵn sàng chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

“Ngày hôm nay, tình báo và bộ chỉ huy quân sự đã báo cáo về những gì ông Putin đang tính toán và thực sự chuẩn bị. Đặc biệt là các hoạt động chuẩn bị quân sự. Rõ ràng, ông ấy không hề chuẩn bị cho một lệnh ngừng bắn hay kết thúc chiến tranh. Không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đã nhận được tín hiệu chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến” - ông Zelensky nói.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.