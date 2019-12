Nóng 24h qua: Mẹ con nữ điều dưỡng thoát nạn khi uống trà sữa của cô gái yêu anh rể, âm mưu hạ độc chị họ

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 21:15 PM (GMT+7)

2 người may mắn thoát chết khi uống trà sữa của cô gái yêu anh rể, âm mưu hạ độc chị họ; Cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM lĩnh án 7 năm tù... là những tin nóng 24h qua.

Mẹ con nữ điều dưỡng thoát nạn khi uống trà sữa của cô gái yêu anh rể, âm mưu hạ độc chị họ

Liên quan đến vụ đầu độc chị họ bằng trà sữa chứa Xyanua khiến một người lạ tử vong, ngày 31/12, Công an tỉnh Thái Bình đang tạm giữ Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), để làm rõ vụ việc đối tượng này vì chuyện quan hệ ngoài luồng với anh rể đã bỏ chất đốc vào trà sữa nhằm đầu độc chị họ tên Y (cán bộ Bệnh viện Phổi Thái Bình) nhưng lại gây ra cái chết cho chị N.T.H (cán bộ Bệnh viện Phổi Thái Bình).

Tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi Thái Bình, nơi chị H công tác, không khí buồn bã bao trùm trước cái chết oan uổng của nữ điều dưỡng. Được biết, ngoài chị H, trước đó đã có 3 người "chạm tay vào cái chết" nhưng may mắn thoát nạn. Đó là mẹ con điều dưỡng viên Phạm Thị L và anh N.V.D, trưởng Khoa Nội 3 của Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Chị Phạm Thị L bên chiếc tủ lạnh chứa 6 cốc trà sữa mang độc tố Xyanua. Ảnh: TPO

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Phạm Thị L cho biết, chị chính là người tiếp nhận những túi quà mang chất độc Xyanua do một nhân viên vận chuyển chuyển đến bệnh viện.

"Vào khoảng 16 giờ ngày 2/12, khi có một nữ giới xách đến 2 túi quà nói gửi cho chị Đàm Thị Hải Y đang làm ở khoa nhưng chị Y. không có ở khoa nên người này đã nhờ tôi nhận thay. Nhìn thấy 2 túi bên trong lại có phong bì, tôi nghĩ người quen của đồng nghiệp gửi nên đã nhận giúp", chị L kể lại sự việc.

Sau cuộc điện thoại thông báo với Y, chị L định mang 2 túi quà gồm có 6 cốc trà sữa và khoảng 3 kg quả quýt cất vào tủ lạnh trong phòng hành chính khoa.

Nhớ lại thời điểm giáp mặt với tử thần, chị L vẫn chưa hết rùng mình: "Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày 2/12, tôi đón con trai từ trường học về nơi làm việc là Khoa Nội 3. Thấy con kêu khát nước tôi liền sang tủ lấy 2 cốc trà sữa cho con và mình uống. Sau này biết trong 6 cốc trà sữa chỉ có 2 cốc không có độc, tôi mới biết là mẹ con tôi đã may mắn uống vào 2 cốc duy nhất không có độc".

Cũng theo chị L, còn có một người khác đã may mắn thoát chết là anh D - Trưởng Khoa Nội 3.

"Thấy tôi lấy trà sữa uống, anh D cũng bảo tôi đưa cho anh một cốc. Rất may lúc đó có bệnh nhân nên anh D không kịp uống cốc trà sữa này và sau đó cũng do công việc bận quá nên anh ấy quên luôn nên đã may mắn thoát nạn", chị L nhớ lại .

Các điều dưỡng, y bác sỹ ở khoa Nội 3 cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng hôm sau, 3/12, sau buổi phụ giúp bác sỹ làm thủ thuật trở về khoa, chị N.T.H lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc trà màu sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm, thấy mùi lạ chị H. liền chạy vào nhà vệ sinh để súc miệng, rồi ngã gục tại đó.

Thấy vậy, đồng nghiệp đã đưa chị H. xuống phòng cấp cứu, dù đã nhận được mọi sự nỗ lực hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật từ bệnh viện nơi chị H đang làm việc, Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng chị H vẫn không qua khỏi, tử vong sau ít phút cấp cứu.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM lĩnh án 7 năm tù

Sáng 31/12, TAND TP.HCM tuyên án vụ ông Nguyễn Hữu Tín (SN 1957, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) cùng các đồng phạm giao đất số 15 Thi Sách (quận 1) cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm" làm chủ tịch HĐQT).

Bị cáo Nguyễn Hữu Tín. Ảnh: PLO

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín bảy năm tù. Bị cáo Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở TN&MT TP) sáu năm sáu tháng. Bị cáo Trương Văn Út (cựu phó trưởng Phòng Quản lý đất đai thuộc Sở TN&MT TP) năm năm tù. Bị cáo Lê Văn Thanh (cựu phó chánh Văn phòng UBND TP) bốn năm tù. Bị cáo Nguyễn Thanh Chương (cựu trưởng Phòng Đô thị thuộc Văn phòng UBND TP) ba năm tù.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nói về việc cựu Phó chủ tịch tỉnh Ngô Văn Tuấn xin chuyển công tác

Chiều ngày 31/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2019 của tỉnh này. Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì cuộc họp báo.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trả lời các câu hỏi của báo chí tại cuộc họp báo chiều ngày 31/12.

Về việc ông Ngô Văn Tuấn, Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở Thanh Hóa (trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa), cựu Phó chủ tịch tỉnh Thanh Hóa xin chuyển công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cho biết, vừa rồi ông Tuấn có đơn báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh xin chuyển công tác và hiện tỉnh đang xem xét.

"Cái này cũng phù hợp và là nguyện vọng của anh Tuấn thôi. Còn việc xem xét xử lý thế nào đó tỉnh sẽ xem xét, để đảm bảo vừa là quyền lợi của anh Tuấn, vừa đảm bảo quy định của Đảng, vừa đảm bảo quy định của pháp luật"- ông Xứng nói.

Cũng theo ông Xứng, các cơ quan báo chí cứ yên tâm khi xem xét xử lý sẽ đảm bảo các quy định của Đảng của pháp luật và cũng đảm bảo quyền lợi của người lao động, cán bộ công chức.

Về câu hỏi của báo chí trong 2 năm qua làm Tổ trưởng Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở Thanh Hóa, ông Tuấn đã làm được gì, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nói: "Anh Tuấn bị kỷ luật cách chức Phó chủ tịch cũng đã hơn 2 năm, hiện là Ủy viên trực của ban chỉ đạo quy hoạch, thì những quy hoạch chung nào được biết thì anh Tuấn tham gia thêm, công việc nó là như thế".

Vi phạm luật giao thông, lái xe sang trình giấy tờ báo chí giả để "xin xỏ"

Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đang tạm giữ một đối tượng giả danh nhà báo để xin bỏ qua lỗi vi phạm giao thông.

Đối tượng Nguyễn Văn Báu xuống xe để xuất trình giấy tờ.

Theo đó, vào lúc 13h30 phút cùng ngày 30/12, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường quốc lộ 1A, đoạn tránh qua thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh phát hiện phát hiện xe ô tô BMW mang BKS 37A-179.55 chạy quá tốc độ, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, xử lý.

Lúc này, tài xế xuống xe xuất trình 1 giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Báu (SN 1972, nơi cư trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), đồng thời đưa ra 1 Giấy chứng nhận (giả mạo) có tên Nguyễn Văn Báu, CMND số 186083090, là cán bộ Tuyên truyền - PHQC Cơ quan đại diện Miền Trung - Tây Nguyên của Báo Bảo vệ pháp luật, do ông Đinh Quốc Toản ký tên, đóng dấu vuông để xin các CSGT bỏ qua lỗi vi phạm luật giao thông.

Qua xác minh, lực lượng chức năng được đại diện Báo Bảo vệ pháp luật cho hay không có cán bộ, phóng viên nào đang công tác tại cơ quan có tên Nguyễn Văn Báu và từ trước đến nay, Báo Bảo vệ pháp luật cũng như Cơ quan đại diện không cấp bất kỳ một giấy chứng nhận nào cho cán bộ, phóng viên trong quá trình tác nghiệp.

Báo Bảo vệ pháp luật khẳng định giấy chứng nhận mang tên Nguyễn Văn Báu là giả mạo và đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

