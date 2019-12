Tử vong, dập nát tay vì điện thoại phát nổ: Chuyện không hiếm!

Thứ Sáu, ngày 27/12/2019 00:30 AM (GMT+7)

Vừa sạc điện thoại vừa lướt facebook, chơi điện tử dẫn đến mất mạng, chấn thương nặng không phải là những vụ việc hiếm trong năm qua.

Dù đã có nhiều vụ việc tương tự xảy ra những năm trước, nhưng năm 2019 vẫn ghi nhận rất nhiều vụ việc tử vong do điện thoại phát nổ khi đang sạc pin, còn những vụ mất bàn tay, thủng màng nhĩ hay bị chấn thương nặng thì đếm không xuể.

Điện thoại phát nổ, nam thanh niên tử vong trên võng

Vụ nổ điện thoại khi đang sạc pin xảy ra ngày 3/10 tại xã Liêng Srônh (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân là Nguyễn Thế T. (18 tuổi; thường trú tại xã Long Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), làm thuê cho trại nuôi cá tầm thuộc thôn 2, xã Liêng Srônh (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng).

Tại hiện trường, T. nằm bất động trên võng với một phần cánh tay bị cháy đen, các ngón tay co quắp lại.

Theo đó, khoảng 3h sáng 3/10, những người ở trại nuôi cá bất ngờ nghe tiếng nổ liền chạy đi kiểm tra thì phát hiện T. nằm bất động trên võng với cánh tay cháy đen, ngón tay co quắp lại và bị cháy sém phần bụng. Bên cạnh là chiếc điện thoại iPhone màu bạc đã cháy đen, dây sạc đứt ra chạm vào người thanh niên này.

Ghi nhận của lực lượng chức năng tại hiện trường, T. kéo một ổ điện từ trong nhà ra ngoài võng để cắm “củ sạc” iPhone và vừa sạc vừa sử dụng điện thoại. Nhận định ban đầu có thể T. ngủ quên và đặt điện thoại lên bụng trước thời điểm chiếc iPhone phát nổ.

Về nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tử vong, một cán bộ xã Liêng Srônh tham gia khám nghiệm hiện trường đặt nghi vấn: Có thể không phải vụ nổ trực tiếp gây ra, mà là do dây điện bị đứt sau đó chạm vào người nạn nhân.

Đau đớn phát hiện con trai chết trên giường cạnh chiến điện thoại nổ tung

Chỉ trước vụ việc ở Lâm Đồng vài ngày, ngày 30/9 một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra ở Hà Tĩnh.

Ông Lê Văn Thu (SN 1958, ở thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành) phát hiện con ruột là Lê Văn Giang (SN 1993), chết trên giường ngủ.

Điện thoại bị nổ làm nạn nhân tử vong

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân bị điện thoại phát nổ dẫn đến tử vong khi vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin.

Vừa sạc pin vừa chơi điện thoại, thai phụ tử vong

Vụ việc đau lòng xảy ra ngày 25/7, nạn nhân là chị Trần Thị Kim (SN 2000, trú tại khu dân cư Làng Mới, Thái Niên (Bảo Thắng, Lào Cai). Trong lúc ngồi chơi điện thoại có kết nối với dây cắm sạc, chị Kim bất ngờ bị điện giật. Sau đó, điện thoại phát nổ. Qua xác minh tại hiện trường, nạn nhân có vết cháy xám ở cổ tay.

Gia đình cho biết, chị kim đang mang bầu và đã có 2 con nhỏ.

Đang nhắn tin với người thân, điện thoại phát nổ khiến thanh niên tử vong

Cũng trong tháng 7, một thanh niên ở Lạng sơn mất mạng vì vừa dùng điện thoại vừa sạc pin.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng địa phương, tối 5/7 anh Phùng Văn Cường (SN 1998, dân tộc Nùng), trú tại thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đang sạc pin điện thoại di động lại vừa nhắn tin trao đổi với người thân trên máy điện thoại di động. Bỗng nhiên điện thoại phát nổ, rơi xuống ngực làm anh Cường bị sém một khoảng áo lớn.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình và cán bộ y tế xã lập tức sơ cứu, tuy nhiên do vết thương khá nặng nên anh đã tử vong.

Mặc dù cấp cứu kịp thời, nạn nhân vẫn không qua khỏi. Ảnh: Duy Chiến

Mất bàn tay, thủng màng nhĩ… vì điện thoại

Chiều 27/11, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận trường hợp người bệnh N.T.Đ (16 tuổi, Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng đa vết thương phần mềm, vết thương hàm mặt, ngực, đùi phải; dập nát toàn bộ bàn tay trái.

Theo thông tin từ người nhà, trong lúc Đ sử dụng điện thoại thì máy hết pin nên đã cắm điện thoại vào sạc dự phòng. Vừa dùng điện thoại vừa sạc, điện thoại của Đ đã phát nổ khiến cậu bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau đó, do bàn tay bị dập nát quá nặng, các bác sĩ đã phải cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay của Đ.

Một trường hợp phải cắt cụt tay do nổ điện thoại trong lúc sạc

Trước đó, chiều 22/9, bệnh nhi Trương Xuân H. (7 tuổi, ở huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) – bị dập nát bàn tay phải do nổ điện thoại đang được cấp cứu, điều trị tại BV Sản nhi Nghệ An.

Theo người nhà thì bố mẹ của cháu H. đi làm, H. ở nhà một mình và mang điện thoại ra chơi. Sau đó, xóm giềng nghe tiếng nổ lớn đã chạy đến phát hiện H. nằm bất tỉnh với bàn tay bị thương rất nặng, chiếc điện thoại vỡ nát.

Bé Trương Xuân H. đang nằm cấp cứu tại BV Sản nhi Nghệ An.

Một trường hợp khác tương tự cũng xảy ra hồi tháng 6, một thanh niên tên N.V.D ở Đồng Nai đã phải cắt cụt trái của mình do điện thoại phát nổ trong lúc sạc pin.

D. kể sau khi cắm cục sạc để sạc pin điện thoại vẫn cầm điện thoại trên tay để sử dụng. Một lúc sau cục sạc và điện thoại đều phát nổ cùng lúc dẫn tới hậu quả trên.

Trong khi đó hồi tháng 4, một thanh niên ở TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) bị thủng màng nhĩ do sạc điện thoại để ngay bên gối khi ngủ.

Nạn nhân cho biết, khi đi ngủ có sạc pin điện thoại và để cạnh gối. Khoảng 12 giờ đêm, điện thoại bất ngờ phát nổ, anh chỉ nhận biết có tiếng nổ rất to và mất cảm giác vì choáng váng, sau đó được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, bác sĩ xác định nạn nhân bị rách 2/3 màng nhĩ, rách rộng trung tâm tai trái, thính lực giảm, ù tai nhiều, nghe kém bên tai tổn thương. Do vết rách không tự liền được nên người bệnh đã được phẫu thuật vá màng nhĩ.

TS Vũ Văn Khoa - Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây cơ sở y tế tiếp nhận nhiều ca chấn thương do nổ điện thoại trong lúc sạc pin. Với những chấn thương dập nát do nổ, rất khó có thể bảo tồn được chi thể, hầu hết sẽ chỉ định cắt cụt. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức khuyến cáo mọi người không nên vừa sạc nguồn vừa dùng điện thoại, đồng thời nên sử dụng các sản phẩm công nghệ chính hãng và đầy đủ kiểm duyệt an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

