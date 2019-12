Người thoát vụ dùng Xyanua 'giết vợ đoạt chồng' kể lại phút 'chạm vào cái chết'

Trước khi chị Nguyễn Thị H uống cốc trà sữa có chứa Xyanua và tử vong, có 2 người khác trong viện đã uống 2 cốc trà sữa khác và 1 người định uống. Rất may các nạn nhân không uống phải 4/6 cốc trà sữa có độc Xyanua.

Như Tiền Phong đã đưa tin, lúc 8 giờ sáng nay, 31/12, cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật, giám định tử thi của chị Nguyễn Thị H (29 tuổi, trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), người đã tử vong bất thường tại nơi làm việc vào ngày 3/12 để điều tra vụ án dùng trà sữa có Xyanua để đầu độc "tình địch" đang gây xôn xao dư luận tại Thái Bình.

Tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Phổi Thái Bình, nơi chị H công tác, không khí buồn bã bao trùm trước cái chết oan uổng của nữ điều dưỡng. Được biết, ngoài chị H, trước đó đã có 3 người "chạm tay vào cái chết" nhưng may mắn thoát nạn. Đó là mẹ con điều dưỡng viên Phạm Thị L và anh N.V.D, trưởng Khoa Nội 3 của Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Khoa Nội 3, nơi có 3 người khác may mắn thoát chết trong vụ đầu độc bằng trà sữa - Ảnh: Hoàng Long

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Phạm Thị L cho biết, chị chính là người tiếp nhận những túi quà mang chất độc Xyanua do một nhân viên vận chuyển chuyển đến bệnh viện.

"Vào khoảng 16 giờ ngày 2/12, khi có một nữ giới xách đến 2 túi quà nói gửi cho chị Đàm Thị Hải Y đang làm ở khoa nhưng chị Y. không có ở khoa nên người này đã nhờ tôi nhận thay. Nhìn thấy 2 túi bên trong lại có phong bì, tôi nghĩ người quen của đồng nghiệp gửi nên đã nhận giúp", chị L kể lại sự việc.

Sau cuộc điện thoại thông báo với Y, chị L định mang 2 túi quà gồm có 6 cốc trà sữa và khoảng 3 kg quả quýt cất vào tủ lạnh trong phòng hành chính khoa. Nhưng khi xách túi quà thấy vài ba quả quýt bị dập và nước trà sóng sánh ra túi, chị liền mang đi rửa sau đó mới cất vào tủ lạnh.

Nhớ lại thời điểm giáp mặt với tử thần, chị L vẫn chưa hết rùng mình: "Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày 2/12, tôi đón con trai từ trường học về nơi làm việc là Khoa Nội 3. Thấy con kêu khát nước tôi liền sang tủ lấy 2 cốc trà sữa cho con và mình uống. Sau này biết trong 6 cốc trà sữa chỉ có 2 cốc không có độc, tôi mới biết là mẹ con tôi đã may mắn uống vào 2 cốc duy nhất không có độc".

Chị Phạm Thị L bên chiếc tủ lạnh chứa 6 cốc trà sữa mang độc tố Xyanua - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo chị L, còn có một người khác đã may mắn thoát chết là anh D - Trưởng Khoa Nội 3.

"Thấy tôi lấy trà sữa uống, anh D cũng bảo tôi đưa cho anh một cốc. Rất may lúc đó có bệnh nhân nên anh D không kịp uống cốc trà sữa này và sau đó cũng do công việc bận quá nên anh ấy quên luôn nên đã may mắn thoát nạn", chị L nhớ lại .

Các điều dưỡng, y bác sỹ ở khoa Nội 3 cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng hôm sau, 3/12, sau buổi phụ giúp bác sỹ làm thủ thuật trở về khoa, chị Nguyễn Thị H lấy từ tủ lạnh ra 1 cốc trà màu sữa để uống. Vừa uống được vài ngụm, thấy mùi lạ chị H. liền chạy vào nhà vệ sinh để súc miệng, rồi ngã gục tại đó.

Thấy vậy, đồng nghiệp đã đưa chị H. xuống phòng cấp cứu, dù đã nhận được mọi sự nỗ lực hỗ trợ chuyên môn và kỹ thuật từ bệnh viện nơi chị H đang làm việc, Trung tâm cấp cứu 115, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhưng chị H vẫn không qua khỏi, tử vong sau ít phút cấp cứu.

Do cái chết của chị H đến quá nhanh nên gia đình chị Nguyễn Thị H chỉ nghĩ chị bị đột tử, không hề nghĩ đến việc chị bị tử vong do uống phải độc tố trong cốc trà nên đã từ chối giám định pháp y.

Nghi phạm Lại Thị Kiều Trang bị bắt giam vì liên quan đến vụ đầu độc chết người bằng trà sữa - Ảnh: Hoàng Long

Hồi tưởng lại toàn bộ sự việc, chị L bức xúc: "Nếu xác định Lại Thị Kiều Trang đúng là hung thủ, tôi đề nghị phải xử thật nghiêm khắc vì hành vi đầu độc trên quá tàn độc, dã man. Nếu không may cả 6 cốc trà sữa đều được uống thì người chết không chỉ có một, ít nhất phải 4 người".

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ngày 26/12, Công an thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã bắt giữ đối tượng Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, Thái Bình) là nghi phạm trong vụ án đầu độc bằng trà sữa khiến chị H tử vong.

Điều tra ban đầu cho biết, Trang có quan hệ tình cảm với anh rể P.V.Q (30 tuổi, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Sau một thời gian, anh Q đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Không đồng ý chia tay, "người thứ ba" Lại Thị Kiều Trang đã nảy sinh ý định đầu độc chính chị họ Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) là vợ anh P.V.Q, Trang đã lên mạng đặt mua 2 lọ chất độc Natri Xyanua.

Bệnh viện Phổi Thái Bình, nơi xảy ra vụ đầu độc gây rúng động dư luận - Ảnh: Hoàng Long.

Ngày 2/12, Trang mua 6 cốc trà sữa, dùng bơm tiêm bơm chất độc này vào 4 cốc trà sữa rồi dùng sim rác gọi nhờ người gửi 6 cốc trà sữa này đến Bệnh viện phổi Thái Bình cho chị Y. Do chị Y không có ở bệnh viện nên nhờ đồng nghiệp nhận hàng và để tại phòng hành chính. Không may một đồng nghiệp của chị Y là chị Nguyễn Thị H đã uống phải cốc trà sữa có độc và đã tử vong sau đó.

