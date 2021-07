Nổ súng hạ trâu "điên" gây náo loạn một thị trấn ở An Giang

Thứ Bảy, ngày 10/07/2021 08:04 AM (GMT+7)

Một con trâu "điên” xuất hiện gây náo loạn thị trấn Ba Chúc và làm một số người dân bị thương.

Con trâu "điên" xuất hiện ở thị trấn Ba Chúc. Ảnh: Anh Ng.

Tối 9/7, ông Cao Quang Liêm, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang xác nhận trên địa bàn thị trấn Ba Chúc xuất hiện một con trâu “điên” không rõ nguồn gốc, gây thương tích cho vài người dân sống trong khu vực.

“Huyện đã chỉ đạo địa phương xử lý vụ việc, ra thông báo tìm chủ của con trâu đến làm việc và bồi thường thuốc men cho những người dân bị con trâu gây thương tích”, ông Liêm nói.

Vào khoảng 9h15 cùng ngày, một con trâu “điên” không rõ nguồn gốc chạy vào thị trấn Ba Chúc húc vào một người chạy xe ngoài đường làm người này té ngã, bị thương. Sau đó, con trâu này húc trúng vài người dân dọc đường. Những người bị thương do trâu húc trúng được mọi người đưa đi Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn điều trị vết thương.

Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, lực lượng công an, quân sự bao vây và đuổi con trâu đến khu vực đồng vắng giữa thị trấn Ba Chúc và xã Lê Trì để vây bắt. Tuy nhiên, do trâu quá hung dữ nên việc vây bắt gặp khó khăn. Đến 14h30 cùng ngày, lực lượng quân sự, công an buộc dùng súng tiêu diệt con trâu điên này.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/no-sung-ha-trau-dien-gay-nao-loan-mot-thi-tran-o-an-giang-d515372.html