Những việc không nên làm để an toàn khi có sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 15 giờ ngày 19/7 đến 15 giờ ngày 20/7), khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Nậm Xây2 103,2mm, Chế Tạo1 69,8mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 0-10mm, có nơi trên 30mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lào Cai, đặc biệt tại các xã/phường: Chế Tạo, Minh Lương, Púng Luông. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Không xây nhà, công trình ở khu vực ven sông suối, sườn đồi, mái dốc, khu vực từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất hay có cảnh báo nguy cơ sạt trượt.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo những việc không nên làm để đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở đất. Đó là không xây nhà, công trình ở khu vực ven sông suối, sườn đồi, mái dốc, khu vực từng xảy ra lũ quét, sạt lở đất hay có cảnh báo nguy cơ sạt trượt.

Không đào khoét đồi, núi tạo thành vách đứng để xây dựng nhà; không đổ thải vật liệu trên sườn đồi, mái dốc. Không đi qua các tuyến đường đang xảy ra hoặc có dấu hiệu sắp xảy ra sạt lở đất (nước rỉ ra, đất đá rơi từ trên taluy xuống đường...), nhất là trong đêm tối.

Không hiếu kỳ lại gần quanh khu vực đang xảy ra sạt lở đất để quay phim, chụp ảnh vì rất có thể sạt lở đất vẫn còn tiếp diễn gây nguy hiểm. Không cố vượt qua các điểm sạt trượt trên đường giao thông khu vực sườn núi dốc. Không chặt phá rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn; không khai thác khoáng sản bừa bãi. Không đào ao, hồ trên núi, khu vực sườn dốc; không tích nước trong các ao, hồ thiếu an toàn.