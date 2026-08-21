CSGT 'làm mẫu' cách vượt xe mới trên đường cao tốc

Từ 14h ngày 21/8, trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, lực lượng CSGT sẽ thực hiện điều khiển xe đi theo cách tổ chức giao thông mới, coi làn đường bên trái sát dải phân cách giữa (làn 1) là làn đường vượt xe, để phương tiện lưu thông tốc độ cao.

Theo phương án này, phương tiện đang lưu thông ở làn 2 khi có nhu cầu vượt xe phải thực hiện đúng quy định về chuyển làn, gồm bật tín hiệu báo hướng chuyển làn và bảo đảm an toàn phía trước, phía sau. Sau khi vượt qua phương tiện phía trước, lái xe trở lại làn 2 để tiếp tục hành trình.

Đáng chú ý, CSGT sẽ trực tiếp làm mẫu cách vượt xe trên tuyến. Khi xe công vụ đang ở làn 1 và phía trước có phương tiện cùng chiều chạy chậm hơn nhưng vẫn trong giới hạn tốc độ cho phép, CSGT sẽ bật xi-nhan trái, kết hợp tín hiệu còi, đèn và loa để thông báo cho phương tiện phía trước.

Khi bảo đảm điều kiện an toàn, phương tiện phía trước sẽ chuyển sang làn 2 để nhường đường. Xe CSGT sau đó tiếp tục di chuyển, vượt qua phương tiện phía trước rồi chuyển về làn 2.

Từ 14h ngày 21/8, CSGT sẽ trực tiếp làm mẫu cách vượt xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, với làn 1 được tổ chức như “làn đường vượt xe”. (Ảnh Cục CSGT)

CSGT lưu ý, cách vượt xe này yêu cầu người điều khiển phương tiện phải quan sát kỹ phía trước, phía sau và hai bên; đồng thời bảo đảm tốc độ, khoảng cách an toàn trước và sau khi chuyển làn.

Việc tổ chức và làm mẫu cách vượt xe nhằm tạo sự luân chuyển thuận lợi hơn cho dòng phương tiện trên cao tốc, hạn chế tình trạng các xe di chuyển chậm chiếm dụng làn bên trái, qua đó góp phần tăng khả năng thông thoáng và giải phóng lưu lượng phương tiện.

Lực lượng CSGT đề nghị tài xế thường xuyên di chuyển trên hai tuyến cao tốc nắm rõ phương thức tổ chức giao thông, chủ động quan sát, chấp hành việc nhường đường và chuyển làn đúng quy định để cùng hình thành “làn đường vượt xe” an toàn, hiệu quả.

Theo Cục CSGT, kỹ năng đi và cách vượt xe theo phương thức này đã được đưa vào nội dung bài thi đường trường và dự kiến được thực hiện từ tháng 3/2027.