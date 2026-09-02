Hà Nội hạn chế xe tải trọng lớn qua hai nút giao trọng điểm

Trước dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an TP Hà Nội triển khai phương án phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, nhằm giảm áp lực tại khu vực Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh.

Theo Công an TP Hà Nội, từ 10h đến 22h ngày 2/9, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua hai khu vực trên, căn cứ tình hình giao thông thực tế.

Cùng với đó, lực lượng CSGT được tăng cường tại các tuyến, nút giao trọng điểm để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc kéo dài và ùn tắc dây chuyền.

CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

CSGT trên các tuyến phối hợp với Công an địa phương chủ động nắm tình hình, điều tiết phương tiện ngay từ các tuyến dẫn vào khu vực cửa ngõ. Khi lưu lượng tăng cao, phương án tổ chức giao thông sẽ được điều chỉnh kịp thời, bảo đảm giao thông an toàn, liên tục và thông suốt.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các lái xe, đặc biệt là người điều khiển xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân trở lại Hà Nội trong chiều và tối 2/9 cần chủ động thời gian, lựa chọn hành trình phù hợp; đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn và không chuyển làn tùy tiện.

Khi phương tiện đông, người điều khiển xe không đi vào làn dừng khẩn cấp, đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.