Những khu vực cách ly, phong tỏa có thể bỏ phiếu sớm

Ðảm bảo an ninh, an toàn bầu cử Tại hội nghị, Ðại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đến nay, công tác an ninh trật tự, an toàn cho bầu cử cơ bản được bảo đảm. Về danh sách cử tri, theo Bộ trưởng, có nhiều biến động. Nếu không bám sát, dễ dẫn đến tình trạng: có những người vãng lai không được tham gia bầu cử; và những người được niêm yết danh sách cử tri nhưng lại không có mặt ở nơi đó để bầu cử. “Trước 24 giờ bầu cử, danh sách cử tri phải được đảm bảo để mọi người dân được thực hiện quyền bầu cử”, Ðại tướng Tô Lâm nói.