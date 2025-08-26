Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội

Sự kiện: Bão số 5 Kajiki

Hoàn lưu bão Kajiki gây mưa suốt đêm đến sáng 26/8 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông; người đi đường ngã xe, cây xanh gãy đổ, hàng loạt xe chết máy phải chờ cứu hộ.

Diễn biến
9h50
Cổ thụ đổ đè bẹp ôtô

Cây xà cừ bật gốc đổ trúng ôtô trên phố Trần Phú giao với Chu Văn An. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Người trong xe được đưa ra an toàn, nhưng xe bị biến dạng, hư hại nặng. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Lực lượng chức năng đã có mặt để cắt, di dời cây đổ, để các phương tiện lưu thông. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

9h37
Xe máy té ngã, nhiều ô tô phải gọi cứu hộ xe trên đường Trương Công Giai

Mưa lớn gây ngập lụt khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Video: Tuấn Việt

Xe cứu hộ rẽ sóng, kéo theo một chiếc xe bị chết máy khi đi vào đường ngập, tại chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức. Ảnh:&nbsp;Lưu Quý

9h15
Người Hà Nội đẩy xe giúp nhau qua đường ngập

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 6

Ảnh: Đức Đồng

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 7

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 8

Xe cứu hộ kéo hai chiếc ôtô bị chết máy. Ảnh: Đức Đồng

Một người dân vác xe đạp qua đoạn ngập. Video:&nbsp;Anh Phú

Một học sinh đạp xe đến trường trong mưa ngập. Ảnh: Đức Đồng

8h55
Giao thông tê liệt, người dân vác xe qua biển nước

Giao thông tê liệt trên đường Xuân Tảo. Video: Anh Phú

8h50

Do đường Võ Chí Công bị ngập, dòng xe xếp hàng dài khoảng 4 km hướng sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội.

Nước ngập sâu nên nhiều xe không thể đi qua. Ảnh:&nbsp;Trần Huấn

Dòng xe ùn tắc kéo dài. Ảnh:&nbsp;Trần Huấn

Làn xe máy cũng ùn ứ. Video: Trần Huấn

8h45
Xe chết máy xếp hàng chờ sửa

Xe máy ngập nước bị chết máy hàng loạt tại nút giao&nbsp;Trần Bình - Hồ Tùng Mậu. Ảnh:&nbsp;Viết Tuân

Video: Viết Tuân

8h25
Giao thông hỗn loạn trước Bến xe Mỹ Đình

Nhiều người trú mưa dưới chân vành đai 3 trên cao làm ùn tắc cục bộ. Ảnh:&nbsp;Đình Tùng

Nhiều người trú mưa dưới chân vành đai 3 trên cao làm ùn tắc cục bộ. Ảnh: Đình Tùng

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 14

Ảnh:&nbsp;Đình Tùng

Người dân phải vác xe đạp do nước ngập quá sâu. Ảnh:&nbsp;Đình Tùng

8h15
Xe chết máy la liệt

Xe máy lội nước trên đường Minh Tảo, Xuân Đỉnh. Video: Anh Phú

Trên các phố như Trần Thái Tông, Trần Bình, Lê Đức Thọ... nhiều phương tiện bị chết máy do ngập nước.

Nước ngập hết bánh xe. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Một ôtô bị chết máy trên phố Trần Thái Tông. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Xe máy khó khăn di chuyển trên phố Trần Bình. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

Nhiều xe dắt bộ trên phố Trần Thái Tông. Ảnh:&nbsp;Thanh Tùng

8h05
Người dân dọn rác để nước thoát

Video: Võ Thạnh

Người dân tại khu vực Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, mò mẫm dọn từng nắp cống để nước thoát. Ảnh: Võ Thạnh

8h00
Phụ huynh cõng con đến trường

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 22

Ảnh: Thanh Tùng

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 23

Trường tiểu học Mai Dịch nước ngập vào trong phòng học tầng 1. Ảnh: Viết Tuân

7h50
Đường Trần Thái Tông ngập sâu

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 24

Ảnh: Thanh Tùng

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 25

Ảnh: Thanh Tùng

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 26

Ảnh: Thanh Tùng

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 27

7h50
Đường Nguyễn Xiên bị ùn ứ

Trước cổng đại học Thăng Long (đường Nguyễn Xiển), hàng trăm ôtô không di chuyển được do ngập sâu.

Ùn tắc kéo dài trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh:&nbsp;Huy Mạnh

Ảnh;&nbsp;Huy Mạnh

Video: Huy Mạnh

Nước ngập gần hết bánh xe. Video: Huy Mạnh

7h45
Nhiều phương tiện quay đầu do ngập sâu tại Khúc Thừa Dụ

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 30

Một cậu bé vui vẻ "đội mưa", lội nước đến trường. Ảnh: Võ Thạnh

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 31

Giao thông hỗn loạn. Ảnh: Võ Thạnh

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 32

Xe máy đi lên vỉa hè để tránh đoạn ngập sâu. Ảnh: Võ Thạnh

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 33

Nhiều xe chết máy phải đẩy qua đoạn ngập. Ảnh: Võ Thạnh

7h40
Quốc lộ 6 giao thông tê liệt

Quốc lộ 6 hiện giao thông đã tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần 1 m, nhiều ôtô, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi phương tiện để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm.

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 34

Ảnh: Gia Chính

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 35

Ảnh: Gia Chính

Nước ngập trên quốc lộ 6. Video:&nbsp;Ngọc Thành

Ảnh: Gia Chính

7h35
Phố Lê Đức Thọ ùn ứ cục bộ

Video: Viết Tuân

Ảnh: Viết Tuân

7h35
Nước tràn vào nhà dân trên phố Dịch Vọng

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 38

Người dân phố Dịch Vọng phải dựng thanh chắn để hạn chế nước tràn vào nhà. Ảnh: Lê Gạch

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 39

Nước ngập nửa bánh xe tại phố Dịch Vọng. Ảnh: Lê Gạch

7h30
Đường Nguyễn Trãi giao thông tê liệt cả hai chiều

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 40

Ảnh: Phạm Chiểu

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 41

Ảnh: Phạm Chiểu

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 42

Ảnh: Phạm Chiểu

7h25
Phố Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy ngập nửa bánh xe

Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội - 43

Ảnh: Võ Thạnh

Video:&nbsp;Võ Thạnh

