Người ngã, cây đổ, xe chết máy giữa phố ngập Hà Nội
Hoàn lưu bão Kajiki gây mưa suốt đêm đến sáng 26/8 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông; người đi đường ngã xe, cây xanh gãy đổ, hàng loạt xe chết máy phải chờ cứu hộ.
Cây xà cừ bật gốc đổ trúng ôtô trên phố Trần Phú giao với Chu Văn An. Ảnh: Huy Mạnh
Người trong xe được đưa ra an toàn, nhưng xe bị biến dạng, hư hại nặng. Ảnh: Huy Mạnh
Lực lượng chức năng đã có mặt để cắt, di dời cây đổ, để các phương tiện lưu thông. Ảnh: Huy Mạnh
Ảnh: Huy Mạnh
Mưa lớn gây ngập lụt khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Video: Tuấn Việt
Xe cứu hộ rẽ sóng, kéo theo một chiếc xe bị chết máy khi đi vào đường ngập, tại chung cư trên đường Lê Trọng Tấn, Hoài Đức. Ảnh: Lưu Quý
Ảnh: Đức Đồng
Ảnh: Đức Đồng
Xe cứu hộ kéo hai chiếc ôtô bị chết máy. Ảnh: Đức Đồng
Một học sinh đạp xe đến trường trong mưa ngập. Ảnh: Đức Đồng
Một người dân vác xe đạp qua đoạn ngập. Video: Anh Phú
Giao thông tê liệt trên đường Xuân Tảo. Video: Anh Phú
Do đường Võ Chí Công bị ngập, dòng xe xếp hàng dài khoảng 4 km hướng sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội.
Nước ngập sâu nên nhiều xe không thể đi qua. Ảnh: Trần Huấn
Dòng xe ùn tắc kéo dài. Ảnh: Trần Huấn
Làn xe máy cũng ùn ứ. Video: Trần Huấn
Xe máy ngập nước bị chết máy hàng loạt tại nút giao Trần Bình - Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Viết Tuân
Video: Viết Tuân
Nhiều người trú mưa dưới chân vành đai 3 trên cao làm ùn tắc cục bộ. Ảnh: Đình Tùng
Ảnh: Đình Tùng
Người dân phải vác xe đạp do nước ngập quá sâu. Ảnh: Đình Tùng
Xe máy lội nước trên đường Minh Tảo, Xuân Đỉnh. Video: Anh Phú
Trên các phố như Trần Thái Tông, Trần Bình, Lê Đức Thọ... nhiều phương tiện bị chết máy do ngập nước.
Nước ngập hết bánh xe. Ảnh: Thanh Tùng
Một ôtô bị chết máy trên phố Trần Thái Tông. Ảnh: Thanh Tùng
Xe máy khó khăn di chuyển trên phố Trần Bình. Ảnh: Thanh Tùng
Nhiều xe dắt bộ trên phố Trần Thái Tông. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân tại khu vực Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy, mò mẫm dọn từng nắp cống để nước thoát. Ảnh: Võ Thạnh
Video: Võ Thạnh
Ảnh: Thanh Tùng
Trường tiểu học Mai Dịch nước ngập vào trong phòng học tầng 1. Ảnh: Viết Tuân
Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh: Thanh Tùng
Ảnh: Thanh Tùng
Trước cổng đại học Thăng Long (đường Nguyễn Xiển), hàng trăm ôtô không di chuyển được do ngập sâu.
Ùn tắc kéo dài trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Huy Mạnh
Ảnh; Huy Mạnh
Video: Huy Mạnh
Nước ngập gần hết bánh xe. Video: Huy Mạnh
Một cậu bé vui vẻ "đội mưa", lội nước đến trường. Ảnh: Võ Thạnh
Giao thông hỗn loạn. Ảnh: Võ Thạnh
Xe máy đi lên vỉa hè để tránh đoạn ngập sâu. Ảnh: Võ Thạnh
Nhiều xe chết máy phải đẩy qua đoạn ngập. Ảnh: Võ Thạnh
Quốc lộ 6 hiện giao thông đã tê liệt, vị trí ngập sâu nhất đến gần 1 m, nhiều ôtô, xe máy chết máy đứng giữa dòng. Một số người gửi phương tiện để lên đường sắt Hà Đông - Cát Linh đi làm.
Ảnh: Gia Chính
Ảnh: Gia Chính
Ảnh: Gia Chính
Nước ngập trên quốc lộ 6. Video: Ngọc Thành
Video: Viết Tuân
Ảnh: Viết Tuân
Video: Viết Tuân
Người dân phố Dịch Vọng phải dựng thanh chắn để hạn chế nước tràn vào nhà. Ảnh: Lê Gạch
Nước ngập nửa bánh xe tại phố Dịch Vọng. Ảnh: Lê Gạch
Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Phạm Chiểu
Ảnh: Võ Thạnh
Ảnh: Võ Thạnh