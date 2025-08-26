Vụ dân giẫm nát cây khi xem tổng hợp luyện: GĐ trung tâm thuộc Sở Xây dựng nói gì?

Chiều 25/8, trao đổi với PV VietNamNet, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng TP Hà Nội) Nguyễn Đức Hưng cho biết, sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra tối 24/8 vừa qua đã xảy ra hiện tượng cây xanh, thảm cỏ bị người dân giẫm đạp làm dập nát, gãy hỏng.

Cụ thể, có khoảng 2.025m² cây cảnh, cây mảng, 1.516m² thảm cỏ bị hư hại trên các tuyến: Văn Cao, Liễu Giai, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Tây Sơn, Vườn Cửa Nam, Trần Phú, Lê Trực, Lê Hồng Phong, Hoàng Diệu, Láng, vườn hoa Thanh Niên, vườn hoa Mai Xuân Thưởng…

Người dân giẫm đạp lên thảm cỏ, cây xanh để xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 28/4. Ảnh: N. Huyền

Ngoài ra, thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 1.088 bầu cây hoa các loại và 122m hoa viền trang trí bị hư hỏng, mất trộm, tập trung trên các tuyến: Độc Lập, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Trần Phú, Chu Văn An, Nguyễn Tri Phương, Lê Hồng Phong, Mai Xuân Thưởng…

Lường trước tình trạng này, Trung tâm đã kiến nghị và ngày 23/8 Sở Xây dựng đã có văn bản gửi UBND, công an các phường đề nghị phối hợp tăng cường công tác bảo vệ khu vực trang trí cây, hoa phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị xác nhận khối lượng cây, hoa hư hỏng, đồng thời triển khai trồng dặm thay thế để giữ cảnh quan đẹp. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị lượng cây, hoa dự phòng để trồng thay thế.

Trung tâm chỉ đạo các đơn vị duy trì, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ, phối hợp chính quyền địa phương, công an để ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, cố tình phá hoại cây, hoa”, ông Hưng thông tin.

Người giẫm đạp lên cây, hoa có bị xử lý?

Luật sư Nguyễn Hào Hiệp – Công ty Luật TNHH Hiệp Thành, cho biết: Hành vi người dân giẫm đạp, làm hư hỏng cây cảnh, hoa trang trí tại các sự kiện công cộng như tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành không đơn thuần là chuyện “thiếu ý thức” hay “lỗi vô tình”.

Về góc độ pháp lý, đây là hành vi xâm hại tài sản của tổ chức, cá nhân hoặc của Nhà nước, và có thể bị xử lý theo quy định hiện hành, tùy theo tính chất và mức độ thiệt hại.

Theo Điều 53 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có thể bị xử phạt hành chính từ 1-2 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu hoặc bồi thường toàn bộ giá trị tài sản bị thiệt hại.

Hàng ngàn m² cây xanh, thảm cỏ bị dập nát, gãy hỏng. Ảnh: N. Huyền

"Trên thực tế, các loại cây cảnh, bồn hoa, thảm cỏ trang trí tại sự kiện thường là tài sản thuộc về đơn vị tổ chức, doanh nghiệp dịch vụ công hoặc cơ quan nhà nước. Do đó, việc giẫm đạp, phá hỏng dù là vô ý cũng bị xem là xâm phạm tài sản của người khác theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, nếu hành vi gây thiệt hại tài sản có giá trị từ 2 triệu đồng trở lên, hoặc người thực hiện có dấu hiệu cố ý, lợi dụng đám đông để phá hoại, hành vi này có thể bị xem xét xử lý hình sự theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) vầ tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản".

Khung hình phạt thấp nhất cho tội danh này là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, tùy mức độ. Trong một số trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mức án có thể lên tới 10 hoặc 20 năm tù nếu hành vi gây hậu quả lớn, có tổ chức hoặc tái phạm nguy hiểm", luật sư Hào Hiệp phân tích.

Luật sư cũng lưu ý, pháp luật không phân biệt người vi phạm là cá nhân, nhóm nhỏ, hay chỉ là "trót dại". Dù hành vi xảy ra trong bối cảnh sự kiện đông người, có thể không bị phát hiện ngay, nhưng nếu cơ quan chức năng xác định được đối tượng gây thiệt hại và có đủ căn cứ, thì việc xử phạt hoàn toàn có thể được tiến hành. Camera giám sát, hình ảnh báo chí, mạng xã hội đều có thể trở thành chứng cứ phục vụ điều tra, xử lý.

"Không ai cấm người dân thể hiện sự háo hức, phấn khởi trước các sự kiện lớn của quốc gia. Nhưng mọi hành vi phải đặt trong khuôn khổ của pháp luật. Một bước chân giẫm lên bồn hoa có thể khiến hình ảnh tự hào biến thành điều đáng tiếc – cả trong nhận thức xã hội và trong hồ sơ pháp lý", luật sư Hào HIệp khuyến cáo.