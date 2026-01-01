Những đại dự án định hình diện mạo mới của Thủ đô

Khu đô thị thể thao Olympic

Tổ hợp đô thị - thể thao Olympic được khởi công ngày 19/12, có quy mô diện tích hơn 9.000 ha, dân số dự kiến khoảng 751.000 người, trở thành một dự án phát triển đô thị lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội.

Dự án trải dài trên 11 xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa, thuộc thành phố Hà Nội.

Đại dự án dự kiến phân chia thành 4 dự án thành phần theo các phân khu chính: Dự án thành phần phân khu A, phát triển đô thị mới gắn với mô hình TOD (hạ tầng gắn với giao thông đô thị) và có tính đến việc là đầu mối giao thông kết nối, bổ trợ cho Khu liên hợp thể thao nằm tại khu B.

Dự án thành phần phân khu B, phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao (sân vận động Trống Đồng đẳng cấp quốc tế).

Phối cảnh khu đô thị thể thao Olympic.

Dự án thành phần phân khu C, phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hiệp thể thao và dự án thành phần phân khu D, phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ.

Sơ bộ tổng mức đầu tư trên 925.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2035.

Theo lãnh đạo thành phố Hà Nội, khu đô thị thể thao Olympic được xây dựng với mục đích để Thủ đô đủ điều kiện đăng cai các sự kiện thể thao lớn tầm châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic...

Không chỉ phục vụ thể thao, dự án còn được kỳ vọng trở thành hạt nhân phát triển đô thị mới, khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu và các dự án lân cận, đảm bảo tổ chức không gian kiến trúc – cảnh quan hiện đại, đồng nhất.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng được khởi công vào ngày 19/12, có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, bao gồm Trục Đại lộ giao thông dài khoảng 80 km hai bên bờ sông, công viên cảnh quan, vui chơi giải trí khoảng 3.300ha, diện tích giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị khoảng 2.100 ha.

Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, bao gồm tuyến đại lộ giao thông hai bên bờ sông dài khoảng 80 km, hệ thống công viên cảnh quan – vui chơi giải trí diện tích khoảng 3.300 ha, cùng khoảng 2.100 ha đất giải phóng mặt bằng để tái thiết các khu đô thị hiện hữu.

Phạm vi dự án trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 19 xã, phường của Hà Nội. Trong đó, phía hữu ngạn sông Hồng gồm 12 xã, phường như Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Phía tả ngạn đi qua 7 xã, phường thuộc Mê Linh, Đông Anh và Long Biên như Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Bát Tràng. Dự kiến gồm 4 dự án thành phần. Dự án thành phần 1 (Tả ngạn sông Hồng), gồm Trục đại lộ giao thông bên tả ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị.

Dự án thành phần 2 (Hữu ngạn sông Hồng), gồm trục đại lộ giao thông bên hữu ngạn; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; giải phóng mặt bằng để tái thiết đô thị.

Phối cảnh dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Dự án thành phần 3, gồm đầu tư tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 45 km, kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của Thành phố.

Dự án Thành phần 4, khu đô thị tái định cư được triển khai tại chỗ dạng căn hộ chung cư cao tầng trong phạm vi dự án đầu tư và có thể xem xét triển khai tại các quỹ đất đối ứng thanh toán cho nhà đầu tư.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi hoàn thiện, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ hình thành không gian đô thị ven sông hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng sống cho khu vực lõi của Thủ đô.

Dự án thành phố thông minh

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội (Smart City) diện tích hơn 270 ha, tổng mức đầu tư 4,2 tỷ USD, bắt đầu được triển khai vào cuối năm 2023, trên diện tích hơn 270 ha thuộc các xã Vĩnh Ngọc, Hải Bối, Kim Nỗ trên địa bàn huyện Đông Anh cũ. Dự án nằm tại chân cầu Nhật Tân, bờ Bắc sông Hồng, trên trục đường Võ Nguyên Giáp kết nối trung tâm thành phố và khu vực Hồ Tây tới sân bay quốc tế Nội Bài.

Dự án sẽ được thực hiện trong 9 năm chia làm 5 giai đoạn. Trong đó, 4 giai đoạn đầu khoảng 7 năm sẽ triển khai các hạng mục cây xanh, công trình công cộng, nhà ở, trường học, giao thông, bãi đỗ xe, công trình di tích, tôn giáo và các dự án riêng.

Giai đoạn 5 từ cuối năm 2030 đến cuối 2032 triển khai nhiều công trình kiến trúc điểm nhấn, trong đó có Trung tâm tài chính, thương mại hỗn hợp cao 108 tầng.

Phối cảnh tháp tài chính 108 tầng của dự án thành phố thông minh. Ảnh:Chủ đầu tư cung cấp

Trung tâm tài chính, thương mại hỗn hợp được coi là điểm nhấn, trái tim của thành phố thông minh. Tòa tháp này cao 639 m, nằm tại ô đất 3.3.4 trên diện tích hơn 133.000 m2, mật độ xây dựng gần 23%. Sau khi hoàn thành, dự án thành phố thông minh dự kiến có quy mô dân số hơn 25.740 người.

Theo lãnh đạo Hà Nội, tháp tài chính có thiết kế quy mô lớn thể hiện ý tưởng và công nghệ mới, sáng tạo mang tầm quốc tế, nằm trong tổng thể quy hoạch đồng bộ, hiện đại, đã được các nhà đầu tư Nhật Bản và Việt Nam nghiên cứu.

Dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội góp phần giải quyết những vấn đề lớn về hạ tầng hiện nay của Thủ đô như giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường; hình thành thành phố phía Bắc trong tương lai.

Khu đô thị Hòa Lạc

Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung khu đô thị Hòa Lạc nhằm phát triển thành đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật có vai trò giảm tải chức năng và áp lực về dân số cho đô thị trung tâm, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ngoại thành.

Theo đó, đô thị Hòa Lạc trong tương lai được định hướng là đô thị khoa học công nghệ, nơi tập trung trí tuệ và công nghệ tiên tiến, trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; trung tâm nghiên cứu khoa học, công nghệ cao của cả nước; trung tâm đại học quốc gia và cao đẳng dạy nghề; trung tâm y tế, khám chữa bệnh, điều dưỡng...

Hòa Lạc cũng sẽ là một đô thị sinh thái – nghỉ dưỡng, đô thị khoa học – công nghệ theo hướng phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, tiết kiệm năng lượng, trung tâm vùng phía Tây Hà Nội.

Đại học FPT tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: FPTU

Khu đô thị Hòa Lạc có mô hình phát triển gồm 2 vùng đặc trưng: Vùng lõi đô thị phát triển xây dựng theo mô hình đô thị, tập hợp các khu chức năng và khu đô thị mới, với các trung tâm cấp vùng và khu vực; Vùng vành đai xanh bao quanh đô thị phát triển xây dựng theo mô hình nông thôn mới.

Dự báo đến năm 2025 dân số đô thị Hòa Lạc khoảng 150.000 người. Đến năm 2030 và những năm tiếp theo, dân số đô thị Hòa Lạc khoảng 600.000 người, tỷ lệ dân số đô thị khoảng 85%.

Hiện nay khu đô thị Hòa Lạc đã có nhiều dự án được triển khai như khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu Đại học Quốc gia Hà Nội và một số khu đô thị sinh thái, nhà ở...

Theo quy hoạch chung thủ đô Hà Nội, Chính phủ định hướng đô thị Hòa Lạc là trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm đào tạo, giáo dục chất lượng cao và định hướng thành đô thị thông minh, là nơi tập trung trí tuệ và công nghệ tiên tiến, tiếp thu trình độ khoa học và công nghệ quốc tế.

Khu vực phía Tây Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình thành phố gồm Hòa Lạc và Xuân Mai, với diện tích khoảng 251 km2, dân số dự kiến đến năm 2045 đạt 0,8–1,2 triệu người, trở thành trung tâm khoa học – giáo dục – công nghệ cao của cả nước.