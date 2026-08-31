Những công trình giao thông quy mô nhất Việt Nam
Cầu vượt biển, hầm xuyên núi, sân bay quy mô lớn đến tuyến đường sắt xuyên Việt, nhiều công trình giao thông giữ kỷ lục về quy mô, chiều dài, kỹ thuật và năng lực khai thác.
Cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, nối TP Cần Thơ với tỉnh Vĩnh Long, khánh thành năm 2010. Cầu có nhịp dây văng chính dài 550 m, từng là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam và Đông Nam Á.
Toàn tuyến gồm cầu và đường dẫn dài 15,85 km, trụ tháp cao 175,3 m. Công trình thay thế bến phà Cần Thơ, góp phần tăng kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Nam Bộ. Ảnh: Trần Minh Lương
Cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 89,943 tỷ yên Nhật, tương đương hơn 13.620 tỷ đồng. Toàn tuyến dài 8,9 km, trong đó phần cầu dài 3,7 km.
Cầu chính vượt sông Hồng dài 1,5 km, là cầu dây văng liên tục nhiều nhịp với năm trụ tháp, tượng trưng cho năm cửa ô của Thủ đô, chào đón bạn bè quốc tế đến Hà Nội.
Đây là cầu dây văng nhiều nhịp đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, thông xe ngày 4/1/2015. Ảnh: Thanh Hải
Cầu Bãi Cháy bắc qua eo biển Cửa Lục, nối Hòn Gai và Bãi Cháy, được khởi công tháng 5/2003 và khánh thành tháng 12/2006. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 184 triệu USD, từ nguồn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam.
Dài 903 m, trong đó nhịp chính 435 m, cầu Bãi Cháy rộng 25,3 m với bốn làn xe cơ giới và hai làn dành cho xe thô sơ, người đi bộ. Tĩnh không thông thuyền 50 m, cho phép tàu trọng tải tới 50.000 tấn qua lại.
Đây là cầu dây văng dự ứng lực một mặt phẳng đầu tiên tại Việt Nam. Công trình thay thế hệ thống phà, rút ngắn thời gian đi lại giữa hai khu vực của Hạ Long và góp phần giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 18, thúc đẩy du lịch, kinh tế Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Ảnh: Thanh Hải
Hầm Hải Vân là hầm đường bộ dài nhất Việt Nam. Toàn tuyến công trình dài 12,047 km, tốc độ thiết kế 80 km/h.
Hầm chính dài 6.280 m, rộng 10 m, gồm hai làn xe, tĩnh không 7,5 m. Song song với hầm chính là hầm cứu nạn có chiều dài tương tự, rộng 4,7 m, được kết nối bằng các hầm ngang, phục vụ thoát hiểm cho người và phương tiện khi xảy ra sự cố. Ảnh: Nguyễn Đông
Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, phường Tân Phước, TP HCM, trải dài hơn 15 km ở hạ nguồn hai con sông cùng tên. Sau 15 năm hoạt động, cụm cảng đã tiếp nhận những siêu tàu dài gần 400 m, sức chở tới 24.188 container 20 feet, cập cảng bốc dỡ hàng hóa.
Năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua cụm cảng đạt hơn 138,2 triệu tấn, tăng 23% so với năm trước và vượt 23% kế hoạch.
Cái Mép - Thị Vải được Ngân hàng Thế giới và S&P Global Market Intelligence xếp vào top 7 cảng container hiệu quả nhất thế giới, tăng năm bậc so với năm 2023. Cụm cảng cũng lần đầu vào top 30 cảng container lớn nhất thế giới về sản lượng thông qua, theo Alphaliner. Ảnh: Trường Hà
Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng tại Đồng Nai trên diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng, chia thành ba giai đoạn.
Giai đoạn một đang được triển khai, dự kiến cơ bản hoàn thành cuối năm nay, với công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Giai đoạn hai dự kiến hoàn thành năm 2035, bổ sung một nhà ga hành khách và một đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành toàn bộ, sân bay dự kiến phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.
Long Thành được dự báo thành siêu sân bay thập kỷ tới. Ảnh: Phước Tuấn
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/08/2026 00:00 AM (GMT+7)