Những công trình giao thông quy mô nhất Việt Nam

Cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, nối TP Cần Thơ với tỉnh Vĩnh Long, khánh thành năm 2010. Cầu có nhịp dây văng chính dài 550 m, từng là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

Toàn tuyến gồm cầu và đường dẫn dài 15,85 km, trụ tháp cao 175,3 m. Công trình thay thế bến phà Cần Thơ, góp phần tăng kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tây Nam Bộ. Ảnh: Trần Minh Lương

Cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu có tổng mức đầu tư 89,943 tỷ yên Nhật, tương đương hơn 13.620 tỷ đồng. Toàn tuyến dài 8,9 km, trong đó phần cầu dài 3,7 km.

Cầu chính vượt sông Hồng dài 1,5 km, là cầu dây văng liên tục nhiều nhịp với năm trụ tháp, tượng trưng cho năm cửa ô của Thủ đô, chào đón bạn bè quốc tế đến Hà Nội.

Đây là cầu dây văng nhiều nhịp đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam, thông xe ngày 4/1/2015. Ảnh: Thanh Hải

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện nối bán đảo Đình Vũ với huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng, khánh thành ngày 2/9/2017. Đây là cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, với phần cầu dài 5,44 km, đường dẫn dài 10,19 km, rộng 29,5 m, gồm bốn làn xe. Công trình được thiết kế vĩnh cửu bằng bêtông cốt thép dự ứng lực, có tổng mức đầu tư gần 11.850 tỷ đồng từ vốn ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Các dầm cầu nặng khoảng 80 tấn, rộng 9 m, cao hơn 2,5 m, được ghép nối thành một tuyến liên tục dài khoảng 4,5 km. Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa đất liền và Cát Hải, tạo điều kiện phát triển hạ tầng, công nghiệp, cảng biển và du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Cầu Bãi Cháy bắc qua eo biển Cửa Lục, nối Hòn Gai và Bãi Cháy, được khởi công tháng 5/2003 và khánh thành tháng 12/2006. Công trình có tổng vốn đầu tư khoảng 184 triệu USD, từ nguồn ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam.

Dài 903 m, trong đó nhịp chính 435 m, cầu Bãi Cháy rộng 25,3 m với bốn làn xe cơ giới và hai làn dành cho xe thô sơ, người đi bộ. Tĩnh không thông thuyền 50 m, cho phép tàu trọng tải tới 50.000 tấn qua lại.

Đây là cầu dây văng dự ứng lực một mặt phẳng đầu tiên tại Việt Nam. Công trình thay thế hệ thống phà, rút ngắn thời gian đi lại giữa hai khu vực của Hạ Long và góp phần giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 18, thúc đẩy du lịch, kinh tế Quảng Ninh và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Ảnh: Thanh Hải

Cầu Móng Sến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với khu du lịch quốc gia Sa Pa, được khởi công ngày 3/1. Cầu dài 612 m, rộng 14 m, gồm bốn làn xe và năm nhịp liên tục, trong đó nhịp dài nhất 132 m. Công trình sử dụng kết cấu bêtông cốt thép, thi công theo phương pháp dầm hộp đúc hẫng cân bằng. Trụ cầu cao nhất 83 m, từng được xác định là trụ cầu cao thứ hai Việt Nam, sau trụ Pá Uôn (Sơn La) cao hơn 100 m. Cầu có tổng vốn đầu tư 450 tỷ đồng, do Công ty Cầu 3 Thăng Long thi công. Ảnh: Giang Huy

Hầm Hải Vân là hầm đường bộ dài nhất Việt Nam. Toàn tuyến công trình dài 12,047 km, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Hầm chính dài 6.280 m, rộng 10 m, gồm hai làn xe, tĩnh không 7,5 m. Song song với hầm chính là hầm cứu nạn có chiều dài tương tự, rộng 4,7 m, được kết nối bằng các hầm ngang, phục vụ thoát hiểm cho người và phương tiện khi xảy ra sự cố. Ảnh: Nguyễn Đông

Đường sắt Bắc Nam, còn gọi là tuyến tàu Thống Nhất, dài khoảng 1.726 km, là tuyến đường sắt dài nhất Việt Nam, nối Hà Nội với TP HCM và giữ vai trò huyết mạch giao thông của cả nước. Chuyến tàu Thống Nhất đầu tiên nối hai miền Nam Bắc lăn bánh ngày 31/12/1976, sau khi đất nước thống nhất. Tuyến đường sắt chạy gần song song quốc lộ 1, qua 23 ga và nhiều cầu, hầm trên hành trình. Ảnh: Nguyễn Đông

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông dài khoảng 2.065 km, đi qua 23 tỉnh, thành phố từ Lạng Sơn đến Cà Mau và đã được đầu tư trên toàn tuyến theo quy mô phân kỳ. Nhiều đoạn tuyến đang được lên kế hoạch và mở rộng từ 4 làn hạn chế lên 6 làn xe để đáp ứng lưu lượng giao thông ngày càng tăng. Trong ảnh là Cầu Kỳ Lộ bắc qua sông cùng tên thuộc xã Tuy An Bắc (tỉnh Phú Yên cũ) quy mô lớn và dài nhất, có yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông, được đưa vào khai thác hồi tháng 4. Ảnh: Đức Hoa

Hầm Thủ Thiêm có tổng chiều dài gần 1,49 km, gồm ba phần: đoạn dẫn phía trung tâm TP HCM dài 585 m, đoạn dẫn phía Thủ Thiêm dài 535 m và đoạn hầm dìm dài 370 m nằm dưới lòng sông Sài Gòn. Công trình rộng hơn 33 m, cao gần 9 m, gồm 6 làn xe, cho phép lưu thông hai chiều. Tốc độ tối đa 60 km/h với ôtô và 40 km/h với xe máy. Đây là hầm vượt sông đầu tiên tại Việt Nam, từng là hầm dìm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm khánh thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, phường Tân Phước, TP HCM, trải dài hơn 15 km ở hạ nguồn hai con sông cùng tên. Sau 15 năm hoạt động, cụm cảng đã tiếp nhận những siêu tàu dài gần 400 m, sức chở tới 24.188 container 20 feet, cập cảng bốc dỡ hàng hóa.

Năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua cụm cảng đạt hơn 138,2 triệu tấn, tăng 23% so với năm trước và vượt 23% kế hoạch.

Cái Mép - Thị Vải được Ngân hàng Thế giới và S&P Global Market Intelligence xếp vào top 7 cảng container hiệu quả nhất thế giới, tăng năm bậc so với năm 2023. Cụm cảng cũng lần đầu vào top 30 cảng container lớn nhất thế giới về sản lượng thông qua, theo Alphaliner. Ảnh: Trường Hà

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng tại Đồng Nai trên diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng, chia thành ba giai đoạn.

Giai đoạn một đang được triển khai, dự kiến cơ bản hoàn thành cuối năm nay, với công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Giai đoạn hai dự kiến hoàn thành năm 2035, bổ sung một nhà ga hành khách và một đường cất hạ cánh, nâng công suất lên 50 triệu lượt khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khi hoàn thành toàn bộ, sân bay dự kiến phục vụ 100 triệu lượt khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Long Thành được dự báo thành siêu sân bay thập kỷ tới. Ảnh: Phước Tuấn