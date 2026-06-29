Siêu dự án đường 10 làn xe kết nối trung tâm với phía Tây Hà Nội

Tuyến đường Tây Thăng Long có chiều dài khoảng 34,17km, quy mô 10 làn xe, có điểm đầu tại đường Võ Chí Công, điểm cuối giao với Quốc lộ 32. Tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 6,8km; đang tiếp tục thi công khoảng 9km; đồng thời đang chuẩn bị đầu tư các đoạn tuyến còn lại.

Đối với đoạn từ Vành đai 3 đến đường Văn Tiến Dũng có chiều dài hơn 3,2km, tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.673 tỉ đồng. Tuyến được triển khai xây dựng từ nhiều năm trước, song do vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng nên chậm tiến độ. Phải đến tháng 6/2026, công tác giải phóng mặt bằng mới cơ bản hoàn tất.

Theo UBND phường Đông Ngạc, đến nay, 100% diện tích đất nông nghiệp đã được giải phóng mặt bằng. Đối với đất ở, toàn bộ 454 hộ dân đã được kiểm đếm, vận động bàn giao mặt bằng. Nhiều hộ gia đình đã nhận được tiền bồi thường. Công tác phá dỡ đang được triển khai, dự kiến xong trong tháng 6/2026.Về công tác thi công, UBND phường Đông Ngạc cho biết, khối lượng toàn tuyến mới đạt khoảng 65%.

Dự kiến, tháng 8 này TP Hà Nội sẽ khởi công xây dựng hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 dài 0,92km. Vậy nên công tác giải tỏa, giải phóng mặt bằng thời gian qua đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao cho đơn vị thi công dự án.

Cầu bắc qua sông Nhuệ đã lộ diện hình hài.

Các hạng mục lan can đã được thi công, vật tư đang được tập kết để chờ thi công các hạng mục tiếp theo.

Thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công đường Tây Thăng Long và hầm chui dưới Vành đai 3 đang được gấp rút triển khai.

Nhiều công trình, nhà dân khu vực giao cắt với đường Cổ Nhuế đã được phá dỡ, san lấp mặt bằng, còn số ít nhà dân nằm trong diện giải tỏa vẫn đang tiếp tục được thi công tháo dỡ.

Công tác giải phóng mặt bằng trước đây gặp nhiều vướng mắc, trì trệ nhiều năm, nhưng từ đầu năm 2026, hoạt động này được TP Hà Nội triển khai quyết liệt. Sau khi người dân chấp thuận phương án đền bù và tái định cư mới, quá trình giải tỏa diễn ra nhanh chóng.Các hộ dân nằm trong phạm vi dự án cũng được bố trí tái định cư tại khu đất 1,48ha phường Đông Ngạc.

Đoạn đường Tây Thăng Long giao cặt đường Cổ Nhuế.

Khu vực công trường dự án tiếp giáp với đường bờ Tây Sông Nhuệ.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc cho khu vực, đồng thời hoàn thiện trục kết nối từ Đan Phượng đến khu đô thị Tây Hồ Tây, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây Thủ đô.