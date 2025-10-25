Nhóm bác sĩ dỏm chuyên truyền nước cất, vitamin... lừa hơn 17 tỉ đồng ở TP.HCM

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Võ Văn Đức (28 tuổi, ngụ An Giang), Cao Tấn Tú (25 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (32 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại hộ kinh doanh AC International (số 19 Phan Xích Long, phường Gia Định, TP.HCM).

“Phòng khám” trá hình, giả danh bác sĩ

Trước đó, qua phối hợp kiểm tra, Công an TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM phát hiện hộ kinh doanh AC International có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoạt động vượt phạm vi cho phép. Từ đây, cơ quan công an bóc gỡ đường dây lừa đảo được tổ chức tinh vi.

Võ Văn Đức giả bác sĩ khám cho khách hàng. Ảnh: CA

Theo điều tra, Trường lập ra hộ kinh doanh AC International với giấy phép đăng ký hoạt động chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm. Tuy nhiên, dưới sự điều hành của Trường, cơ sở này bị biến tướng thành một “phòng khám” trá hình.

Các nhân viên được phân vai thành “bác sĩ”, “chuyên gia”, mặc áo blouse trắng, sử dụng các thiết bị y tế được dán nhãn hiện đại để tư vấn và “điều trị” cho khách hàng. Thực tế, họ không có bằng cấp chuyên môn y khoa; thậm chí có trường hợp chỉ học trung cấp thú y nhưng vẫn trực tiếp tiêm truyền cho người bệnh.

Trường, Tú và Linh (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Những loại thuốc được tiêm, truyền chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường. Việc soi chiếu và vận hành máy móc chỉ nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, qua mắt khách hàng, không có giá trị điều trị thực tế.

Để tiếp cận người bệnh, nhóm này lập nhiều trang Facebook giả danh phòng khám, sử dụng các tên có cụm từ “Ths, Bs, Dr, chuẩn y khoa, quốc tế” kèm hình ảnh và video cắt ghép, lấy cắp hình bác sĩ nước ngoài để tạo sự tin tưởng. Nội dung quảng cáo hứa hẹn “chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật, trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy...” bằng công nghệ cao, không đau, không dùng thuốc.

Những bài viết, video này được chạy quảng cáo rầm rộ, hướng tới người lớn tuổi hoặc người mắc bệnh mãn tính. Khi khách hàng liên hệ, nhân viên sẽ tư vấn, dẫn dụ đến cơ sở, thực hiện nhiều “vòng tư vấn” theo kịch bản được chuẩn bị sẵn.

Lừa hơn 17 tỉ đồng

Tại đây, người bệnh được vẽ ra các gói dịch vụ trị liệu từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Với người không đủ tiền, nhóm này “thao túng tâm lý”, ép khách vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại hoặc đến tận nhà để thu tiền, khiến nhiều người vừa mất tiền, vừa gánh thêm nợ.

Chỉ trong thời gian ngắn hoạt động, nhóm Trường, Tú, Đức và Linh đã lừa đảo hơn 17 tỉ đồng. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 7-2025), cơ sở này đã lừa đảo nhiều người bệnh, chiếm đoạt hơn 17 tỉ đồng. Nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi, mắc bệnh xương khớp, dạ dày, gout, rối loạn giấc ngủ, yếu sinh lý… phần lớn đến từ các tỉnh, thành khác.

Hiện Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các bị hại nhanh chóng trình báo để được hỗ trợ xử lý.

Cơ quan An ninh điều tra đề nghị những người là khách hàng của cơ sở AC International đến trụ sở tại số 243 Cách Mạng Tháng 8 (phường Xuân Hòa, TP.HCM) hoặc liên hệ số điện thoại 0693188504 để phối hợp làm việc.

Theo Công an TP.HCM, vụ án là lời cảnh tỉnh về tình trạng các cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe trá hình hoạt động vượt phạm vi được cấp phép. Không ít người dân nhẹ dạ tin vào các quảng cáo “thần kỳ” trên mạng xã hội nên rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ nên khám, chữa bệnh tại các cơ sở được cấp phép, tuyệt đối không tin vào các quảng cáo thổi phồng hoặc những “chuyên gia” tự xưng. Các cơ sở hoạt động sai phạm, vượt thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.