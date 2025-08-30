Dựng chuyện lãnh đạo cấp cao can thiệp lấy lại nải chuối vàng để lừa đảo gần 900 triệu

Ngày 30-8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP vừa khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Trương Thị Thủy (67 tuổi, ngụ phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Bích Liên (40 tuổi, ngụ xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dựng chuyện có lãnh đạo cấp cao can thiệp giúp thắng kiện, hai phụ nữ lừa đảo gần 900 triệu. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2-2024 đến 1-2025, Thủy và Liên đã cấu kết tạo ra hàng loạt tình huống giả tạo nhằm chiếm đoạt tài sản của bà NTT (57 tuổi, ngụ phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Thủy bịa đặt câu chuyện, năm 2013 từng mua một nải chuối bằng vàng nhưng bị Công an tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng) thu giữ. Sau nhiều lần thua kiện, Thủy dựng kịch bản nhờ lãnh đạo cấp cao can thiệp để thắng kiện và sắp được bồi thường số tiền lớn.

Để làm cho câu chuyện có vẻ thật, Thủy nói cần tiền nộp thuế và phí bảo quản trước khi giải ngân. Liên được Thủy giao đóng vai người đi nộp tiền tại ngân hàng.

Mỗi lần gọi điện thoại trao đổi giả vờ, Thủy cố tình để bà Trí nghe, khiến bà tin tưởng và liên tục chuyển tiền hoặc đưa trực tiếp.

Tổng cộng, Thủy và Liên đã chiếm đoạt 870 triệu đồng, trong đó Thủy giữ lại 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân, đưa cho Liên 70 triệu đồng để ăn uống, đi lại. Đến nay, các bị can mới khắc phục được 250 triệu đồng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của hai bị can trên thì liên hệ Điều tra viên Đặng Tuấn Nam, số điện thoại: 0982151079, địa chỉ: Tổ điều tra KV5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, số 26 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết.