Mỹ áp lệnh trừng phạt chưa từng có với Tổng thống Colombia

Bộ Tài chính Mỹ ngày 24/10 thông báo đưa Tổng thống Colombia Gustavo Petro, phu nhân Veronica Alcocer và con trai cả Nicolas, cùng Bộ trưởng Nội vụ Armando Benedetti vào danh sách đen, cấm nhập cảnh Mỹ và đóng băng mọi tài sản tại Mỹ của họ.

"Tổng thống Petro đã tiếp tay để các băng đảng ma túy phát triển mạnh và từ chối ngăn chặn hoạt động này", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro tại thủ đô Bogota hôm 23/10. Ảnh: AFP

Đây là động thái chưa từng có tiền lệ, bởi danh sách trừng phạt của Mỹ thường chỉ nhắm tới các trùm ma túy, thành viên khủng bố hay những cá nhân bị Washington cáo buộc lạm dụng nhân quyền trên diện rộng.

Chính phủ Mỹ không đưa ra bằng chứng nào cho thấy liên kết trực tiếp giữa Tổng thống Petro với hoạt động buôn bán ma túy. Con trai Nicolas bị cáo buộc nhận tiền từ một nghi phạm buôn ma túy khi ông Petro vận động tranh cử, nhưng vụ án vẫn chưa được xét xử tại tòa.

Bogata đã phản ứng mạnh mẽ trước thông báo trừng phạt từ Washington. "Không lùi bước và không bao giờ quỳ gối", Tổng thống Colombia viết trên mạng xã hội. Ông Petro trước đó kêu gọi tổ chức cuộc tuần hành lớn tại Bogota vào ngày 25/10, nhằm phản đối những chính sách của Tổng thống Trump.

Kể từ khi nhậm chức năm 2022, ông Petro đã chọn cách đối thoại với các nhóm sản xuất cocaine, thay vì tiến hành đối đầu công khai. Những người phản đối cho rằng chính sách này giúp các băng đảng phát triển mạnh, chiếm đoạt lãnh thổ và sản xuất lượng ma túy kỷ lục. Phần lớn cocaine cuối cùng đổ về Mỹ, quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Lệnh trừng phạt là đỉnh điểm của nhiều tháng căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Colombia về vấn đề Mỹ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp, cũng như Washington liên tục tập kích xuồng bị nghi chở ma túy ngoài khơi bờ biển Nam Mỹ.

Quân đội Mỹ đã phá hủy 10 xuồng bị nước này cáo buộc là chở ma túy và khiến ít nhất 43 người chết trong vòng chưa đầy hai tháng mở chiến dịch tập kích ở vùng biển Caribe và Thái Bình Dương.

Tổng thống Petro cho rằng chiến dịch là hành vi "giết người không qua xét xử" và đã kêu gọi binh sĩ Mỹ không tuân lệnh từ Tổng thống Trump.

Ông Trump tỏ ra giận dữ trước những lời chỉ trích công khai đối với chính sách của mình và thái độ quyết liệt từ ông Petro. Tổng thống Mỹ đã đóng băng hàng trăm triệu USD viện trợ cho Colombia và tước visa của lãnh đạo Colombia trước thông báo trừng phạt.

Giới phân tích cảnh báo cuộc tranh cãi giữa hai lãnh đạo có thể tác động sâu sắc đến an ninh tại khu vực. Colombia vốn là đồng minh chủ chốt của Mỹ, từng phối hợp tích cực với Mỹ trong nỗ lực trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy.